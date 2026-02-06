Live TV

Salvați Copiii România cere interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 13 ani și sancțiuni pentru platforme

Salvați Copiii România solicită interzicerea totală a accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale și introducerea unui acces condiționat pentru cei între 13 și 15 ani, doar cu acordul părinților. Organizația cere, totodată, sancțiuni reale pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificarea vârstei, invocând riscuri majore pentru sănătatea mintală și siguranța copiilor.

Organizația Salvați Copiii România recomandă adoptarea unor „măsuri legislative și administrative urgente, coerente și structurate” pentru interzicerea totală a accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale și introducerea unui acces condiționat pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani, doar cu acordul explicit al părinților. Totodată, organizația solicită sancțiuni reale pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificarea identității și introducerea obligatorie a educației digitale în școli.

Potrivit unui comunicat transmis vineri, un studiu realizat de organizație în decembrie 2025 arată că rețelele sociale sunt utilizate aproape universal de minori, inclusiv de copiii cu vârste între 12 și 14 ani, iar peste o treime dintre aceștia dețin profiluri publice, accesibile oricărui utilizator.

Datele sunt completate de cercetări internaționale. Conform unui studiu realizat în 2024 de Organizația Mondială a Sănătății, peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic la întreruperea accesului la dispozitivele mobile.

Meta-analizele publicate în perioada 2022–2025 indică legături consistente între utilizarea problematică a rețelelor sociale și simptome depresive, anxietate, tulburări de somn, dificultăți de concentrare și, în cazuri grave, comportamente de autovătămare. Studiile longitudinale arată, de asemenea, un risc de peste două ori mai mare de ideație și comportament suicidar în cazul utilizării adictive.

Zeci de mii de raportări privind abuzul online

„În anul 2025, linia de raportare operată de Salvați Copiii România în cadrul programului Ora de Net a înregistrat peste 53.000 de raportări de materiale cu abuz sexual asupra copiilor. Conform datelor europene, între 80 și 90% dintre cele 60 de milioane de materiale de acest tip (84% în România) sunt generate de copiii înșiși. Vorbim despre imagini și videoclipuri create de copii, adesea sub presiune, manipulare sau în necunoaștere a consecințelor, care ajung să circule în rețelele de exploatare”, se arată în document.

Reprezentanții organizației avertizează că, în lipsa restricțiilor, copiii din medii defavorizate, din mediul rural, cei care au abandonat școala sau provin din familii afectate de sărăcie, devin ținte mai ușoare pentru riscurile mediului online.

Riscuri similare în jocurile video

O altă problemă semnalată este cea a jocurilor video online care permit comunicarea liberă între utilizatori, prin chat text sau audio. Acestea pot expune copiii la solicitări de materiale abuzive și pot favoriza dependența digitală prin mecanisme de recompensă, notificări și stimulente virtuale. În acest context, Salvați Copiii solicită reglementări și măsuri de siguranță specifice și pentru mediul jocurilor online.

Șase direcții de intervenție

1. Interdicție totală sub 13 ani

Accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale ar trebui interzis fără excepții, prin implementarea unor sisteme reale de verificare a vârstei. Potrivit organizației, simplele declarații pe proprie răspundere sunt ineficiente.

Interdicția ar trebui susținută de verificări bazate pe documente de identitate, biometrie sau „portofele” de identitate digitală, sub supravegherea autorităților.

2. Acces condiționat între 13 și 15 ani

Pentru copiii cu vârste între 13 și 15 ani, Salvați Copiii propune un sistem de acces condiționat, inspirat din modelul aflat în dezbatere în Danemarca.

„Propunem o aplicație națională pentru verificarea vârstei și instrumente de control parental pentru părinți, care să le permită validarea eligibilității copiilor pe o platformă guvernamentală”, arată organizația. Specialiștii recomandă, totodată, limitarea timpului de acces la maximum o oră pe zi.

3. Sancțiuni pentru platforme

Organizația solicită responsabilizarea companiilor care operează rețele sociale prin sancțiuni proporționale, în cazul în care permit crearea de conturi de către minori fără verificare electronică și fără acordul părinților.

Măsurile ar trebui să vizeze și expunerea copiilor la conținut inadecvat, inclusiv reclame pentru jocuri de noroc sau materiale violente.

4. Educație digitală obligatorie

Salvați Copiii susține introducerea obligatorie a educației media și a siguranței online în curriculumul școlar. „Aceste module, adaptate vârstei și incluzând componente socio-emoționale, pot fi dezvoltate pe baza expertizei existente în cadrul programului Ora de Net”, precizează organizația.

Save the Children International recomandă includerea alfabetizării media în programa școlară, precum și elaborarea de ghiduri pentru părinți. Potrivit datelor Eurostat, doar aproximativ 28% dintre cetățenii români dețin competențe digitale de bază.

5. Alternative offline pentru copii

Organizația cere investiții în activități extracurriculare, cluburi educaționale, spații sportive și centre comunitare. Specialiștii atrag atenția că un copil petrece, în medie, 40–50 de ore pe săptămână în fața ecranelor, mai mult decât un adult la locul de muncă.

6. Rol activ al Guvernului și cooperare cu industria

Salvați Copiii solicită ca Guvernul să își asume rolul de reglementator al pieței digitale și să colaboreze cu industria tehnologică, sub coordonarea Comisiei Europene.

Printre măsurile propuse se numără aplicarea principiului „Safety by Design”, care presupune:

  • metode de verificare a vârstei cât mai puțin invazive,
  • interfețe adaptate vârstei,
  • limitatoare de timp,
  • restricționarea notificărilor,
  • reducerea vizibilității like-urilor,
  • control parental integrat,
  • sisteme rapide de raportare a abuzului,
  • detectarea proactivă a conținutului ilegal,
  • conturi private automate pentru minori,
  • eliminarea algoritmilor care favorizează dependența.

Obligație a statului, potrivit convențiilor internaționale

Organizația subliniază că protecția copiilor în mediul digital este o obligație a statului, derivată din Convenția ONU privind Drepturile Copilului. Măsurile propuse nu urmăresc restrângerea libertăților fundamentale, ci stabilirea unui echilibru între dreptul la informare și dreptul la protecție.

„Solicităm Guvernului să acorde prioritate acestui proiect de lege și să inițieze, în regim de urgență, un proces legislativ și administrativ necesar pentru implementarea unui cadru eficient de protecție. Experiența altor state europene demonstrează că aceste măsuri sunt fezabile și necesare, iar copiii din România au dreptul la aceeași protecție”, se arată în comunicatul Salvați Copiii România.

