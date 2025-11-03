Live TV

Răspunsul lui Grindeanu, întrebat dacă s-a vorbit în coaliție despre înlocuirea lui Bolojan: „Nu o să se încurce nimeni într-un nume”

Sorin Grindeanu
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto. Digi24

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că informația conform căreia s-a discutat în coaliție înlocuirea lui Bolojan, atribuită Olguței vasilescu și lui Claudiu Manda este scoasă din context, este mai degrabă un „decupaj”

„Am constatat că în acele conferințe, de unde s-au extras anumite indei, lucrurile nu au stat așa. Au stat cu totul altcumva. Acesta e un decupaj. Ok, am fost în sală. Lucrurile au stat așa: dacă cineva crede că această coaliție se încurcă în Grindeanu, Bolojan, Fritz sau Kelemen Hunor, se înșală. Această coaliție este dincolo de persoane și n-o să se încurce nimeni într-un nume, indiferent care e numele. Și sunt de acord cu aceste zicere”, a spus Grindeanu.

