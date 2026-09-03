Un lider PSD îl compară pe Ilie Bolojan cu Nicolae Ceaușescu. Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte PSD și primar al municipiului Galați, spune că cei doi au luat decizii economice bazate pe aceeași logică: atingerea unui obiectiv „cu orice preț”.

Social-democratul amintește că Ceaușescu a decis să plătească datoria externă a României într-un timp mult mai scurt decât fusese stabilit inițial și face o paralelă cu planul Guvernului de reducere a deficitului.

„În '81, cred, vine în România trimis de guvernul american pentru a ajuta la planul de plată a datoriilor externe ale României. Spunea că această datorie poate fi plătită între 20 și 25 de ani. După ce a văzut planul, Ceaușescu a decis că va putea plăti într-un termen mult mai scurt și și-a fixat ca până în 1990 să plătească datoria”, a declarat Ionuț Pucheanu într-un interviu pentru Adevărul.

Întrebat dacă îl compară pe Bolojan cu Ceaușescu, liderul social-democrat a confirmat.

„Strict din această postură, da. Strict din această postură a hotărârii de a plăti... unul a vrut să plătească datoria externă, celălalt să reducă deficitul cu orice preț”, a completat Pucheanu.

Editor : Liviu Cojan