Rusia a bombardat sediul central al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Ordinul dat de Zelenski imediat după atac

O dronă de atac rusească a lovit vineri sediul principal al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), situat în centrul Kievului, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agenţiile Reuters şi AFP.

„Din nefericire, o dronă rusească a lovit sediul central al Serviciului de Securitate al Ucrainei de pe strada Volodimirska din Kiev, vizavi de Catedrala Sfânta Sofia”, a scris Zelenski pe reţeaua de socializare X, după ce a discutat cu directorul interimar al SBU, Oleksandr Poklad.

„Drona a ţintit direct biroul şefului Serviciului de Securitate din acea clădire”, a adăugat preşedintele ucrainean, care a mai spus că a ordonat „un răspuns corespunzător şi tangibil împotriva ruşilor, în oglindă cu această lovitură, de îndată ce totul va fi pregătit”.

Cel puţin şapte persoane au fost rănite în urma acestui atac, a anunţat între timp primarul Kievului, Vitali Kliciko, notează sursele citate de Agerpres.

Un fum negru dens se ridică de la locul atacului, potrivit Reuters, în timp ce jurnaliştii AFP semnalează prezenţa mai multor ambulanţe acolo. Conform unei surse citate tot de AFP, directorul SBU nu se afla în biroul său în momentul atacului.

Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), care este serviciul de spionaj ucrainean, are un rol esenţial în organizarea operaţiunilor de sabotaj şi a asasinatelor împotriva unor responsabili ruşi în spatele frontului şi pe teritoriul Rusiei.

În cei mai mult de patru ani şi jumătate de când a lansat războiul împotriva Ucrainei, Rusia a atacat rareori clădiri guvernamentale.

Editor : Liviu Cojan