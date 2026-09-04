Live TV

Rusia a bombardat sediul central al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Ordinul dat de Zelenski imediat după atac

Data actualizării: Data publicării:
volodimir zelenski profimedia
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O dronă de atac rusească a lovit vineri sediul principal al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), situat în centrul Kievului, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agenţiile Reuters şi AFP.

„Din nefericire, o dronă rusească a lovit sediul central al Serviciului de Securitate al Ucrainei de pe strada Volodimirska din Kiev, vizavi de Catedrala Sfânta Sofia”, a scris Zelenski pe reţeaua de socializare X, după ce a discutat cu directorul interimar al SBU, Oleksandr Poklad.

„Drona a ţintit direct biroul şefului Serviciului de Securitate din acea clădire”, a adăugat preşedintele ucrainean, care a mai spus că a ordonat „un răspuns corespunzător şi tangibil împotriva ruşilor, în oglindă cu această lovitură, de îndată ce totul va fi pregătit”.

Cel puţin şapte persoane au fost rănite în urma acestui atac, a anunţat între timp primarul Kievului, Vitali Kliciko, notează sursele citate de Agerpres.

Un fum negru dens se ridică de la locul atacului, potrivit Reuters, în timp ce jurnaliştii AFP semnalează prezenţa mai multor ambulanţe acolo. Conform unei surse citate tot de AFP, directorul SBU nu se afla în biroul său în momentul atacului.

Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), care este serviciul de spionaj ucrainean, are un rol esenţial în organizarea operaţiunilor de sabotaj şi a asasinatelor împotriva unor responsabili ruşi în spatele frontului şi pe teritoriul Rusiei.

În cei mai mult de patru ani şi jumătate de când a lansat războiul împotriva Ucrainei, Rusia a atacat rareori clădiri guvernamentale.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Foto Getty Images
1
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Medicul endocrinolog explică ce obicei...
EDL RADARE ZAMBITOARE BETA 020926_00357
2
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile...
militanți Houthi, Yemen / luptători al-Shabaab, Somalia
3
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi...
Volodimir Zelenski
4
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului...
ratko Mladic
5
Trupul lui Ratko Mladic a ajuns la Belgrad: zeci de tineri l-au salutat pe traseul din...
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face înconjurul lumii! Spaniolii exclamă: ”Avem clipul anului”
Digi Sport
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face înconjurul lumii! Spaniolii exclamă: ”Avem clipul anului”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ucraina-sistem rusesc
„Ocupanții nu au unde să se ascundă”. Spionajul militar ucrainean anunță că a lovit un sistem rusesc de rachete din Crimeea
Pakistan US Iran Vance
Trimișii lui Trump vor merge în Rusia și Ucraina în weekend. Va fi prima dată când cei doi vor vizita Kievul
Volodimir Zelenski
Zelenski anunţă o anchetă după conflictul cu focuri de armă între cele mai puternice servicii secrete din Ucraina
dronă Geoscan 701
Drona găsită pe o insulă din Finlanda este de fabricație rusească. Ce au mai descoperit autoritățile
Shelter 2026 -civil defense exercise
Cu ochii pe Rusia, Finlanda își pregătește populația. Cel mai mare exercițiu de apărare civilă din Europa după Al Doilea Război Mondial
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan are pe lista pentru funcția de premier un nume-surpriză...
photo-collage.png - 2026-09-04T170247.283
Prima vizită la Kiev a emisarilor lui Trump, în pericol. Witkoff „s-a...
camera deputatilor parlament
Traseism în Parlament: În doar cinci luni, 19 aleși și-au schimbat...
Touching the light coming from smartphone
Cum au ajuns datele de publicitate online o armă împotriva trupelor...
Ultimele știri
Trei persoane au murit şi două au fost rănite într-un accident grav pe Drumul Expres Craiova - Pitești
ANRE a aprobat planul de investiții al Transelectrica până în 2035 și cere urgentarea legăturilor cu Ungaria și Bulgaria
Ținut la secret: agenți IA scăpați de sub control au preluat controlul asupra unui site german și l-au transformat într-un forum IA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De azi, viața lor se schimbă! 3 zodii intră într-o etapă puternică și lasă în urmă o perioadă care le-a...
Cancan
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Fanatik.ro
Preşedintele CS U Craiova dă de pământ cu noile transferuri ale echipei: “Am riscat foarte mult! Nu poţi lăsa...
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Denis Drăguş, salariu istoric la FCSB: “Nu s-a mai văzut aşa ceva în fotbalul românesc!” Care este topul...
Adevărul
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul...
Playtech
Panouri solare pe balcon, fără instalare complicată: cât costă noul sistem care ajunge în magazine
Digi FM
„Inima mi-e mult mai ușoară acum”. Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel, după o săptămână de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După scandal, Vali Crețu s-a întâlnit cu Mihai Stoica și s-a terminat!
Pro FM
Cât o costă pe Andreea Bănică începutul școlii. A dat 700 de lei pe manuale: "Dacă îmi permit să-i țin la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney și-a ipotecat casa și s-a plătit cu doar 1 dolar pentru a face un film. Dezvăluiri despre...
Adevarul
„Amendamentul Fritz”, analizat de Bruxelles. Ursula von der Leyen avertizează asupra consecințelor pentru...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii care vor să recupereze CASS la pensie? Judecătorii decid dacă dau banii înapoi
Digi FM
Cristina Spătar, sinceră despre problemele de sănătate. Cântăreața a intrat în depresie: „Am văzut cada plină...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
Creatură uriașă, surprinsă lângă o plajă din New York. Manta de aproape 8 metri a apărut chiar în apropierea...
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”