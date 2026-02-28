Ministrul de externe Oana Țoiu a lansat o recomandare pentru românii din Iran cât și pentru cei din Israel în contextul atacului „preventiv” al SUA și Tel Aviv-ului asupra Iranului. Până la această oră numărul românilor care au cerut să părăsească cele două țări este mic, însă Oana Țoiu se așteaptă ca pe parcursul zilei să crească.

„În acest moment recomandarea Ministerului de Externe atât pentru romanii din Iran cât și pentru romanii din Israel este să stea la adăpost cu provizii suficiente. Israelul a emis o alertă care recomandă același lucru.

Am aprobat retragerea personalului diplomatic neesențial, asta se referă la personalul administrativ și familiile copii personalului diplomatic, însă e foarte important pentru cetățenii României să știe că existe echipe pentru asistență consulară în acest moment atât în Iran cât și în Israel. Ambasadorii sunt de asemenea prezenți alături de comunitatea de romanii”, a transmis ministrul de Externe Oana Țoiu într-o intervenție la Digi24.

Ea a mai explicat că deocamdată numărul de cereri pentru a părăsi țara sunt mici, însă oficialii se așteaptă ca numărul lor să crească pe parcursul zilei.

„În aceasta perioadă au fost mai puțini decât am estimat. Sunt multe familii mixte care au considerat că e mai bine să rămână pe teritoriului Iranului în ciuda recomandării ferme pe care am dat-o. Noi suntem la dispoziția familiilor în funcție de decizia pe care o ia fiecare. Nici în Israel până în acest moment nu au fost foarte multe cereri către ambasadă și consulat dar ne așteptăm ca numărul să crească.

Recomandarea noastră în acest moment este ca cetățeni României să contacteze ambasadele și consulatele pe site-ul www.mae.ro. Se regăsesc numere de telefon și whatsapp. Este foarte important ca cetățenii să transmită chiar și coordonatele și datele de contact chiar și dacă nu au intenția să părăsească teritoriile ca să putem la rândul nostru să-i contactăm dacă este necesar în situații de urgență”, a explicat ministrul.

Întrebată de ce se întâmplă în cazul românilor care fac cereri în acest moment în contextul în care spațiul aerian este închis, Oana Țoiu a subliniat că „în acest moment în Israel e deschis un punct de trecere a frontierei. Urmează să se deschidă pe durata zilei de mâine încă doua puncte de frontieră care sunt închise astăzi pentru că este sâmbătă. Însă ce este foarte important e ca cetățenii să contacteze misiunea noastră pentru că planurile de evacuare diferă în funcție de evoluții. De aceea e important să primească recomandarile cele mai potrivite pentru când vor să părăsească teritoriul respectiv. De aceea avem echipele acolo”, a conchis ministrul.

Israelul și SUA au lansat sâmbătă dimineață ceea ce ministrul Apărării de la Tel Aviv a numit „un atac preventiv” asupra Iranului. Donald Trump a confirmat, într-un video publicat pe Truth Social, implicarea Americii și a spus că obiectivul este protejarea SUA prin „eliminarea ameninţărilor iminente din partea regimului iranian”. Ayatollahul Khamenei nu s-ar afla la Teheran, unde au fost raportate mai multe explozii. Atacul, desfășurat sub numele „Roaring Lion” (Răgetul Leului, n.r.), care a avut loc după ce Israelul și Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în iunie 2025, vine în urma avertismentelor repetate ale SUA și Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare și balistice. Operațiunea este prevăzută să dureze mai multe zile. Departamentul de război al SUA vorbește despre operațiunea „Epic Fury”.

Editor : I.B.