Live TV

Video Reacția MAE după atacul SUA și al Israelului asupra Iranului. Recomandări esențiale pentru românii din cele două țări

Data actualizării: Data publicării:
Ministerul Afacerilor Externe.
Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Ministrul de externe Oana Țoiu a lansat o recomandare pentru românii din Iran cât și pentru cei din Israel în contextul atacului „preventiv” al SUA și Tel Aviv-ului asupra Iranului. Până la această oră numărul românilor care au cerut să părăsească cele două țări este mic, însă Oana Țoiu se așteaptă ca pe parcursul zilei să crească.

„În acest moment recomandarea Ministerului de Externe atât pentru romanii din Iran cât și pentru romanii din Israel este să stea la adăpost cu provizii suficiente. Israelul a emis o alertă care recomandă același lucru.

Am aprobat retragerea personalului diplomatic neesențial, asta se referă la personalul administrativ și familiile copii personalului diplomatic, însă e foarte important pentru cetățenii României să știe că existe echipe pentru asistență consulară în acest moment atât în Iran cât și în Israel. Ambasadorii sunt de asemenea prezenți alături de comunitatea de romanii”, a transmis ministrul de Externe Oana Țoiu într-o intervenție la Digi24. 

Ea a mai explicat că deocamdată numărul de cereri pentru a părăsi țara sunt mici, însă oficialii se așteaptă ca numărul lor să crească pe parcursul zilei.

„În aceasta perioadă au fost mai puțini decât am estimat. Sunt multe familii mixte care au considerat că e mai bine să rămână pe teritoriului Iranului în ciuda recomandării ferme pe care am dat-o. Noi suntem la dispoziția familiilor în funcție de decizia pe care o ia fiecare. Nici în Israel până în acest moment nu au fost foarte multe cereri către ambasadă și consulat dar ne așteptăm ca numărul să crească. 

Recomandarea noastră în acest moment este ca cetățeni României să contacteze ambasadele și consulatele pe site-ul www.mae.ro. Se regăsesc numere de telefon și whatsapp. Este foarte important ca cetățenii să transmită chiar și coordonatele și datele de contact chiar și dacă nu au intenția să părăsească teritoriile ca să putem la rândul nostru să-i contactăm dacă este necesar în situații de urgență”, a explicat ministrul. 

Întrebată de ce se întâmplă în cazul românilor care fac cereri în acest moment în contextul în care spațiul aerian este închis, Oana Țoiu a subliniat că „în acest moment în Israel e deschis un punct de trecere a frontierei. Urmează să se deschidă pe durata zilei de mâine încă doua puncte de frontieră care sunt închise astăzi pentru că este sâmbătă. Însă ce este foarte important e ca cetățenii să contacteze misiunea noastră pentru că planurile de evacuare diferă în funcție de evoluții. De aceea e important să primească recomandarile cele mai potrivite pentru când vor să părăsească teritoriul respectiv. De aceea avem echipele acolo”, a conchis ministrul. 

Israelul și SUA au lansat sâmbătă dimineață ceea ce ministrul Apărării de la Tel Aviv a numit „un atac preventiv” asupra Iranului. Donald Trump a confirmat, într-un video publicat pe Truth Social, implicarea Americii și a spus că obiectivul este protejarea SUA prin „eliminarea ameninţărilor iminente din partea regimului iranian”. Ayatollahul Khamenei nu s-ar afla la Teheran, unde au fost raportate mai multe explozii. Atacul, desfășurat sub numele „Roaring Lion” (Răgetul Leului, n.r.), care a avut loc după ce Israelul și Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în iunie 2025, vine în urma avertismentelor repetate ale SUA și Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare și balistice. Operațiunea este prevăzută să dureze mai multe zile. Departamentul de război al SUA vorbește despre operațiunea „Epic Fury”.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
firma anaf la intrarea in institutie
1
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
Russia Nemtsov Anniversary
2
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
3
Încă o țară respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul petrolului rusesc prin...
Serghei Lavrov
4
Lavrov confirmă că Rusia „joacă teatrul negocierilor”: „Nu avem termene limită, avem doar...
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
5
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea...
Gigi Becali: ”E singura mea plăcere lumească, altă distracție nu mai am”
Digi Sport
Gigi Becali: ”E singura mea plăcere lumească, altă distracție nu mai am”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana toiu si Natasa Pirc Musar
MAE: Vizita oficială a ministrului Oana Ţoiu în Slovenia, prima la acest nivel după cinci ani
olimpici
Elevii români au câștigat medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Oana Țoiu: „Sunt cei mai buni ambasadori”
toiu ICE
Oana Ţoiu a lansat oficial Preşedinţia României la Iniţiativa Central Europeană
oana toiu volodimir zelenski
Oana Țoiu, la patru ani de război: „Suveranitatea Ucrainei este linia roșie pentru libertate în Europa”
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
Senatul a respins moțiunea simplă împotriva ministrei Oana Țoiu, din cauza acordului UE-Mercosur
Recomandările redacţiei
Explozii în Teheran
Operațiunea „Răgetul leului / Epic Fury”: SUA și Israelul au atacat...
Donald Trump.
Donald Trump, primele declarații după atacul asupra Iranului...
profimedia-1078901526
Ce semnificație simbolică în iudaism are momentul atacului SUA-Israel...
reza Pahlavi
Mesajul lui Reza Pahlavi, fiul fostului şah, după atacul asupra...
Ultimele știri
Ce poate face noua rachetă balistică FP-7, testată de producătorul rachetei „Flamingo”. Imagini cu noua armă a Ucrainei
Benjamin Netanyahu: Atacurile SUA-Israel împotriva Iranului vor permite iranienilor să răstoarne regimul ayatollahului
Pericol la munte: risc mare de avalanșă în mai multe masive montane. Avertismentul lansat de salvamontiști și meteorologi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O avocată a promis 5.000 $ oricui îi va face cunoștință cu bărbatul vieții ei. Ce s-a petrecut la scurt timp...
Cancan
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a făcut prăpăd în vestiarul unei echipe din SuperLiga: “Băi, nesimţiţilor, băi...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Afacerile care l-au „curățat în mare parte” pe Cristi Borcea: ”Pachetul era în piață cam 100 de lei”
Adevărul
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
VIDEO Antrenorul a vrut să-l schimbe în minutul 35, dar a refuzat categoric să iasă. Ce a urmat a făcut...
Pro FM
Shakira, reacție nemascată după ce a zărit un carton cu chipul lui Gerard Pique la concertul ei. "Este totuși...
Film Now
Greșeala care l-ar fi putut costa viața pe Daniel Radcliffe, făcută la filmările "Harry Potter": " Nu aveam...
Adevarul
„Comoditatea mașinii personale e de fapt masochism și barosăneală”. Dezbaterea virală despre traficul din...
Newsweek
Pensionarii pe minus. Ajutoarele one-off, un plus la pensie de 80 lei/lună. Inflația scade pensiile cu 200 lei
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...