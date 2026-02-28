Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce numește „un atac preventiv” asupra Iranului, transmit Reuters și BBC News. Mai multe explozii au fost auzite la Teheran. Atacul, care a avut loc după ce Israelul și Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în iunie 2025, vine în urma avertismentelor repetate ale SUA și Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare și balistice.

ACTUALIZARE 05:54 Potrivit BBC, în presa apar acum noi relatări privind explozii în Teheran. Agenția de știri Fars, afiliată statului iranian, transmite că au fost auzite mai multe explozii noi în nordul și estul capitalei iraniene.

ACTUALIZARE 08:50 În Ierusalim, sirenele de alarmă sună în cazul unei riposte iraniene, iar autorităţile israeliene avertizează asupra unei „alerte extrem de grave”.

Începând de sâmbătă, la ora 08.00, „s-a decis trecerea întregului teritoriu de la nivelul Activitate maximă la nivelul Activitate esenţială”, a indicat armata israeliană într-o postare pe X.

O alertă a fost trimisă pe telefoanele mobile ale israelienilor, cerându-le să rămână „în apropierea spaţiilor protejate”, a indicat, de asemenea, armata israeliană, scrie News.ro.

Știrea inițială. Într-o declarație făcută în această dimineață, ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat „stare de urgență specială și permanentă” în întreg Israelul. Între timp, trei explozii au fost auzite în centrul orașului Teheran, potrivit mass-media iraniană. Agenția de știri Fars afirmă că a primit informații potrivit cărora mai multe rachete au lovit zona Republic din capitala iraniană.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a elimina amenințările la adresa Statului Israel”, a declarat ministrul apărării Israel Katz, potrivit Reuters.

Statele Unite și Iranul au reluat negocierile în februarie, în încercarea de a rezolva disputa care durează de zeci de ani prin mijloace diplomatice și de a evita amenințarea unei confruntări militare care ar putea destabiliza regiunea.

Israelul a insistat însă că orice acord al Statelor Unite cu Iranul trebuie să includă demontarea infrastructurii nucleare a Teheranului, nu doar oprirea procesului de îmbogățire a uraniului, și a făcut presiuni asupra Washingtonului pentru a include în negocieri restricții privind programul de rachete al Iranului.

Iranul a declarat că este pregătit să discute restricțiile asupra programului său nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor, dar a exclus legarea acestei chestiuni de rachete.

Teheranul a mai declarat că se va apăra împotriva oricărui atac.

Acesta a avertizat țările vecine care găzduiesc trupe americane că va riposta împotriva bazelor americane dacă Washingtonul va ataca Iranul.

În iunie, SUA s-au alăturat unei campanii militare israeliene împotriva instalațiilor nucleare iraniene, în cea mai directă acțiune militară americană împotriva Republicii Islamice.

Teheranul a ripostat lansând rachete către baza aeriană americană Al Udeid din Qatar, cea mai mare din Orientul Mijlociu.

Puteri occidentale au avertizat că proiectul Iranului privind rachetele balistice amenință stabilitatea regională și ar putea duce la livrarea de arme nucleare, dacă ar fi dezvoltat. Teheranul neagă că ar urmări obținerea de bombe atomice.

Editor : B.E.