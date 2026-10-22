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Dan Neculăescu, întâlnire cu ambasadorul SUA în România. Ce au discutat despre apărare și securitate

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Dan Neculaescu Daryl Nirenberg
Foto: Dan Neculăescu rețeaua X
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Ministrul Afacerilor Externe Dan Neculăescu a avut o întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite în România Darryl Nirenberg, pentru a discuta despre viitorul Parteneriatului strategic dintre cele două țări, cooperarea în domeniul apărării și securității, dar și dezvoltarea relațiilor economice.

Într-o postare pe prețeaua X, ministrul a precizat că discuțiile au vizat „următorii pași ai Parteneriatului strategic” dintre România și Statele Unite.

„Avem un obiectiv comun clar: aprofundarea cooperării noastre strânse în domeniul apărării și securității și extinderea pilonului economic prin proiecte reciproc avantajoase”, a transmis Dan Neculăescu.

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Ministrul a subliniat, totodată, importanța relației transatlantice și angajamentul României față de consolidarea cooperării în cadrul NATO.

„Legătura transatlantică este esențială, iar România va continua să acționeze cu hotărâre pentru a transforma NATO 3.0 în realitate”, a mai scris șeful diplomației române.

Întâlnirea are loc în contextul eforturilor de consolidare a relației strategice dintre București și Washington, cu accent pe securitatea regională și dezvoltarea cooperării economice.

Editor : Ana Petrescu

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