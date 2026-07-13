Restricţii de circulaţie pe Autostrada Moldovei, din cauza reparațiilor la parapet. Autoritățile cer șoferilor să circule cu prudență

Direcția Regională de Drumuri şi Poduri Buzău a anunțat că, începând de luni, vor fi instituite restricţii de circulaţie pe Autostrada Moldovei (A7), pentru desfăşurarea lucrărilor de reparaţie a parapetului. Restricţiile sunt valabile pentru sensul de mers Bucureşti – Focşani, între km 53+120 şi km 62+400, precum şi pe sensul Focşani – Bucureşti între kilometrul 53+120 şi kilometrul 62+400.

„Începând de astăzi, 13 iulie 2026, vor fi instituite restricţii de circulaţie pe Autostrada Moldovei (A7), pentru desfăşurarea lucrărilor de reparaţie a parapetului”, anunţă, luni, Directia Regională de Drumuri şi Poduri Buzău.

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Urmare a restricţiilor, este afectat Sensul Bucureşti – Focşani: între km 53+120 şi km 62+400, fiind restricţionate banda de urgenţă şi banda a II-a.

De asemenea, pe Sensul Focşani – Bucureşti, între km 53+120 şi km 62+400, vor fi restricţionate banda de urgenţă şi banda a II-a.

Directia Regională de Drumuri şi Poduri Buzău le cere participanţilor la trafic să circule cu prudenţă, mulţumindu-le pentru înţelegere.

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Editor : Ș.R.