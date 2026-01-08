România a primit al 18-lea aviz din cele 25 necesare aderării la OCDE. Luca Niculescu: „Anul începe cu o veste bună”

România a primit al 18-lea aviz din cele 25 necesare aderării la OCDE, cel al Comitetului pentru Chimicale şi Biotehnologie, anunţă secretarul de stat în MAE Luca Niculescu, care precizează că astfel României îi sunt recunoscute progresele făcute în protejarea mediului şi a sănătăţii publice, în gestionarea substanţelor chimice şi în folosirea responsabilă a biotehnologiilor.

„Anul începe cu o veste bună pentru drumul României către OCDE - am primit cel de-al 18-lea Aviz Formal. Este vorba despre Comitetul pentru Chimicale şi Biotehnologie. Pe scurt, aceasta înseamnă că României îi sunt recunoscute progresele făcute în protejarea mediului şi a sănătăţii publice, în gestionarea substanţelor chimice şi în folosirea responsabilă a biotehnologiilor”, anunţă pe Facebook Luca Niculesccu, Coordonator Naţional pentru procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

El subliniază că acesta este rezultatul muncii comune a mai multor instituţii (Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor - punct focal national, Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia pentru Mediu, Garda Naţională de Mediu, Autoritatea Naţională Fitosanitară şi Autoritatea Vamală), care au colaborat strâns pentru reguli mai clare, controale mai eficiente şi o mai bună prevenire a riscurilor de mediu — inclusiv combaterea comerţului ilegal cu pesticide, relatează News.ro.

„Mulţumiri tuturor celor care, in ultimii trei ani si jumatate, s-au implicat pentru ca acest capitol sa fie trecut cu succes. Mulţumiri şi statelor membre OCDE precum şi secretariatului organizaţiei pentru ghidare şi sprijin constant. Drumul continuă, şi fiecare Aviz Formal ne apropie de obiectiv: aderarea la OCDE. Avem 18 din 25”, afirmă Luca Niculescu.

La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuţiilor de aderare cu toate cele 6 ţări aspirante – (în ordine alfabetică) Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croaţia, Peru şi România. Candidaţii au fost informaţi asupra deciziei printr-o scrisoare a SG OCDE care a solicitat, totodată, confirmarea ataşamentului faţă de valorile, principiile şi standardele Organizaţiei menţionate în documentele relevante ale OCDE.

La reuniunea ministerială a Consiliului OCDE din luna iunie 2022, a fost adoptată Foaia de parcurs pentru România, odată cu cele pentru alte patru state candidate – Brazilia, Bulgaria, Croaţia, Peru.

Pe parcursul procesului de aderare la OCDE, România este evaluată de 25 de comitete sectoriale şi trebuie să internalizeze peste 270 de instrumente juridice OCDE la nivelul legislaţiei, al politicilor şi al practicilor interne.

Editor : Liviu Cojan