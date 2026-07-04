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Raport OCDE: Fenomenele meteo extreme și conflictele schimbă vacanțele. Cum se transformă turismul în 2026

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The Hottest Sunday Since Early Summer. Rome, Italy.
Turiști se răcoresc la fântâna din Piazza Pia, Roma. Sursa foto: Profimedia Images Pictured: gv,general view,Image: 1113199681, License: Rights-managed, Restrictions: -FIN, -CZE, -PRT, -NLD, -NOR, -SWE, -HUN, -SVN, -JPN, -CHN, -MEX, -TWN, -BEL, -GBR, -FRA, -PER, -ARG, Model Release: no , Pictured: gv,general view , Credit line: Marcello Valeri/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia
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Din articol
Ce țări au înregistrat un număr record de turiști în 2025 Călătorii își schimbă obiceiurile ca reacție la crize Destinațiile vulnerabile la fenomene meteorologice extreme Un turism mai responsabil

Vacanțele vor arăta diferit în următorii ani, pe fondul valurilor de căldură, al conflictelor și al schimbării preferințelor de călătorie. Un raport al OCDE arată că destinațiile turistice se pregătesc pentru noi provocări prin introducerea unor măsuri de siguranță, limitarea fluxurilor de vizitatori și promovarea unui turism mai responsabil.

Numărul sosirilor turistice internaționale în țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a crescut cu aproximativ 3,4% în 2025, ajungând la un nivel record de 847 de milioane.

Totuși, pe măsură ce tensiunile geopolitice, schimbarea comportamentului călătorilor și fenomenele meteorologice extreme continuă să modeleze peisajul turistic, destinațiile turistice vor trebui să își consolideze capacitatea de a anticipa și de a se adapta la incertitudine, arată un nou raport citat de Euronews.

Ce țări au înregistrat un număr record de turiști în 2025

Raportul recent publicat, OECD Tourism Trends and Policies 2026, arată că o treime dintre țările OCDE se așteaptă ca performanțele turismului să depășească nivelurile din 2025 până la sfârșitul acestui an, multe dintre ele urmând să stabilească noi recorduri. Totuși, situația diferă semnificativ de la o țară la alta.

Patru state au înregistrat creșteri de două cifre în 2025 și au atins niveluri record ale sosirilor de turiști străini: Finlanda (+16,5%), Japonia (+15,8%), Coreea de Sud (+15,7%) și Norvegia (+12,5%). Evoluția vine după o revenire puternică în 2024 în Coreea de Sud și Japonia (creșteri de 48,4%, respectiv 47,1%), susținută de extinderea conexiunilor aeriene și de slăbiciunea yenului.

În schimb, sosirile turistice internaționale au scăzut în patru țări în 2025 și nu au revenit încă la nivelurile de dinaintea pandemiei: Canada (-0,6%), Germania (-0,8%), Irlanda (-2,8%) și Statele Unite (-5,5%).

Turismul internațional către Israel a fost, de asemenea, afectat puternic de conflictele din Orientul Mijlociu, iar numărul vizitatorilor rămâne mult sub nivelurile pre-pandemice (-70,8%).

Călătorii își schimbă obiceiurile ca reacție la crize

Raportul arată că războiul din Orientul Mijlociu a perturbat fluxurile globale de călătorie și a crescut costurile, afectând încrederea turiștilor. Țările din regiune sunt cele mai afectate, la fel ca destinațiile care depind de statele din Golf pentru conectivitatea aeriană. Aceste efecte vor persista, dar pe termen scurt.

„Acest lucru înseamnă aplicarea lecțiilor învățate în timpul pandemiei și al conflictului din Orientul Mijlociu pentru a consolida pregătirea pentru crize și gestionarea fluxurilor turistice, astfel încât sectorul să ofere beneficii durabile”, a declarat secretarul general al OCDE, Mathias Cormann.

Potrivit raportului, preocupările legate de siguranță, costuri și eventualele anulări pot influența deciziile de călătorie, determinând turiștii să aleagă destinații mai familiare și mai accesibile, sejururi mai scurte și opțiuni mai ieftine.

Pe măsură ce companiile aeriene, operatorii de turism și alți furnizori de servicii își adaptează ofertele pentru 2027 și anii următori, destinațiile vor trebui să anticipeze schimbarea modelelor de călătorie și să își adapteze strategiile la riscurile geopolitice, economice și climatice.

Destinațiile vulnerabile la fenomene meteorologice extreme

Fenomenele meteorologice extreme, precum valurile de căldură, incendiile de vegetație și cicloanele, au devenit un factor important în alegerea unei destinații de vacanță sau a perioadei de călătorie.

Raportul subliniază că destinațiile trebuie să se adapteze prin integrarea evaluării riscurilor, a sistemelor de avertizare timpurie și a mecanismelor de răspuns la crize în planificarea turistică, pentru a putea anticipa și gestiona mai bine evenimentele meteorologice extreme, tot mai frecvente și mai intense.

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De exemplu, unele destinații au lansat aplicații de alertă de urgență în mai multe limbi, precum „Safety Tips” în Japonia, „AT-Alert” în Austria, aplicația 112 în Croația sau sistemul paneuropean MeteoAlarm, care transmit în timp real avertizări privind furtunile, incendiile și temperaturile extreme direct pe telefoanele vizitatorilor.

Raportul recomandă și investiții în infrastructură turistică rezilientă la fenomenele meteo extreme, inclusiv în soluții bazate pe natură. Unele orașe introduc deja „refugii împotriva căldurii” în experiența turistică. Inițiativa Refúgiate en la cultura („Refugiază-te în cultură”) din Madrid promovează muzeele ca spații climatizate unde turiștii se pot adăposti în timpul valurilor de căldură.

Un turism mai responsabil

Raportul evidențiază și necesitatea ca destinațiile să se asigure că activitatea turistică aduce beneficii comunităților locale. Documentul recomandă gestionarea creșterii turismului prin distribuirea fluxurilor de vizitatori către zone pregătite să îi primească, investiții în infrastructură comună și integrarea turismului în strategiile mai ample de dezvoltare regională.

Acest lucru s-ar putea traduce prin promovarea certificărilor pentru afacerile locale, dezvoltarea turismului comunitar și stimularea cheltuielilor în afara marilor lanțuri comerciale.

În plus, tot mai multe destinații ar putea introduce taxe turistice, limite privind numărul de vizitatori, sisteme de acces programat sau promovarea „orașelor secundare” și a călătoriilor în afara sezonului pentru a reduce aglomerația.

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Editor : M.I.

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