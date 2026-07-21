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Camera de Comerț Americană în România cere ca finalizarea PNRR să fie o prioritate pentru întreaga clasă politică

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Planul Național de Redresare si Reziliență. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos /Octav Ganea
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Cu doar câteva zile înainte de termenul-limită pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Camera de Comerț Americană în România (AmCham) cere ca finalizarea reformelor și accesarea ultimei tranșe de finanțare să devină o prioritate pentru întreaga clasă politică. Reprezentanții mediului de afaceri avertizează că întârzierea angajamentelor asumate poate afecta credibilitatea României în fața investitorilor, a agențiilor de rating și în procesul de aderare la OCDE.

„Comunitatea noastră de afaceri cere cu toată fermitatea ca finalizarea PNRR la timp, continuarea reformelor, corectarea deficitelor gemene şi dezvoltarea strategică economică să primeze în exercitarea responsabilă a oricărui mandat politic şi guvernamental, în interesul legitim al întregii societăţi”, se arată într-un comunicat al AmCham Romania, transmis marţi.

Potrivit organizaţiei, pieţele financiare şi partenerii economici evaluează rezultate, nu intenţii iar din perspectiva mediului de afaceri, România traversează un moment decisiv pentru credibilitatea sa.

Camera de Comerţ Americană aminteşte că mai sunt doar câteva zile până la termenul-limită pentru îndeplinirea jaloanelor şi a ţintelor asumate prin PNRR şi pentru accesarea ultimei tranşe de finanţare, esenţială pentru sustenabilitatea fiscal-bugetară.

„Agenţiile de rating continuă evaluarea economiei româneşti. La doar un an de la reconfirmarea calificativului 'recomandat pentru investiţii', pe baza unei traiectorii de consolidare fiscală şi de reducere a deficitului, pericolul retrogradării revine. În acelaşi timp, procesul de aderare la OECD intră în etapa finală. Toate acestea au în comun o analiză atentă şi riguroasă a României din punctul de vedere al fundamentelor macroeconomice, influenţate de nivelul de predictibilitate, credibilitate şi capacitatea de a livra reformele asumate”, susţine sursa citată.

Reprezentanţii mediului de afaceri subliniază, de asemenea, că mediul de afaceri şi populaţia au suportat deja costurile măsurilor urgente de redresare fiscal-bugetară, cu aşteptarea legitimă ca decidenţii să adopte şi să implementeze reformele structurale programate şi să finalizeze proiectele de investiţii asumate. În context, AmCham consideră că nerespectarea angajamentelor asumate decredibilizează România, cu efecte negative imediate, dar şi pe termen lung.

„Este nevoie de mobilizare transpartinică pentru ca România să rămână pe o traiectorie economică sustenabilă, prin utilizarea la maximum a finanţării nerambursabile din PNRR, prin menţinerea ratingului de ţară şi prin consolidarea avantajelor pentru atragerea investiţiilor. Este nevoie ca interesul pentru binele comun şi pentru binele României să conducă agenda întregului spectru politic, decizional şi administrativ, pentru implementarea reformelor şi finalizarea proiectelor asumate”, se subliniază în comunicat.

Pe fondul incertitudinii interne prelungite şi al direcţiei neclare, investitorii sunt tot mai prudenţi în a lansa proiecte noi, iar eforturile companiilor de a menţine operaţiunile şi locurile de muncă devin tot mai mari, susţine AmCham România.

Cu peste 30 de ani de prezenţă în România, AmCham reuneşte în prezent peste 600 de companii americane, internaţionale şi româneşti cu investiţii cumulate de peste 30 miliarde dolari americani în România.

Editor : M.I.

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