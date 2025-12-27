Live TV

Exclusiv Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”

Data actualizării: Data publicării:
mirabela gradinaru
Mirabela Grădinaru. Foto: Digi24

Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a spus la Digi24 că mâncarea preferată a președintelui este fasolea cu ciolan. Ea a recunoscut însă că nu reușește să obțină gustul mâncării din copilărie de care-și aduce acesta aminte.

„Sunt gurmandă, îmi place să mănânc. De obicei se spune că mănânci ca să trăiești. Eu cred că mă aflu de cealaltă baricadă. Trăiesc ca să mănânc. Nu-mi place să gătesc, nu am veleități, dar pentru copiii mei fac acest exercițiu și lor le place foarte mult peștele cu orez, ciulamaua și ostropelul”, a spus Grădinaru, invitată la emisiunea „La cină”.

Ea a mai spus că Nicușor Dan nu este mofturos la mâncare.

„Recunosc că n-am reușit niciodată să fac fasolea cu ciolan așa cum o făcea mama lui, care este mâncarea lui preferată. Fac și eu fasole, dar nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie de care-și aduci aminte. Și cred că fiecare dintre noi - că și eu mai mănânc mâncare de ardei, de exemplu sau de chiper, cum îi spunea bunica. Dumnezeu să o odihnească, mâncarea preferată a mea din copilărie. Chiar dacă i-am cerut bunicii de mai multe ori să-mi spună cum o face, cum o pregătește, nu am reușit să să aibă același gust. Și a mea este bună, este apreciată de copii, dar nu. Poate lemnele ...”, a spus ea.

Grădinaru a explicat și cum se face tocana de ardei: „sunt ardei copți de plită și ulterior cu ceapă, amestecat. Dacă avea carne ne făcea cu carne, dacă nu, pur și simplu fără carne și, bineînțeles, cu mămăligă la ceaun”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
1
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
oameni cu caciula pe strada
2
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
3
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
un barbat merge prin viscol
4
Vreme severă în România: Cod galben în 23 de județe și Cod portocaliu de viscol la munte...
Mîrnohrad
5
Ucraina trimite forțe armate suplimentare pentru apărarea orașului Mîrnohrad...
”Marele trădător al Ucrainei” l-a făcut ”om” pe un român: ”M-a plătit extraordinar”. Apoi au apărut ”7 mașini blindate”
Digi Sport
”Marele trădător al Ucrainei” l-a făcut ”om” pe un român: ”M-a plătit extraordinar”. Apoi au apărut ”7 mașini blindate”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mirabela-gradinaru-1-oct
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicusor Dan, la Digi24
nicusor dan si mirabela grdinaru foto fb
Nicușor Dan, despre interviul cu Mirabela Grădinaru, difuzat de Digi24 la 21:00: „Aștept cu nerăbdare să aflu ce a spus despre mine”
nicusor dan nicolae ratiu
Nicușor Dan, întâlnire la Londra cu fiul lui Ion Rațiu: „Un reper de implicare civică pentru România”
Masa de Crăciun. Foto Getty Images
Ce facem cu mâncarea după Sărbători. Sfaturile unui bucătar pentru reinventarea meniului
nicusor dan - ileni
Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi. Cum a fost întâmpinat președintele de localnici
Recomandările redacţiei
Radu Miruță
Ce ar face România în situația în care se ajunge la un acord de pace...
2025-12-01 George Calin-0812
Ministrul Apărării spune că în Armata Română mai sunt „lucruri de...
salvamontisti montani
Tragedii pe munte, de Crăciun. Un turist a murit în Piatra Craiului...
Volodimir Zelenski
„Liniile roșii” trasate de Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski a ajuns în Canada. Se întâlnește cu premierul Mark Carney, apoi discută cu liderii europeni
Radu Miruță vrea ca România să cheltuiască 2,7% din PIB pentru Apărare în 2026: „Armata are nevoie de investiții”
Peste 220 de locuințe din Sectorul 3 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, din cauza unei defecţiuni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbări interesante pentru nativii anumitor zodii, începând din 27 decembrie. Influența lui Chiron retrograd
Cancan
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut...
Fanatik.ro
Cum a câştigat Dumitru Dragomir o turmă de oi la poker: “Am mai luat un măgar şi un câine!”
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ce probleme a avut cu Poliția prefectul de Olt, reținut după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov. Cum s-a...
Adevărul
Războiul rece dintre Washington și Bruxelles se încinge. Mesajul dur transmis de americani UE prin...
Playtech
Bani în plus de la stat pentru pensiile mici. Milioane de pensionari au promisiunea că vor primi din nou...
Digi FM
O lume întreagă o adoră. Prințesa Charlotte, lăudată pe rețelele sociale. „Atât de politicoasă, de elegantă...
Digi Sport
S-a aflat abia acum: din octombrie 2024 are o relație cu un bărbat de 22 de ani
Pro FM
Regina Crăciunului, strălucitoare alături de gemenii ei adolescenți. Mariah Carey, într-o rochie roșie și...
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Alimentul tradițional de pe masa de Crăciun care stimulează creierul. Explicațiile neurochirurgului Vlad...
Newsweek
La ce sume a înghețat Guvernul pensiile contributive, pensiile de invaliditate și de urmaș? Neschimbate 2 ani
Digi FM
Meteorologii au actualizat prognoza. Aproape toată ţara intră sub avertizări de vremea rea până luni dimineaţă
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Kate Winslet critică termenul „nepo baby” și își apară copiii: Și-au croit propriul drum în lumea...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...