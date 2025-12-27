Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a spus la Digi24 că mâncarea preferată a președintelui este fasolea cu ciolan. Ea a recunoscut însă că nu reușește să obțină gustul mâncării din copilărie de care-și aduce acesta aminte.

„Sunt gurmandă, îmi place să mănânc. De obicei se spune că mănânci ca să trăiești. Eu cred că mă aflu de cealaltă baricadă. Trăiesc ca să mănânc. Nu-mi place să gătesc, nu am veleități, dar pentru copiii mei fac acest exercițiu și lor le place foarte mult peștele cu orez, ciulamaua și ostropelul”, a spus Grădinaru, invitată la emisiunea „La cină”.

Ea a mai spus că Nicușor Dan nu este mofturos la mâncare.

„Recunosc că n-am reușit niciodată să fac fasolea cu ciolan așa cum o făcea mama lui, care este mâncarea lui preferată. Fac și eu fasole, dar nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie de care-și aduci aminte. Și cred că fiecare dintre noi - că și eu mai mănânc mâncare de ardei, de exemplu sau de chiper, cum îi spunea bunica. Dumnezeu să o odihnească, mâncarea preferată a mea din copilărie. Chiar dacă i-am cerut bunicii de mai multe ori să-mi spună cum o face, cum o pregătește, nu am reușit să să aibă același gust. Și a mea este bună, este apreciată de copii, dar nu. Poate lemnele ...”, a spus ea.

Grădinaru a explicat și cum se face tocana de ardei: „sunt ardei copți de plită și ulterior cu ceapă, amestecat. Dacă avea carne ne făcea cu carne, dacă nu, pur și simplu fără carne și, bineînțeles, cu mămăligă la ceaun”.

