Live TV

Video&Foto Vreme severă în 15 județe și București: pompierii au evacuat locuințe, înlăturat copaci căzuți și salvat persoane blocate în zăpadă

Data actualizării: Data publicării:
WhatsApp Image 2026-01-09 at 09.03.49
Foto: ISU Botoșani
Din articol
Locuințe inundate, copaci doborâți și mașini avariate Avarii la rețeaua electrică în două județe Misiune dificilă: alimente pentru măicuțe izolate în Hunedoara Recomandări pentru populație

Pompierii au intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru evacuarea apei din locuințe, curți și subsoluri, îndepărtarea a 18 copaci și doi stâlpi de electricitate prăbușiți și deblocarea a șase autoturisme înzăpezite. Aceștia au transportat de urgență la spital un pacient dependent de dializă în județul Hunedoara și au ajutat zece persoane, printre care trei copii, rămase blocate în Botoșani, în contextul vremii severe care a afectat 32 de localități din 15 județe și municipiul București, potrivit IGSU.

Locuințe inundate, copaci doborâți și mașini avariate

Cele mai multe intervenții au vizat evacuarea apei din 3 locuințe, 21 de curți, 14 beciuri și subsoluri, precum și de pe 3 străzi. De asemenea, pompierii au degajat 18 copaci și doi stâlpi de electricitate prăbușiți, incidente în urma cărora au fost avariate șase autoturisme. Alte misiuni au presupus îndepărtarea unor elemente de construcție de la patru imobile și deblocarea a șase mașini rămase înzăpezite sau ieșite în afara carosabilului.

Una dintre cele mai importante intervenții a avut loc în județul Hunedoara, în localitatea Poienița Tomii, unde salvatorii au folosit o șenilată pentru a prelua un pacient dependent de dializă și a-l transporta de urgență la spital pentru administrarea tratamentului.

Totodată, în județul Botoșani, zece persoane, dintre care trei copii, au fost ajutate de pompieri după ce au rămas blocate cu autoturismele în zăpadă.

WhatsApp Image 2026-01-09 at 09.03.48
Foto: ISU Botoșani

Avarii la rețeaua electrică în două județe

În această dimineață, autoritățile au raportat avarii în rețeaua de alimentare cu energie electrică în cinci localități din județele Caraș-Severin și Dolj, fiind afectați aproximativ 1.054 de consumatori. Echipele specializate acționează pentru remedierea defecțiunilor și reluarea alimentării cu energie.

Pe lângă intervențiile generate de vremea severă, în ultimele 24 de ore pompierii au gestionat 69 de incendii și au desfășurat 311 misiuni pentru protecția comunităților, inclusiv operațiuni de descarcerare. De asemenea, au fost asigurate 1.455 de misiuni de asistență medicală de urgență.

Autoritățile precizează că mai multe județe se află în continuare sub atenționare meteorologică până astăzi, la ora 15.00, iar situația este monitorizată permanent pentru intervenții rapide acolo unde este necesar. Structurile Ministerului Afacerilor Interne, alături de administratorii de drumuri și autoritățile locale, acționează coordonat pentru a răspunde solicitărilor cetățenilor.

WhatsApp Image 2026-01-09 at 09.03.52
Foto: ISU Botoșani

Misiune dificilă: alimente pentru măicuțe izolate în Hunedoara

O misiune impresionantă a avut loc în județul Hunedoara, unde jandarmii, sprijiniți de un voluntar din cadrul Clubului Off-road Extreme Sport Vața, au străbătut peste trei ore un drum de 30 de kilometri prin nămeți ce depășeau un metru pentru a ajunge la Schitul Bujoara.

Scopul intervenției a fost sprijinirea măicuțelor izolate de ninsorile abundente, cărora le-au dus alimente și produse de strictă necesitate.

Efortul echipelor arată determinarea autorităților și a voluntarilor de a ajunge în cele mai dificile condiții pentru a asigura suport persoanelor aflate în izolare din cauza vremii severei mai spune Jandarmeria Română.

Recomandări pentru populație

Pompierii sfătuiesc oamenii:

  • să evite deplasările pe timp de viscol și ninsoare puternică
  • să se informeze înainte de plecare dacă drumurile sunt practicabile
  • să urmărească informările oficiale
  • să evite atingerea stâlpilor sau firelor electrice căzute, precum și deplasarea în zone unde vântul puternic poate doborî copaci sau panouri.
WhatsApp Image 2026-01-09 at 09.02.26
Foto: ISU Hunedoara

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
România UE
2
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
3
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
Reza Pahlavi
5
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Digi Sport
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
teisi
Avertismentul IGSU: Atenţie la gheaţă, lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură
drum inchis din cauza zapezii
DN 24C din Iași, închis circulaţiei până vineri, din cauza viscolului. Camioanele care intră în R. Moldova, parcate la vama Costești
utilaj care deszapezeste in bucuresti
Autorităţile locale din Capitală intervin pentru deszăpezire. Pompierii au îndepărtat patru copaci doborâţi de vânt
photo-collage.png (37)
Patru drumuri județene din Alba, blocate de ninsori. Rute alternative pentru șoferi
ger frig termometru gettyimages
Ger puternic în noaptea de joi spre vineri. Recomandările IGSU
Recomandările redacţiei
avion elvetia
Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii cu turnul de control...
trump groenlanda
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are...
Agenți ICE în Minneapolis
Un moment de cotitură pentru America: De ce uciderea femeii din...
ilustrație racheta Oreșnik
Rusia anunță că a lovit ținte din Ucraina cu ajutorul rachetei Oreșnik
Ultimele știri
Modificările aduse Casei Albe continuă. Trump dorește un etaj deasupra celebrei colonade albe
Raport ONU: Economia mondială încetinește în 2026, pe fondul tensiunilor comerciale și tarifelor SUA
Un lider al opoziției din Groenlanda vrea negocieri cu SUA fără Danemarca. Reacția guvernului groenlandez
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Cum a făcut TVR curățenie în parcarea instituției la finalul anului trecut. Lista mașinilor oferite gratuit...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Salariul uluitor al lui Adrian Mutu la Chelsea: „Putea să ia Balonul de Aur”. Exclusiv
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Temperatura la care să laşi termostatul noaptea. Nu trebuie închis, însă e necesar să fie răcoare în dormitor
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat...
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Jennifer Garner, declarații rare despre divorțul de Ben Affleck: „Destrămarea familiei a fost cea mai...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Am virat banii”. Când ajunge pensia pe card?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
A rupt tăcerea după 20 de ani. Fran Drescher, despre lupta din tinerețe cu cancerul: „Durerea găsește drumul...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...