Pompierii au intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru evacuarea apei din locuințe, curți și subsoluri, îndepărtarea a 18 copaci și doi stâlpi de electricitate prăbușiți și deblocarea a șase autoturisme înzăpezite. Aceștia au transportat de urgență la spital un pacient dependent de dializă în județul Hunedoara și au ajutat zece persoane, printre care trei copii, rămase blocate în Botoșani, în contextul vremii severe care a afectat 32 de localități din 15 județe și municipiul București, potrivit IGSU.

Locuințe inundate, copaci doborâți și mașini avariate

Cele mai multe intervenții au vizat evacuarea apei din 3 locuințe, 21 de curți, 14 beciuri și subsoluri, precum și de pe 3 străzi. De asemenea, pompierii au degajat 18 copaci și doi stâlpi de electricitate prăbușiți, incidente în urma cărora au fost avariate șase autoturisme. Alte misiuni au presupus îndepărtarea unor elemente de construcție de la patru imobile și deblocarea a șase mașini rămase înzăpezite sau ieșite în afara carosabilului.

Una dintre cele mai importante intervenții a avut loc în județul Hunedoara, în localitatea Poienița Tomii, unde salvatorii au folosit o șenilată pentru a prelua un pacient dependent de dializă și a-l transporta de urgență la spital pentru administrarea tratamentului.

Totodată, în județul Botoșani, zece persoane, dintre care trei copii, au fost ajutate de pompieri după ce au rămas blocate cu autoturismele în zăpadă.

Foto: ISU Botoșani

Avarii la rețeaua electrică în două județe

În această dimineață, autoritățile au raportat avarii în rețeaua de alimentare cu energie electrică în cinci localități din județele Caraș-Severin și Dolj, fiind afectați aproximativ 1.054 de consumatori. Echipele specializate acționează pentru remedierea defecțiunilor și reluarea alimentării cu energie.

Pe lângă intervențiile generate de vremea severă, în ultimele 24 de ore pompierii au gestionat 69 de incendii și au desfășurat 311 misiuni pentru protecția comunităților, inclusiv operațiuni de descarcerare. De asemenea, au fost asigurate 1.455 de misiuni de asistență medicală de urgență.

Autoritățile precizează că mai multe județe se află în continuare sub atenționare meteorologică până astăzi, la ora 15.00, iar situația este monitorizată permanent pentru intervenții rapide acolo unde este necesar. Structurile Ministerului Afacerilor Interne, alături de administratorii de drumuri și autoritățile locale, acționează coordonat pentru a răspunde solicitărilor cetățenilor.

Foto: ISU Botoșani

Misiune dificilă: alimente pentru măicuțe izolate în Hunedoara

O misiune impresionantă a avut loc în județul Hunedoara, unde jandarmii, sprijiniți de un voluntar din cadrul Clubului Off-road Extreme Sport Vața, au străbătut peste trei ore un drum de 30 de kilometri prin nămeți ce depășeau un metru pentru a ajunge la Schitul Bujoara.

Scopul intervenției a fost sprijinirea măicuțelor izolate de ninsorile abundente, cărora le-au dus alimente și produse de strictă necesitate.

Efortul echipelor arată determinarea autorităților și a voluntarilor de a ajunge în cele mai dificile condiții pentru a asigura suport persoanelor aflate în izolare din cauza vremii severei mai spune Jandarmeria Română.

Recomandări pentru populație

Pompierii sfătuiesc oamenii:

să evite deplasările pe timp de viscol și ninsoare puternică

să se informeze înainte de plecare dacă drumurile sunt practicabile

să urmărească informările oficiale

să evite atingerea stâlpilor sau firelor electrice căzute, precum și deplasarea în zone unde vântul puternic poate doborî copaci sau panouri.

Foto: ISU Hunedoara

Editor : Ana Petrescu