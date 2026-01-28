Live TV

Hidrocentrala Cerna–Motru–Tismana a primit acordul de mediu. Peste 5.000 de gospodării ar putea fi alimentate anual cu energie

Proiectul hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana, Etapa a II-a
Proiectul hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana, Etapa a II-a, a primit acordul de mediu. Sursa foto: Facebook/ Bogdan Ivan
Proiect realizat în proporţie de 90%, reluat după blocaje birocratice

Proiectul hidroenergetic Cerna–Motru–Tismana, Etapa a II-a, a fost deblocat după ce Comisia de Analiză Tehnică din cadrul Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor a emis acordul de mediu. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că investiţia, operată de Hidroelectrica, va aduce anual în Sistemul Energetic Naţional 13,6 GWh de energie curată şi stabilă, cantitate suficientă pentru alimentarea a peste 5.000 de gospodării din România timp de un an.

Proiectul are o capacitate de producţie de 10 MW şi era realizat în proporţie de aproximativ 90%.

„Am deblocat proiectul hidroenergetic de la Cerna–Motru–Tismana. Vom putea relua implementarea şi, cel mai important, vom aduce în Sistemul Energetic Naţional 13,6 GWh de energie curată şi stabilă în fiecare an, pe baza unei capacităţi de producţie de 10 MW”, a transmis ministrul Energiei, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a precizat că hidrocentrala Cerna–Motru–Tismana, Etapa a II-a, era realizată în proporţie de aproximativ 90%, iar avizul de mediu permite nu doar reluarea unei investiţii strategice aflate într-un stadiu avansat, ci şi finalizarea Barajului Vîja şi a lucrărilor definitive de evacuare a viiturilor, considerate esenţiale pentru siguranţa hidrotehnică, protecţia populaţiei din aval şi operarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii energetice critice.

„Aceasta este unul dintre cele şapte proiecte hidroenergetice executate deja în proporţie de peste 70% şi întrerupte, adesea cu rea-credinţă, de blocaje birocratice sau juridice. În sfârşit, mergem mai departe cu implementarea acestui proiect major, pentru că România are nevoie de proiecte finalizate, nu de investiţii ţinute pe loc”, a mai declarat ministrul Energiei.

Decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul hidroenergetic Cerna–Motru–Tismana (Etapa a II-a) a fost luată luni, 26 ianuarie, de Comisia de Analiză Tehnică a Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor.

În octombrie 2025, ministrul Energiei afirma că România face un pas important spre independenţa energetică odată cu adoptarea proiectului de lege care deblochează investiţiile hidroenergetice strategice, subliniind că, prin această lege, vor fi repornite lucrările la şapte hidrocentrale strategice, care vor adăuga în total 214 MW de energie în sistemul naţional.

