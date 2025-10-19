Live TV

Video Românii cred în energii misterioase. Care sunt locurile din țară care atrag anual mii de turiști dornici să se „încarce energetic”

Data publicării:
locuri energetice
Aproape jumătate dintre români cred în existența „locurilor încărcate energetic”. Sursa foto: colaj captură video Digi24
Din articol
Sfinxul, loc de pelerinaj pentru mii de turiști Peștera în care românii vin să se „încarce energetic” Pădurea Hoia-Baciu, misterul din Transilvania

Tot mai mulți români spun că au simțit „energie specială” în anumite locuri din țară - fie pe vârf de munte, fie în păduri sau peșteri, unde legenda se împletește cu misterul. Peste jumătate dintre români cred în existența „locurilor încărcate energetic”, arată un sondaj INSCOP. „Dacă crezi, este. Dacă nu, nu este”, susțin unii dintre români. Aceste credințe sunt răspândite la scară largă, fără legătura cu vârsta sau educația, spun sociologii, care avertizează și că astfel de convingeri pot deveni periculoase. În România ar fi șapte astfel de locuri „încărcate energetic”, printre care Sfinxul din Bucegi, Peștera Polovragi din Gorj sau Pădurea Hoia-Baciu, din județul Cluj. 

Cei mai mulți dintre românii care cred că în țara noastră există locuri cu o energie specială sunt tineri cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, arată studiul INSCOP.

Sfinxul, loc de pelerinaj pentru mii de turiști

„Sfinxul este unul dintre locurile pe care foarte mulți oameni le consideră încărcate energetic. Aici vin sute de persoane în 28 noiembrie, să privească apusul împreună. Acestea spun că razele soarelui creează o piramida energetică în jurul Sfinxului.

Despre Sfinx se crede că, în trecut, a fost un altar, unde dacii mergeau să se închine zeilor.

„Da, este încărcat energetic. Există povești că ar exista un tunel care e conectat cu Munții Orăștie, piramidele”, spune o turistă ajuns în vârf de munte.

„Eu consider că este, dar depinde de fiecare. Dacă crezi, este. Dacă nu, nu este”, e de părere o altă turistă.

„Cu siguranță, când suntem aici, suntem mai fericiți, mai încântați, și asta e o formă de energie”, spune un alt turist.

Peștera în care românii vin să se „încarce energetic”

Un alt loc despre care se spune că are o încărcătură energetică aparte este peștera Polovragi, din Gorj. Conform legendei, peștera ar fi fost casa zeului Zamolxis, sfetnicul și îndrumătorul geto-dacilor.

„'Sala Tronului' sau 'Sala cea mare' este sala din interiorul Peșterii Polovragi cu cea mai mare încărcătură energetică, spun oamenii locului. Odată ajunși aici, turiștii pot să mediteze și să se conecteze cu energia pozitivă”, transmite Anamaria Ianc, jurnalist Digi24.

„Din auzitele bătrânilor, din moși strămoși, aa se aude, că ar fi un aer mai deosebit”, spune un localnic.

„E un loc care se află în spirala celor șapte puncte energetice ale arcului carpatic, ar fi nodul numărul trei. Sunt oameni care revin și spun că chiar au existat schimbări ale stării de bine, ale sănătății”, povestește Ionică Pavel, ghid local.

Pădurea Hoia-Baciu, misterul din Transilvania

„Un loc care atrage mii de turiști din întreaga lume este această pădure, pădurea Hoia-Baciu din județul Cluj. Oamenii vin aici, deoarece consideră acest loc ca fiind unul încărcat energetic, care le schimba starea”, transmite Bianca Timșa, jurnalist Digi24.

Legendele vorbesc despre dispariții misterioase, apariția de OZN-uri, dar și efecte inexplicabile asupra echipamentelor electronice.

„Cine se apropie acolo și e curios... Au fost care nu au mai ieșit din zona aia”, spune o localnică. Întrebată dacă e de părere că pădurea are o încărcătură energetică, femeia spune convinsă: „Are, foarte mare! Eu nu m-aș duce”.

„Am fost la pădurea Hoia de o grămada de ori, dar nu cred că e nimic deosebit în locul acela din punct de vedere electromagnetic, spiritual. Cred că oamenii își sugerează singuri experiențele respective”, e de părere, în schimb, o tânără.

„Marele actor Nicolas Cage - și el a vizitat, foarte multe personalități. Locul este considerat un fel de 'Triunghi al Bermudelor' al României. Rămâne această enigmă: Ce este în pădurea Baciu-Hoia?”, spune istoricul Vladimir Bogosavlievici.

reporteri: Bianca Venter, Anamaria Ianc, Bianca Timșa
operatori: Dan Dascălu, Ionuț Voinea, Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia

