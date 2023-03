Un sarcofag vechi de 1800 de ani a fost făcut bucați, cu excavatorul, de un muncitor care lucra la extinderea cimitirului din Alba Iulia. Zona în sine este sit arheologic și, potrivit legii, orice săpătură se face sub supravegherea unui arheolog. Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a declarat la Digi24 că administratorii cimitirului trebuie trași la răspundere.

Muncitorul lucra pentru extinderea cimitirului, când a dat în pământ peste niște bolovani. Neștiind despre ce este vorba, a continuat să sape și să scoată cu cuva utilajului bucățile de piatră. Un localnic care se afla în zonă și-a dat seama că ar putea fi vorba despre o descoperire importantă și a făcut câteva poze pe care le-a trimis reprezentanților Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.

„Suntem într-o situație nefericită. Suntem într-o zonă protejată din punct de vedere arheologic. Este vorba de un sit de categoria A. Legea prevede și spune foarte clar: în momentul descoperirii de vestigii arheologice se opresc lucrările și anunță”, spune Matei Drîmbărean, directorul Direcției Județene pentru Cultură Alba.

Ministrul Culturii merge și mai departe și spune că era nevoie de o săpătură arheologică preventivă, pe care administratorii cimitirului nu au luat-o în calcul. „Trebuie să facă cercetare preventiv sau dacă nu se poate din motive obiective, trebuie să facă săpătura sub supravgherea unui arheolog. Li s-a atras atenția că trebuie să facă acest lucru și nu au făcut, acum răspunderea este a dumnealor , spus ministrul Culturii Lucian Romașcanu, într-o intervenție telefonică la Digi24.

„Din contextul arheologic al lui nu mai poate fi reconstituit nimic. Din păcate, povestea acestui obiect este una tristă. O grămadă de pietre undeva aici, ceva, o inscripție, nume care poate fi reconstituit măcar parțial, un personaj Claudius, știm că personajul a trăit 36 de ani”, a spus la Digi24 George Bounegru, arheolog Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.

„Ne-am uitat la fragmentele de pe jos și am descoperit o serie de elemente care ne duc spre concluzia că avem de-a face cu un sarcofag. Spre exemplu sunt bucăți din capacul sarcofagului și din arca lui. Un sarcofag roman din piatră era format din două „operculum” și „arca”. Sunt bucăți din arcă și din capacul sacrofagului, care are la colț patru sferturi de sferă. (...) Mai avem decorul sculptural cu chipul Gorgonei Medusa. Este un decor tipic pentru atelierele de la Alba Iulia, există sub forma reprezentată și pe alte monumente funerare, dar este o raritate”, a explicat George Bounegru.

Polițiștii au deschis un dosar penal in rem, pentru distrugere și lucrări care pot afecta site-urile arheologice.

Editor : C.L.B.