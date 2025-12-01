Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale

Călin Georgescu și-a chemat susținătorii la Alba Iulia, separat față de „protejatul său mai tânăr”, George Simion. Cei doi și-au organizat alaiuri diferite, iar evenimentul ce ar fi trebuit să fie un tribut pentru eroii căzuți pentru Marea Unire s-a transformat rapid în scene parcă demne de Coreea de Nord cu scandări de tipul „Călin, te iubim”. Printre românii prezenți la manifestații s-a aflat și un bărbat din București care i-a strigat fostului candidat „marș la Moscova”. Susținătorii lui Georgescu au reacționat extrem de violent și, după cum spune bărbatul pe rețelele sociale, l-ar fi bătut pentru îndrăzneala de a-l deranja pe cel pentru care venise la Alba Iulia.

Evenimentele de lângă Alba Carolina au fost marcate de prezența așa-zișilor „suveraniști” care au reușit să confiște manifestațiile dedicate marcării zilei de 1 decembrie. În mod aproape tradițional, prezența acestora a fost însoțită de scandal. Printre strigăte care îl declarau dragoste necondiționată lui Călin Georgescu s-a auzit și o voce a unui român venit din București pentru a fi prezent la Alba Iulia.

Acesta i-a strigat lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova”. Îndemnul acestuia, bazat pe mai multe anchete care au dezvăluit că în spatele mecanismului de popularizare a fostului candidat s-ar fi aflat rețele legate de Kremlin, nu a fost pe placul susținătorilor fostului candidat, stârnind instant un scandal.

După cele întâmplate în Capitala Unirii, bărbatul a revenit pe rețele sociale precizând că a fost bătut de către susținătorii lui Călin Georgescu.

„Am fost bătut si lovit pentru ca am îndrăznit să-mi exprim opinia, civilizat: călin georgescu este un securist, trădător de țară. El manipulează oameni buni, prin minciuni gogonate. După ce își ia banii la plic, de 10 ani la Viena. Scopul? Să distrugă România. Marș la Moscova!”, susține bărbatul pe rețele sociale.

Editor : A.R.