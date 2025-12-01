Live TV

Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale

Data actualizării: Data publicării:
băzăvan
Sursa foto: Facebook/Adrian Băzavan

Călin Georgescu și-a chemat susținătorii la Alba Iulia, separat față de „protejatul său mai tânăr”, George Simion. Cei doi și-au organizat alaiuri diferite, iar evenimentul ce ar fi trebuit să fie un tribut pentru eroii căzuți pentru Marea Unire s-a transformat rapid în scene parcă demne de Coreea de Nord cu scandări de tipul „Călin, te iubim”. Printre românii prezenți la manifestații s-a aflat și un bărbat din București care i-a strigat fostului candidat „marș la Moscova”. Susținătorii lui Georgescu au reacționat extrem de violent și, după cum spune bărbatul pe rețelele sociale, l-ar fi bătut pentru îndrăzneala de a-l deranja pe cel pentru care venise la Alba Iulia.

Evenimentele de lângă Alba Carolina au fost marcate de prezența așa-zișilor „suveraniști” care au reușit să confiște manifestațiile dedicate marcării zilei de 1 decembrie. În mod aproape tradițional, prezența acestora a fost însoțită de scandal. Printre strigăte care îl declarau dragoste necondiționată lui Călin Georgescu s-a auzit și o voce a unui român venit din București pentru a fi prezent la Alba Iulia. 

Acesta i-a strigat lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova”. Îndemnul acestuia, bazat pe mai multe anchete care au dezvăluit că în spatele mecanismului de popularizare a fostului candidat s-ar fi aflat rețele legate de Kremlin, nu a fost pe placul susținătorilor fostului candidat, stârnind instant un scandal. 

După cele întâmplate în Capitala Unirii, bărbatul a revenit pe rețele sociale precizând că a fost bătut de către susținătorii lui Călin Georgescu. 

„Am fost bătut si lovit pentru ca am îndrăznit să-mi exprim opinia, civilizat: călin georgescu este un securist, trădător de țară. El manipulează oameni buni, prin minciuni gogonate. După ce își ia banii la plic, de 10 ani la Viena. Scopul? Să distrugă România. Marș la Moscova!”, susține bărbatul pe rețele sociale. 

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
apa cu noroi
1
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
2
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
lac paltinu
3
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
4
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
5
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...
E oficial! Pierderi de peste 33 de milioane de euro pentru Dan Șucu
Digi Sport
E oficial! Pierderi de peste 33 de milioane de euro pentru Dan Șucu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Călin Georgescu.
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”
Screenshot 2025-11-30 at 18.44.16
George Simion, ales președinte AUR pentru a doua oară: În 2026 se poate întâmpla orice, de la a fi arestat până la o guvernare AUR
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Huiduieli la Alba Iulia în momentul depunerii coroanei din partea președintelui Nicușor Dan
Statue of Mihai the Brave and Cathedral in Alba Iulia, Romania
Puterea și Opoziția, prezente la manifestațiile de 1 decembrie din Alba Iulia. Ce lideri vor fi în Capitala Unirii
Screenshot 2025-11-28 160146
Scandal pe tema unor diplome universitare false în Polonia: politicieni și profesori, acuzați
Recomandările redacţiei
Amiralul Giuseppe Cavo Dragone
NATO vrea să reacționeze mai agresiv la războiul hibrid al Rusiei. Ce...
FED GEORGESCU ALBA IULIA 011225 R14_00138
Tensiuni la Alba Iulia de 1 Decembrie: incidente la Monumentul...
donald trump - noiembrie 2025
Mesajul președintelui SUA Donald Trump de Ziua Națională: „Apreciez...
anaf-1-1536x1024
ANAF pregătește o platformă online pentru vânzarea bunurilor...
Ultimele știri
Vânzări record anul trecut pentru producătorii de armament. Patru din zece sunt americani. „E cel mai mare nivel înregistrat vreodată”
Mesajul lui Emmanuel Macron adresat Președintelui României: „Franța este un aliat de încredere și statornic”
Mesajul regelui Charles al III-lea pentru România, de Ziua Națională: „Vă transmitem cele mai calde urări”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Claire Danes vorbește despre „rușinea” pe care a simțit-o când a rămas însărcinată la 44 de ani. „Eram...
Cancan
Veste ȘOC din SUA: Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie și… 😲 😲 😲
Fanatik.ro
Gigi Becali a intrat războinic în direct după Farul – FCSB 1-2: „L-am sunat pe Meme. Îi spulberăm pe...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Transferul lui Andre Duarte la FCSB, primele reacții: „Ca eleganță, seamănă cu Chiricheș”. Exclusiv
Adevărul
Noile poduri construite în România fac furori. Investițiile majore au devenit emblemele unor orașe
Playtech
Gestul pe care l-a uitat Nicușor Dan la parada de 1 Decembrie. Românii l-au taxat imediat
Digi FM
Corina Dănilă, primele declarații despre soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret. Este mai tânăr cu 12 ani...
Digi Sport
Danezii nu s-au ferit de cuvinte! Cum au fost numite jucătoarele României, înaintea meciului de Ziua Națională
Pro FM
Cine este Mary Austin, marea iubirea a lui Freddie Mercury. Cum arată viața ei acum, la 34 de ani de la...
Film Now
Cum arată şi ce vârstă au copiii lui Vin Diesel. Fiica cea mare, Hania, are 17 ani
Adevarul
Cât pierde din valoare în 5 ani un BMW X5 sau un iPhone. Provocări pentru colecționari și investitori
Newsweek
1.500€ bonus la pensie pentru românii din Spania. Care pensionari iau bani în plus în decembrie în România?
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, despre momentul în care l-a băgat pe Sylvester Stallone în spital, în timp ce filmau Rocky...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...