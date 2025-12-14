Live TV

Descoperire uriașă în Rusia: ansamblu de ofrande funerare vechi de 2.400 de ani. Arheologii spun că este cel mai bogat găsit vreodată

Un „complex sacrificial” vechi de 2.400 de ani, descoperit în Rusia. Foto: Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences

Arheologii ruși au descoperit în Munții Ural un ansamblu de ofrande funerare vechi de 2.400 de ani, plin cu sute de artefacte depuse ca ofrande, cea mai bogată descoperire de acest fel făcută vreodată. În groapa rituală au fost găsite piese de harnașament pentru cai, mărgele de bronz, un bol de lemn decorat cu argint și oase de mistreț folosite într-un ritual funerar al vechilor populații nomade, relatează Live Science.

În această vară, cercetătorii de la Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe au excavat spațiul dintre movilele funerare din situl arheologic Vysokaya Mogila, o necropolă cu o serie de morminte de rang înalt întinse pe o distanță de aproximativ 6 kilometri. Necropola a fost folosită între secolele IV și III î.Hr., iar numeroase artefacte au fost descoperite atât în interiorul movilelor, cât și în afara lor.

Săpăturile au scos la iveală mai multe depozite de artefacte între movile. În total, au fost găsite peste 100 de obiecte – majoritatea legate de echipamentele pentru călărie – precum și peste 500 de mărgele de bronz, potrivit unei declarații traduse a arheologului Sergey Sirotin, unul dintre conducătorii săpăturilor.

Într-unul dintre depozite, aflat la sud-est de movilă, arheologii au descoperit o placă de aur aplicată, reprezentând capul și laba din față a unui tigru. La vest de movilă, a fost găsit un alt depozit ce conținea fragmente ale unei lingurițe de bronz și ale unui cazan.

Dar cea mai mare parte a artefactelor provenea dintr-un „complex sacrificial bogat”, ascuns într-o groapă rotundă, superficială, aflată la vest de una dintre movilele funerare.

Printre sutele de obiecte recuperate din acest complex sacrificial se aflau fruntare și zăbale de fier, precum și alte piese din bronz aparținând unor hamuri pentru cai, ce reprezentau cel puțin o duzină de frâie antice. Fruntarului îi corespunde banda metalică ce trece pe fruntea calului, între ochi și urechi, în timp ce piesele laterale coboară perpendicular de-o parte și de alta a capului.

Frâiele erau decorate cu discuri metalice plate, rotunde, unele reprezentând păsări și animale mitice, altele având motive geometrice sau chipuri umane. Complexul sacrificial conținea, de asemenea, un bol de lemn cu aplicații de argint ce înfățișau animale, precum și fălci de mistreț depuse ca ofrandă.

Potrivit declarației cercetătorilor, acesta este cel mai bogat complex sacrificial descoperit vreodată – atât prin numărul artefactelor, cât și prin originea lor, multe dintre obiecte fiind probabil importate din Caucazul de Nord și din regiunile nordice ale Mării Negre, zone de unde nu mai fuseseră identificate piese similare până acum.

Atât bolul de lemn decorat cu argint, cât și fălcile de mistreț sugerează că acest complex făcea parte dintr-un ritual funerar, au precizat arheologii. Activitățile ritualice ce urmau funeraliilor ar fi fost efectuate de nobili nomazi în spațiul dintre movilele funerare.

Noile descoperiri indică faptul că aceste cimitire din sudul Uralilor nu erau doar locuri de îngropare, ci și spații la care oamenii reveneau în mod repetat pentru a desfășura ritualuri.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

