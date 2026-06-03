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Romsilva, după ce ministrul Mediului a a vorbit despre puieți care existau doar în acte: Reprezintă 0,9% din producția anuală

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Romsilva. Inquam Photos / Octav Ganea

Regia Naţională a Pădurilor Romsilva a transmis, miercuri, că cei peste 270.000 de puieţi care existau scriptic, dar nu şi în teren, reprezintă 0,9% din producţia anuală, ceea ce reprezintă „pierderi tehnologice admisibile”. Pentru că acestea nu au fost consemnate, s-au dispus 18 sancţiuni disciplinare şi măsuri pentru recuperarea prejudiciului.

„Garda Forestieră Timişoara a efectuat în ultimul trimestru al anului trecut un amplu control în pepinierele silvice ale celor 17 ocoale silvice din cadrul Direcţiei Silvice Caraş - Severin. În urma controlului a reieşit o diferenţă între stocul scriptic şi stocul faptic la 7 ocoale silvice, fiind constatată o lipsă cumulată de 272.742 puieţi forestieri, pierderi tehnologice admisibile care nu au fost consemnate, valoarea medie de inventar a unui puiet forestier fiind de 0,34 lei, cu TVA inclusă”, a transmis, miercuri, Romsilva, potrivit News.ro.

Reprezentanţii regiei precizează că noua conducere a Direcţiei Silvice Caraş - Severin a luat imediat toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului de 94.757 lei, fiind aplicate 18 sancţiuni disciplinare personalului silvic care a încălcat îndatoririle de serviciu.

„Garda Forestieră Timişoara a fost informată despre demersurile pentru recuperarea prejudiciului şi sancţiunile aplicate în 28 ianuarie 2026. Precizăm că Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva produce anual, în cele 514 pepiniere silvice, peste 30 milioane de puieţi forestieri, din care circa 23 milioane sunt utilizaţi în cele două campanii de împăduriri derulate de Romsilva, de primăvară şi de toamnă”, arată Romsilva în comunicatul de presă citat.

Potrivit Regiei Naţionale, deficienţa constatată la Direcţia Silvică Caraş - Severin reprezintă 0,9% din producţia anuală de puieţi forestieri la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.

„Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva nu tolerează nicio abatere de la lege sau îndatoririle de serviciu, inclusiv consemnarea în documente oficiale a unor date care nu reflectă situaţia din teren, aplicând sancţiunile prevăzute de lege”, arată reprezentanţii instituţiei citate.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a arătat, marţi, că aproximativ 250.000 de puieţi care trebuiau să fie plantaţi în păduri în anii următori, care existau pe hârtie în judeţ, pe teren au fost de negăsit.

Controlul Gărzii Forestiere de la Timişoara a arătat că personalul silvic care gestiona aceste pepiniere avea cunoştinţă despre lipsa puieţilor, dar a continuat să înscrie în documente existenţa acestora şi, în unele situaţii, să deconteze lucrări de întreţinere pentru culturi care nu mai existau efectiv în teren.

„Aşa se fură pădurile viitoare”, apreciază ministrul, anunţând că a fost depusă o sesizare penală.

Editor : B.E.

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