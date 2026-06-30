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Aerul condiționat poate dăuna sănătății dacă diferența de temperatură dintre interior și exterior e prea mare. Recomandarea medicilor

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Foto: Shutterstock
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Aerul condiţionat ne poate ajuta când este caniculă, însă trebuie utilizat cu prudenţă, iar diferenţa dintre temperatura din interior şi cea de afară nu ar trebui să depăşească 10 grade Celsius, avertizează directorul medical al Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu, pneumologul Lavinia Danciu. 

„Aerul condiţionat poate fi un aliat important în perioadele caniculare, însă trebuie utilizat corect. Trecerea bruscă dintr-un spaţiu foarte răcoros într-un mediu cu temperaturi caniculare sau invers poate produce un şoc termic, cu efecte negative asupra organismului. Recomandăm ca diferenţa dintre temperatura din interior şi cea de afară să nu depăşească 10 grade Celsius. Totodată, aerul condiţionat contribuie la uscarea aerului şi poate accentua deshidratarea, motiv pentru care este important să consumăm suficiente lichide şi, dacă este posibil, să evităm expunerea repetată la diferenţe mari de temperatură”, a declarat pneumologul Lavinia Danciu, potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de unitatea sanitară. 

Conform medicului sibian, temperaturile extreme şi poluarea atmosferică pot irita căile respiratorii şi pot agrava simptomele persoanelor care suferă de astm bronşic, bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC), alergii respiratorii sau alte afecţiuni pulmonare cronice. 

Medicul mai recomandă cetăţenilor să petreacă timpul în spaţii răcoroase şi bine ventilate, să utilizeze responsabil aerul condiţionat, să evite expunerea la soare şi efortul fizic între orele 11:00 şi 18:00, să se hidrateze corespunzător şi să limiteze expunerea la poluare şi trafic intens în zilele caniculare. 

Editor : A.C.

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