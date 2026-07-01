Canicula afectează și creierul. Conform unui studiu, printre problemele care apar cel mai frecvent se numără: uitarea, pierderea concentrării și irascibilitatea. Potrivit specialiștilor, creierul este cel mai mare consumator de energie al corpului, consumând aproximativ 20% din energia totală, asta în ciuda faptului că reprezintă doar 2% din greutatea corporală.

La prânz, în Oradea, erau peste 40 de grade. Cine a avut ghinionul să aibă treabă în oraș s-a luptat să respire aerul fierbinte și a căutat cu disperare umbra.

„Nu stau la soare, stau la răcoare și suport”, spune cineva.

„Simt că sunt obosit”, mărturisește un domn.

„Simt să mă hidratez cu apă și încercăm să nu ieșim afară. Am avut o programare, că altfel nu ieșeam afară. Da, simt că și creierul funcționează mai lent”, admite altcineva.

Oamenii de știință confirmă fenomenul. Atunci când corpul se supraîncălzește, sângele e redirecționat dinspre creier către piele, în efortul de a se răci. Acest proces provoacă senzația de „ceață mentală”, caracterizată de dificultăți de concentrare și de diminuare a capacității de a lua decizii.

„Corpul uman are tot felul de mecanisme de protecție atât la încălzire, cât și la răcire. Principalul organ sau radiator al corpului uman este reprezentat de capilarele sanguine”, explică Hadrian Borcea, medic-șef UPU-SMURD Bihor.

„20% din fluxul din sânge este necesar pentru buna funcționare a creierului uman. În condiții de caniculă, este o tendință la fiecare organism, în special la pacienții vârstnici, cu afecțiuni oncologice, cardiaci. Recomandăm să ne hidratăm foarte bine, să evităm plimbările în soare și să fim foarte, foarte atenți cu medicația cronică”, recomandă medicul primar ATI, Carmen Pantiș.

Cercetările științifice arată că valurile de căldură modifică, pur și simplu, chimia creierului.

„Dacă citiți același paragraf dintr-o carte de mai multe ori, dacă uitați des lucruri sau sunteți mai irascibili decât de obicei, nu vă îngrijorați! O posibilă explicație ar putea fi efectul caniculei asupra activității cerebrale”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

Pentru o răcorire rapidă și eficientă a creierului, medicii recomandă aplicarea unei lavete umede sau, pur și simplu, apă pe ceafă, pe încheieturile mâinilor și la tâmple.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia