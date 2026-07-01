Raport oficial: Românii sunt mai nemulțumiți de calitatea vieții decât media UE. Banii și sănătatea, principalele probleme

Cel mai recent barometru al Parlamentului European arată că românii sunt mai nemulțumiți de calitatea vieții decât media UE. Cei mai mulți spun că, pentru un trai mai bun, e nevoie de soluții pentru cheltuielile zilnice, calitatea serviciilor medicale, securitatea, dar și viața socială.

Datele raportului arată că 63% dintre români se declară mulțumiți de calitatea vieții, în timp ce media europeană este de 83%. De cealaltă parte, 37% dintre respondenții din România sunt nemulțumiți de traiul de zi cu zi, iar media europeană este cu mult mai mică, de doar 17%.

Dintre cei care nu simt lipsuri în privința calității vieții, cei mai muți au un nivel înalt de educație.

Cheltuielile, sănătatea și securitatea afectează traiul românilor

Întrebați ce ar putea să îmbunătățească cel mai mult traiul, cei mai mulți români au subliniat „situația financiară și capacitatea de a face față cheltuielilor zilnice”, mai exact 38% dintre respondenți.

Clasamentul este urmat de calitatea și accesibilitatea asistențtei medicale (29%), sănătatea fizică și mintală (27%), siguranța și calitatea alimentelor (28%), siguranța publică și securitatea personală (23%), cât și relațiile sociale (22%).

A beneficiat România de pe urma apartenenței la UE?

Întrebați dacă România a beneficiat de faptul că este membră a Uniunii Europene, 73% au oferit un răspuns afirmativ, în timp ce 23% susțin contrariul. Situația din țara noastră nu diferă cu mult față de cea la nivel european, unde media este de 74% pentru răspunsurile favorabile și 21% pentru cele care susțin că nu există beneficii.

Cei mai mulți consideră că UE contribuie la protejarea păcii, la o mai bună cooperare între state, dar și la creșterea economică.

Editor : A.G.