Normele pentru semnătura electronică, deblocate. Ministrul Economiei: „Mai puține drumuri la ghișeu, mai puțin timp pierdut”

Ordinul de ministru, publicat luni în Monitorul Oficial, operaţionalizează prevederile Legii nr. 214/2024. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat luni că a fost emis și publicat în Monitorul Oficial ordinul care deblochează aplicarea Legii semnăturii electronice. Astfel, românii vor putea semna mult mai multe tipuri de documente folosind semnătura electronică avansată, cu valoare juridică deplină.

„Aplicarea reală a semnăturii electronice este una dintre priorităţile mele, iar astăzi deblocăm, în sfârşit, normele care ţin de utilizarea acesteia. Săptămâna trecută am semnat ordinul de ministru care deblochează aplicarea Legii semnăturii electronice, care a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Eliminăm blocajele care au ţinut pe loc folosirea semnăturii electronice şi permitem utilizarea ei în mod efectiv, atât pentru furnizori, cât şi pentru cetăţeni”, a transmis Irineu Darău pe Facebook.

Conform acestuia, cel mai important şi concret rezultat este că românii vor putea semna mult mai multe tipuri de documente folosind semnătura electronică avansată, cu valoare juridică deplină.

Ministrul Economiei a explicat faptul că, în viaţa de zi cu zi, acest lucru se traduce prin mai puţine drumuri la ghişeu, mai puţin timp pierdut şi mai multă libertate de a interacţiona digital cu statul şi cu mediul privat.

„Cred cu tărie că succesul acestei reforme nu se va măsura în ordine sau norme publicate, ci în cât de simplu îi va fi unui om sau unei firme să îşi rezolve lucrurile, în timpul economisit şi în încrederea că sistemul funcţionează. Acesta este un prim pas esenţial pentru ca digitalizarea să înceapă să conteze cu adevărat şi să facă diferenţa în viaţa oamenilor şi a companiilor”, a mai adăugat el.

Potrivit datelor transmise de către oficialii ministerului, ordinul reglementează mecanismele de validare a documentelor semnate electronic, oferind astfel o certitudine juridică sporită atât pentru utilizatorii individuali, cât şi pentru partenerii lor contractuali.

Mai mult, actul normativ integrează soluţii moderne de identificare la distanţă, permiţând obţinerea semnăturilor electronice fără prezenţă fizică, procesul fiind guvernat de standarde tehnice menite să prevină frauda şi să asigure integritatea datelor personale.

O componentă fundamentală a ordinului o reprezintă structurarea activităţii de supraveghere şi control.

„Prin aceste măsuri, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului urmăreşte crearea unui ecosistem digital de încredere, în care barierele birocratice sunt înlocuite de proceduri automatizate şi securizate. Această reformă instituţională transformă semnătura electronică dintr-un instrument tehnic specializat într-un utilitar cotidian, accesibil pe scară largă, susţinând astfel competitivitatea economiei româneşti în piaţa unică digitală europeană”, au transmis oficialii MEAT.

Ministrul Economiei a anunţat, de asemenea, că următorii paşi sunt clari şi asumaţi: „Vom modifica legea pentru alinierea la eIDAS 2.0. Vom ajusta normele subsecvente, astfel încât regulile să fie simple, clare şi uşor de aplicat în practică”.

Ordinul de ministru, publicat luni în Monitorul Oficial, operaţionalizează prevederile Legii nr. 214/2024.

„Unii anti-reformiști ar jubila dacă domnul Bolojan ar pleca de la guvernare”. Ministrul Irineu Darău, despre situația coaliției

„Nu avem o semnătură electronică funcțională”: Irineu Darău critică 20 de ani de întârziere în digitalizare: „Este eșec de guvernanță”

