Ministrul Economiei, după ce patronatele din turism au pretins scuze de la el: Departe de mine gândul să etichetez o întreagă industrie

Data publicării:
irineu darau
Irineu Darău. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, luni seară, că patronatele din turism, care i-au pretins scuze publice după ce a vorbit despre evaziunea fiscală, i-au răspuns la ceva ce nu a afirmat, sensul declaraţiei sale fiind cu totul altul decât cel interpretat. „Departe de mine gândul să etichetez o întreagă industrie”, a afirmat ministrul.

„Nu voi escalada un schimb de replici care nu pleacă de la o replică de-a mea. Nu am generalizat niciodată şi nu voi eticheta niciodată nici măcar o industrie legat de evaziunea fiscală”, a declarat, luni seară, la TVR Info, ministrul Economiei, Irineu Darău, potrivit News.ro.

Acesta a explicat că s-a referit la trei lucruri pe care le consideră adevărate şi corecte – respectiv menţinerea cotei actuale de TVA în turism, în ciuda posibilelor presiuni ca taxa să crească, păstrarea unor stimulente şi reducerea evaziunii fiscale, dar în toată economia.

„De exemplu, avem tichetele de vacanţă. Am spus-o, cred că sunt măsuri pe termen scurt, cred că, dacă sunt eliminate cu totul dintr-o dată, vor fi efecte negative. Pe termen mediu-lung, trebuie găsite mijloace mai sustenabile. Iar apoi am spus că, dacă vrem să putem susţine turismul cu stimulente, vrem să facem marketing de ţară aşa cum ar trebui, vrem să păstrăm TVA-ul la aceeaşi valoare, fac un apel către oricine din această industrie să contribuie - acestea au fost cuvintele mele - la diminuarea evaziunii fiscale”, a mai declarat ministrul.

Potrivit acestuia, „orice om corect care îşi plăteşte dările, care respectă fiecare literă a legii - şi nu e uşor să o facă - este dezavantajat direct de oricine nu o face”.

„Mă veţi vedea de mai multe ori ca ministru al Economiei făcând acest apel, nu legat de turism, legat de orice. «Oameni buni, haideţi să fim corecti cu toţii, pentru că atunci când vorbim de austeritate, vorbim şi de, dacă vreţi, partajarea pe mai mulţi umeri a greutăţilor, atunci când vorbim de colectare la stat, dacă cineva îşi plăteşte toate dările la zi şi dacă cinevă nu o face, acel cineva care e corect va pierde şi mai mult». Şi e un mesaj pe care îl voi tot da, nu cred că este, aşa cum spunea un comunicat din acela, «penibil» să faci apel la buna credinţă a oamenilor”, a mai declarat ministrul.

Potrivit lui Darău, „se poate ridica nivelul acesta de transparenţă şi de economie la alb în România, în orice domeniu, dar cumva trebuie să fie şi o presiune socială dinspre toată lumea, spre toată lumea”.

„Acesta a fost sensul apelului meu. Mie chiar mi s-a părut că mi s-ar răspuns la ceva ce n-am zis, dar încă o dată, departe de mine gândul să etichetez o întreagă industrie în orice fel”, a adăugat Irineu Darîu.

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) respinge ferm etichetarea operatorilor din turism drept evazionişti fiscali şi solicită scuze publice din partea ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ambrozie-Irineu Darău. FPTR precizează că nu reprezintă infractori şi nu va accepta niciodată asocierea angajatorilor din turism cu fenomenul infracţional. Potrivit federaţiei, turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, pentru „Adevărul”, că va lupta ca TVA din turism să rămână neschimbat.

„Aş spune să rămână aşa garantat până în 2028. S-a făcut un efort în turism şi în HoReCa, cred că trebui să rămână aşa, dar am un asterix: rog pe oricine ne ascultă, din turism, să contribuie la diminuarea evaziunii fiscale în această zonă. Pentru că statul poate exista şi poate păstra taxele, nivelul taxării în condiţiile în care se colectează bani la buget. E foarte important, să fim corecţi unii cu alţii. Să facă şi statul efort, să scadă cheltuieli, să păstreze taxele constante, dar şi oamenii care sunt într-o branşă să îşi plătească dările correct, pentru că altfel ne furăm căciula unii altora”, a declarat ministrul.

Editor : Liviu Cojan

Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
