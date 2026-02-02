Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat, luni seară, la Digi24, că primul reflex pe care primarul Capitalei Ciprian Ciucu îl are „este să vină să taie și apoi să se plângă că nu are bani”. „Și premierul și primarul general au același tip de poveste”, susține liderul PSD București.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul privind majorarea preţului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. Proiectul a fost respins cu 23 de voturi „pentru”, 22 abţineri si 5 voturi împotrivă. Primarul Ciprian Ciucu a declarat în şedinţa Consiliului că este extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB.

Președintele PSD București și actual primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, l-a acuzat atunci pe Ciprian Ciucu de strategii „cinice” și de amatorism. Consilierii PSD s-au opus proiectului.

Primarul Sectorului 4 spune că prin distribuirea subvenției la termie în București, în funcție de venitul fiecărui locuitor, s-ar economisi „sute de milioane de lei” la Primăria Capitalei.

„Sunt niște bani pe care bugetul primăriei îi poate economisi. Vorbim de sute de milioane de lei. Alt lucru pe care îl putem face și trebuie să îl facă este - vorbim despre cifre mari - obținem sume importante de bani prin fuziunea ELCEN cu Termoenergetica, pe de o parte și, pe de altă parte, prin redistribuirea subvențiilor la nivel macro Primăria Capitalei suferă un dezechilibru”, susține Băluță.

Daniel Băluță continuă spunând că „primul reflex pe care primarul general îl are este să vină să taie și apoi să se plângă că nu are bani”.

„Nu putem să fim de acord în această perioadă evolutivă a societății ar fi o nedreptate și nu putem să stimulăm în continuu scumpirile. Pentru că, după cum vedeți, abordarea pe care primarul general o are este în continuarea filozofiei pe care Guvernul Bolojan o are.

V-am povestit despre niște măsuri structurare menite să refacă filozofia bugetului.

Primul reflex pe care primarul general îl are este să vină să taie și apoi să se plângă că nu are bani, de greaua moștenire. Sunt două filozofii. Unii se plâng de grea moștenire. Chestia asta o face domnul Ciucu, celălalt transformă și stilizează această grea moștenire în deficitul bugetar. Amândoi, și premierul și primarul general au același tip de poveste”, susține președintele PSD București.

