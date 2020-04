Ambulanța Suceava, mărturii șocante:„Tu cum te simți, că eu, uite, nu mai pot. Ăștia m-au trimis la 5 solicitări cu același combinezon”

Situaţie critică la Serviciul de Ambulanţă Suceava. Un angajat a murit, 45 s-au îmbolnăvit de COVID-19 și alţi 17 sunt în izolare la domiciliu şi aşteaptă rezultatele testelor. Primele cazuri au apărut în urmă cu două săptămâni. Angajaţii de la Ambulanţă spun însă că situaţia a fost ignorată de conducerea Serviciului de Ambulanţă, iar angajații au fost trimiși în misiuni, deşi exista suspiciunea că sunt infectaţi.

Un angajat infectat cu COVID-19 de la Serviciul de Ambulanţă Suceava a povestit pentru Digi24 că a fost sunat de colegul care a murit, în ziua în care i s-a făcut rău, și acesta i-a spus că fusese trimis la cinci intervenții cu același combinezon:

„O colegă era în spital prima şi eu am fost al doilea. Şi colegul care a murit ieri m-a sunat în ziua în care i s-a făcut rău la serviciu: Tu cum te simţi, că eu, uite, nu mai pot. Ăştia m-au trimis la cinci solicitări cu acelaşi combinezon. Zic: cum aşa? Au zis să nu mă mai dezbrac, că sunt încă patru cazuri pe masă şi trebuie să mă duc după ele. Nu te mai dezbrăca! Şi zic: maşina când ai dezinfectat-o? Păi după al cincilea caz”, a povestit angajatul de la Ambulanța Suceava.

Primele simptome de Covid-19

El a explicat și care i-au fost primele simptome de Covid-19: „Eu nu m-am testat la serviciu. Eu nu am făcut testul la serviciu ca să ştiu că-s bolnav. Eu am ieşit într-o joi din tura de noapte şi au început să mă doară ochii. Am simţit o durere de ochi. Şi am zis poate e după tura de noapte, oboseala, poate e o formă uşoară de răceală, o să treacă. A doua zi s-a accentuat, cu frisoane, cu de toate. Am văzut că mă simt aşa de rău, zic să mergem să fac de gripă. Mă duc, fac de gripă analizele, negativ. Îi spun soţiei: Hai, dacă tot suntem aici, la un kilometru, hai, pe jos, să mergem până la Infecţioase, să facem un test de coronavirus. Am făcut testul şi zice: astăzi au plecat la Iaşi testele, de acum, mâine, sâmbătă. Eu merg acasă, zic. Stau să aştept testul.

Deci marţi, cu două săptămâni în urmă mi-a venit testul. Am sunat la Ambulanţă, cum se fac procedurile. Am anunţat, sunt pozitiv. Aşteaptă că o să-ţi trimitem o salvare să vii la spital”.

Angajați pozitivi, chemați la lucru

Angajatul de la Ambulanța Suceava face acuzații grave. El susține că sunt angajaţi pozitivi la coronavirus care au fost chemați la lucru: „Sunt angajați pe care i-a chemat la lucru şi ei sunt pozitivi. Sunt care lucrează pozitivi. Le-am spus: voi sunteţi caz penal fraţilor, ce faceţi voi? M-am interesat, la Bucureşti, a zis că până nu dă DSP verdict că trebuie să mergi la serviciu, că eşti negativ, în regulă, nu, nu ... poate să te cheme naiba la serviciu.

Un coleg m-a sunat de acasă, ambulanţier, ieri sau alaltăieri. Mă cheamă la serviciu directorul medical, m-a sunat şi noroc, zice: doamna doctor, dar eu sunt în perioada de două săptămâni, n-am terminat-o. Doar ştiţi că-s pozitiv. Cu o zi înainte, zice el, m-a sunat poliţia. Zice: tu eşti cutare, ai grijă că nu ai voie să ieşi din casă, că te legăm. A doua zi au venit gardienii publici şi l-au căutat, la balcon l-au pus să iasă. Şi după ce i-a spus: doamna doctor, eu nu pot veni la lucru că poliţia uite aşa mi-a spus, că nu am voie să ies din casă. Păi, atunci stai în casă.

De lunea trecută, când a venit DSP şi au făcut testările până vineri, când au venit rezultatele, aceşti angajaţi au fost la serviciu. Unii dintre ei au stat printre noi, printre colegi. Au plecat de la serviciu când le-a venit mesaj. Erau pe maşini lucrau şi le-a venit mesaj de la DSP: sunteţi pozitiv. Mergeau la conducere şi spuneau: mi-a venit mesaj, sunt pozitiv. Bine, mergi acasă! Deci, ei nu au făcut nimic. Ne-au lăsat să lucrăm. Nu i-a interesat! Nu i-a interesat!

Nu au făcut nimic. Ne-au lăsat să mergem în teren. Păi, gândiţi-vă dumneavoastră, acei oameni, de luni când au fost testaţi, până vineri, când le-a venit răspunsul de la DSP, au mers în teren la solicitări, la bătrâni, pozitivi, că erau pozitivi, le-a venit mesajul că sunt pozitivi. Ei au mers în teren la alte cazuri. Puteai să te duci să dai virusul cuiva, să răspândeşti, unui bătrân. Fără să vrei, că tu nu ai ştiut. Pentru că conducerea nu te-a trimis acasă în izolare, te-a ţinut la serviciu.

De ce n-au făcut public? Au mers aşa, pe burtă.

S-a ajuns să moară un om, un coleg de-al nostru care a servit 25 de ani Serviciul de Ambulanţă!”, și-a încheiat mărturia, cu amărăciune, angajatul de la Ambulanța Suceava.

