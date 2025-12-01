Aproape 300 de transplanturi au fost făcute anul acesta. „Transmitem recunoştinţă familiilor care au ales viaţa”

Agenţia Naţională de Transplant a anunțat luni că aproape 300 de transplanturi au fost realizate în acest an, până la 1 decembrie, de la 84 de donatori. În ultimele două zile au avut loc trei prelevări de organe.

„Astăzi, de 1 Decembrie, România dovedeşte încă o dată că solidaritatea, compasiunea şi puterea de a dărui ne definesc ca naţiune. Până acum, au avut loc 84 de prelevări de organe şi ţesuturi de la donatori aflaţi în moarte cerebrală. Împreună cu donatorii în viaţă, aceste acte de solidaritate au rezultat în aproape 300 de transplanturi în acest an”, a transmis, luni, Agenţia Naţională de Transplant, citată de News.ro.

Potrivit instituţiei, în ultimele două zile au avut loc trei prelevări de organe şi ţesuturi, realizate în Bucureşti, Satu Mare şi Constanţa.

„Pe 28 noiembrie 2025 a avut loc o prelevare de organe la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (Floreasca) de la un donator, în vârstă de 77 ani, aflat în moarte cerebrală pentru care familia şi-a dat acordul. În urma acesteia s-au realizat: transplant hepatic la Institutul Clinic Fundeni şi transplanturi de cornee la Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucureşti (#SCUOB) şi la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti – SUUB”, a transmis instituţia.

Tot pe 28 noiembrie a avut loc o prelevare de organe la la Spitalul Judetean de Urgenţă Satu Mare de la o donatoare în vârstă de 73 de ani, aflată în moarte cerebrală, în urma unui accident vascular cerebral.

„În urma acesteia s-au realizat: un transplant hepatic la Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca (IRGH) şi transplant de cornee la Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti”, a mai transmis Agenţia Naţională de Transplant.

În 29 noiembrie 2025, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenţă Constanţa a avut loc o nouă prelevare de organe, de la un bărbat în vârstă de 54 de ani, aflat în moarte cerebrală, pentru care familia şi-a dat acordul.

În urma acesteia s-a realizat un transplant hepatic la Spitalul Sf. Maria Bucureşti. Din nefericire, rinichii n-au fost eligibili pentru transplant în urma testelor microbiologice.

„În numele tuturor celor care au primit o nouă şansă, transmitem recunoştinţă familiilor care au ales viaţa în momente grele, precum şi echipelor medicale implicate în prelevare şi transplant”,l a mai transmis Agenţia Naţională de Transplant.

Editor : M.B.