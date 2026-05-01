Trei transplanturi de organe au fost făcute de 1 mai. „O nouă şansă la viaţă”

Agenţia Naţională de Transplant anunţă că au fost făcute trei transplanturi de organe de 1 mai - un transplant hepatic şi două transplanturi renale, după o prelevare de organe care a avut loc la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor.

”În cursul zilei de 30 aprilie 2026, în urma acordului exprimat de familia unei paciente de 53 de ani, „flată în moarte cerebrală în urma unui AVC hemoragic, a fost realizată o prelevare de organe şi ţesuturi la Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor - Oradea, oferind o nouă şansă la viaţă mai multor pacienţi”, anunţă, vineri, Agenţia Naţională de Transplant, citată de News.ro.

Instituţia precizează că, în urma intervenţiei, au fost posibile efectuarea a trei transplanturi de organe: un transplant hepatic la Institutul Clinic Fundeni, două transplanturi renale la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca - Sustineti Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca şi un transplant de cornee s-au efectuat la Institutul Clinic de Urgenţe Oftalmologice „Prof.dr. Mircea Olteanu”.

„Această prelevare este a cincea din acest an de la Oradea, rata de donare de organe de la donatori aflaţi în moarte cerebrală a judeţului Oradea fiind de 20 pmp, apropiindu-se de rata Franţei şi cu mult peste media din România”, a mai transmis Agenţia Naţională de Transplant.

