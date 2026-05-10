Ziua Tatălui, celebrată pe 10 mai în România. Cum a luat naștere sărbătoarea dedicată figurii paterne

Ziua Tatălui 2026.
Din articol
Cum a apărut Ziua Tatălui Care este semnificația evenimentului Cum a fost introdusă Ziua Tatălui în România Cum este celebrată Ziua Tatălui în lume

Ziua Tatălui este sărbătorită în 2026 pe 10 mai, în a doua duminică a lunii, și aduce în prim-plan importanța pe care tații o au în viața de familie și în educația copiilor. Marcată la date diferite în numeroase state, această zi a fost recunoscută oficial în România în anul 2009, când Parlamentul a decis instituirea ei ca simbol al responsabilității și implicării ambilor părinți în creșterea și sprijinirea celor mici.

Inițiativa a urmărit să sublinieze importanța relației dintre părinți și copii, precum și rolul activ al ambilor părinți în educația și dezvoltarea celor mici. De-a lungul timpului, Ziua Tatălui a devenit un moment în care multe familii își arată recunoștința pentru sprijinul, implicarea și contribuția taților în viața de zi cu zi.

Cum a apărut Ziua Tatălui

Ideea dedicării unei zile speciale taților a apărut la începutul secolului al XX-lea, în Statele Unite ale Americii, din dorința de a evidenția rolul important al acestora în familie. Inițiativa i-a aparținut Sonorei Smart Dodd, o femeie din statul Washington care și-a dorit să își omagieze tatăl, veteran al Războiului Civil American, rămas văduv și nevoit să își crească singur cei șase copii.

Inspirată de succesul și amploarea Zilei Mamei, Sonora Smart Dodd a susținut ideea unei sărbători dedicate și taților. Astfel, pe 19 iunie 1910, în Spokane, statul Washington, a avut loc prima celebrare oficială a Zilei Tatălui, moment considerat începutul unei tradiții care avea să se răspândească treptat în întreaga lume.

Deși sărbătoarea a câștigat popularitate de-a lungul anilor, recunoașterea oficială la nivel național în Statele Unite a venit abia în 1972. Atunci, președintele Richard Nixon a semnat proclamația prin care Ziua Tatălui a devenit sărbătoare oficială, celebrată anual în a treia duminică din luna iunie.

Care este semnificația evenimentului

Ziua Tatălui evidențiază importanța pe care figura paternă o are în dezvoltarea copilului, în echilibrul familiei și în viața societății. Sărbătoarea este dedicată recunoașterii implicării, responsabilității și sprijinului oferit de tați, atât din punct de vedere afectiv, cât și educațional.

Prin marcarea acestei zile, este subliniat rolul activ al tatălui în creșterea și formarea copiilor, precum și importanța unui parteneriat echilibrat între părinți. Separarea celor două momente are o valoare simbolică și urmărește evidențierea contribuției fiecărui părinte în viața familiei. Totodată, această diferențiere susține ideea de egalitate între mamă și tată și promovează modele parentale bazate pe implicare, responsabilitate și cooperare.

Cum a fost introdusă Ziua Tatălui în România

Inițiativa instituirii Zilei Tatălui în România a aparținut Alianței Antidiscriminare a Tuturor Tăticilor (TATA), susținută de un grup de șapte parlamentari. Demersul a avut ca obiectiv promovarea implicării ambilor părinți în creșterea și educarea copiilor, precum și consolidarea rolului familiei în societate.

Adoptarea acestei sărbători a venit și în contextul alinierii la valorile promovate la nivel internațional privind protecția copilului și susținerea familiei. Stabilirea zilelor dedicate mamei și tatălui are legătură și cu marcarea Zilei Internaționale a Familiei, celebrată anual pe 15 mai sub egida Organizației Națiunilor Unite, moment care evidențiază importanța familiei ca element esențial al societății.

În România, conform legii, Ziua Tatălui este celebrată în a doua duminică din luna mai, la o săptămână după Ziua Mamei, sărbătorită în prima duminică a lunii.

Cum este celebrată Ziua Tatălui în lume

Ziua Tatălui este marcată la date diferite în numeroase state, în funcție de tradițiile și obiceiurile locale. În Statele Unite ale Americii, Canada și Marea Britanie, sărbătoarea este celebrată în a treia duminică din luna iunie. În Australia și Noua Zeelandă, aceasta are loc în prima duminică din septembrie, în timp ce în Brazilia este marcată în a doua duminică din august.

Fiind o sărbătoare introdusă relativ recent în multe țări, modul în care este celebrată diferă de la o cultură la alta. În unele state, Ziua Tatălui este un prilej pentru reuniuni de familie și gesturi simbolice de apreciere, în timp ce în altele accentul este pus pe recunoașterea rolului tatălui în educația și dezvoltarea copiilor.

