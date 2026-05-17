Mesaj RO-Alert după ce un urs a fost văzut în Bistriţa, într-o zonă în care a avut loc un eveniment pentru familii

Autorităţile din judeţul Bistriţa-Năsăud au transmis, duminică seară, un mesaj RO-Alert după ce un urs a fost văzut în municipiul Bistriţa, în pădurea Schullerwald. Zona a fost duminică gazda unor evenimente dedicate Zilei Internaţionale a Familiei, la care au participat numeroase familii cu copii.

Duminică seară, în jurul orei 19:45, localnicii şi turiştii aflaţi în municipiul Bistria au primit mesaj RO-ALERT care semnala prezenţa unui urs în municipiul Bistriţa, în pădurea Schullerwald, relatează News.ro.

Autorităţile au transmis populaţiei recomandări privind măsuri de autoprotecţie, iar pentru gestionarea situaţiei şi monitorizarea zonei, un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean s-a deplasat la faţa locului.

Zona în care animalul sălbatic şi-a făcut apariţia, pădurea Schullerwald, a fost, duminică, gazda unor evenimente dedicate Zilei Internaţionale a Familiei, sute de oameni de toate vârstele, în special familii cu copii mergând la picnic în aer liber în această pădure.

