Carla Tănasie: „Doctorii au înțeles că trebuie spus adevărul. Dacă nu vorbim, nu se va schimba nimic”

Carla Tănasie realizează „Pacient în România”, una dintre cele mai de succes și longevive campanii de la Digi24. Ea a mers încă din starea de urgență, la începutul pandemiei în secțiile ATI pentru a arăta realitatea cruntă din spitale și își dorește să informeze corect publicul cu privire la această boală. A văzut prea multe imagini dramatice în procesul de documentare și face tot posibilul să explice românilor cât de imprevizibil este acest virus. De când a fost lansată campania „Pacient în România”, Carla a reușit să comunice cu doctorii și managerii de spitale și să îi facă să înțeleagă că e mai bine să vorbească despre nereguli și să ceară corectarea lor.

1. Sănătatea e un subiect foarte important pentru orice țară. Care crezi că e secretul longevității proiectului Pacient în România?

Fiecare dintre noi are la un moment dat o problemă de sănătate și ajunge în spital. Sistemul nostru de sănătate este într-o suferință continuă și odată cu el și pacienții. Sunt puține spitale modernizate și n-ai cum să n-ai un șoc când ajungi la spital și vezi că uneori pare o clădire abandonată, cu personal puțin. „Pacient în România” a arătat exact suferința acestor oameni, problemele sistemului, în încercarea de a schimba lucrurile. Reușim să facem acest lucru, dar punctual. Să schimbi un întreg sistem de sănătate e nevoie de multă voință politică în primul rând. Cheia succesului acestui proiect cred că este faptul că am devenit ochii și urechile și vocea pacienților și cadrelor medicale, atunci când e nevoie. Iar în perioada de pandemie am făcut și facem tot posibilul să le arătăm oamenilor realitatea, pe care unii nu o cred nici atunci când o văd și spun că sunt imagini trucate.

2. Primești mesaje de la telespectatori cu privire la materialele făcute de tine?

Da, primesc mesaje de la telespectatori. Unele sunt de încurajare și de mulțumire pentru activitatea mea și a echipei, dar primesc și jigniri sau acuzații în urma cunoscutelor fake-news-uri cu privire la boală și vaccin. Mi se întâmpla mult mai des, la începutul pandemiei, să primesc tot mai multe mesaje de la oameni care nu cred că imaginile din ATI sunt adevărate. Astfel de mesaje s-au rărit, dar tot există și ajung să moară oameni mulți din cauza dezinformării. Eu și echipa mea arătăm această realitate pentru a-și lua fiecare român măsurile necesare, să nu o vadă cu ochii lor, când ajung în spital. Anul trecut am intrat în fiecare săptămână în câte un spital și o voi face în continuare. Trebuie să contribuim așa cum putem fiecare pentru a ieși din această criză și să ne reluăm viața.

3. Cum ai interacționat cu medicii din spitale? Cât de dificil e să arăți la televizor aspectele mai puțin pozitive ale sistemului?

În această perioadă și nu numai am avut o colaborare destul de bună cu mulți medici și manageri, pentru că interesul tuturor este să fie făcută o schimbare. Am prezentat informațiile corect, indiferent de cât de grav e un subiect. Și au înțeles că trebuie spus adevărul, de noi toți. Dacă ascundem și preferăm să nu vorbim, nu se va schimba nimic.

4. Un mesaj pentru telespectatorii Digi24 și „Pacient în România”.

Mesajul pentru telespectatori în această perioadă este să aibă grijă de ei. Și au grijă prin vaccinare. Am văzut că multora le e teamă să facă vaccinul, crezând vor face alte boli, mai târziu, sau de teama reacțiilor adverse. Nicio reacție secundară nu poate fi mai gravă decât boala. Nu se știe cum acționează virusul în fiecare organism. Am văzut oameni infectați cu SARS CoV-2 care au venit la spital bine, pe picioarele lor, și la scurt timp erau intubați. Am văzut oameni care au murit sub ochii mei. Am văzut de prea multe ori ce înseamnă această boală și de aceea m-am vaccinat și cu doza 3. Îi sfătuiesc pe toți să facă asta și să nu mai creadă toate informațiile false care apar, pentru că sigur nu-i va salva asta și nu ne va salva ca societate. Îi sfătuiesc să se informeze din surse sigure, să treacă din când în când prin fața spitalelor de urgență și să vadă că sunt curțile pline cu Salvări. Sunt corturi de campanie în care stau pacienții care nu mai au loc în spital. Nu cred că cineva își dorește să ajungă acolo și putem să nu ajungem dacă ne informăm corect.