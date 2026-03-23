Construcția Spitalului CF2 din București a început în 1942, pe un teren donat de Casa Regală. A fost proiectat ca o unitate modernă pentru angajații din transporturi, dar în timp a devenit unul dintre spitalele importante din București. La zeci de ani distanță de perioada de glorie a spitalului, clădirile sunt acum aproape de paragină.

Spitalul a fost administrat, până de curând, de Ministerul Transporturilor. Din cauza subfinanțării, fără nicio investiție majoră, de la an la an s-a degradat tot mai mult, până când unele secții au ajuns, la propriu, clădiri abandonate.

De exemplu, secția de Pediatrie a fost închisă în urmă 14 ani. funcționând în prezent doar ca ambulatoriu.

„Lucrurile stau așa din două motive. Unul, și cel mai important, a fost finanțarea, care nu ne-a permis să dezvoltăm secția, nici măcar să o renovăm parțial. Și, la nivelul acelor ani, ne-am confruntat cu o lipsă de personal. Prima dată ni s-a luat linia de gardă, am rămas să facem gărzi medici cu neonatologia. După aia, neonatologia... ei acolo aveau nașteri și nu puteau să vină la copiii noștri, și s-a terminat cu gărzile. Și de atunci, suntem la 8 ore”, explică o asistentă.

Sunt 12 saloane care nu mai au nimic în comun cu ceea ce numim astăzi un spital funcțional. Sunt încăperi ale spitalului unde ai senzația că te-ai întors în timp. Piesele de mobilier și instrumentarul medical și-ar face lejer loc într-un muzeu medical.

Clădirile spitalului sunt încadrate în clase de risc seismic 1 și 2, inclusiv corpul în care funcționa pediatria.

„Spitalul Clinic CF2 a fost construit după un proiect al arhitecților germani. Piatra de temelie a fost pusă în 1942. Al doilea corp a fost finalizat în anul '60, iar cel de-al treilea în anul '78. După cutremurul din 1977 s-au realizat mici consolidări”, spune inginerul Ovidiu Ștefanov.

O altă secție în stare avansată de degradare este cardiologia. A fost parțial renovată, dar în continuare există pereți scorojiți, tencuială căzută și geamuri vechi.

„Mai e încă mult de făcut și aici. Diferența față de secția de pediatrie este că aici stau pacienți, adică aici avem pacienți internați. Avem personal deficitar și la nivelul secției de cardiologie. Există în prezent trei medici cardiologi. Intenționăm să dezvoltăm și această secție”. afirmă Dr. Diana Ciuc.

După zeci de ani de degradare continuă, spitalul a trecut, la începutul lui 2025, de la Ministerul Transporturilor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Autoritățile au recunoscut, într-un final, că transporturile nu au ca domeniu principal gestionarea sistemului medical, și situația nu se va schimba. Micile reparații făcute de-a lungul timpului au fost din sponsorizări sau din fondurile spitalului. În acest moment, toate secțiile au nevoie de renovare. Numai pentru pediatrie e nevoie de un milion de euro.

La un an distanță de când spitalul a fost preluat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, instituțiile de control din Ministerul Sănătății au făcut verificări și au constatat că nu sunt respectate circuitele și nici condițiile igienico-sanitare. Spitalul a funcționat, în toți acești ani, mai mult la voia întâmplării.