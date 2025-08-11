O rețea din Vâlcea, formată din doi manageri de spitale publice, plătiți de statul român cu peste 5.000 de euro lunar, asistenți și medici au decis să își înceapă propria afacere - un spital privat care a atras și încă încearcă să atragă angajați din sistem. Ca să ocolească Legea care le interzice să facă parte din conducerea altor spitale, șefii de la spitalele publice vâlcene și-au „delegat” propriile mame în acționariatul spitalului privat și nu recunosc că sunt implicați în această afacere. Se ridică, însă, o problemă de moralitate, în condițiile în care sistemul public din România se confruntă, de ani de zile, cu un deficit de personal. Cazul a declanșat o anchetă a Consiliului Județean, iar ministrul Sănătății anunță măsuri drastice: contractele celor implicați ar putea fi desfăcute. Urmăriți o anchetă realizată de Pacient în România și Digi24.ro.

„O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii de euro în spitale de stat cu mame-patroni la privat” este o anchetă realizată de Pacient în România și Digi24.ro. Informațiile care apar pe Digi24.ro completează reportajul video rulat pe Digi24 în cadrul campaniei Pacient în România.

Spitalul privat este situat într-o comună din județul Vâlcea și caută să angajeze în aceste zile o infirmieră. Oferă un contract de muncă pe perioadă nedeterminată și se laudă cu „un colectiv profesionist și un mediu sprijinitor în dezvoltarea personală” a noului angajat.

Persoanele interesate de acest anunț de angajare sunt sfătuite să apeleze la un număr de telefon. În spatele acestui număr de telefon îl regăsim pe Ionuț Chiriță, asistent-șef la Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, situat tot în județul Vâlcea.

Mamele a doi șefi de spital public au decis să intre în afaceri

Ionuț Chiriță este unul dintre cei trei acționari ai companiei care administrează spitalul privat . Asistentul-șef deține această companie alături alte două femei- Mirela Stanca, născută în 1946, dar și Ioana Stan, născută în 1953.

Am încercat să vedem dacă cele două femei ne pot ajuta să ne angajăm la spitalul privat pe un post de infirmieră. Am dat de Ioana Stan la apartamentul ei din Râmnicu-Vâlcea.

„Nu știu, întrebați băiatul. (Jurnalist: Cine e băiatul, domnul Lumineanu?) Da. Îl întrebați pe el. El e plecat acum și va reveni, e plecat din țară. Nu știu, chiar nu știu. El știe mai bine”, a răspuns Ioana Stan.

Ioana Stan este mama lui Marius Lumineanu, managerul de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Vâlcea. Lumineanu este plătit cu peste 5.000 de euro pe lună, după cum Digi24.ro a arătat pe larg aici.

Salariul lui este mai mare decât salariul unui manager de spital de același profil din București și are la bază „indicatori de performanță”, după cum a subliniat Consiliul Județean Vâlcea într-un răspuns.

Femeia a mai menționat în aceeași discuție că știe cine sunt asociații firmei, dar nu știe și detalii despre funcționarea spitalului. A menționat, însă, că băiatul ei își dorește „un punct stabil” în caz că este demis sau pleacă din funcția de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie din Vâlcea, ceea ce subliniază implicarea lui în activitatea spitalului privat.

„(Jurnalist: Cât a costat?) Foarte mult, credit în bănci. Am vândut și pământ, și tot, la țară. (Jurnalist: Dar ce, vrea să plece de la spitalul public? Că acolo e manager) Da, dar nu, cum să spun eu, el are.. În caz dacă pleacă să aibă un punct stabil, ca să zic așa. El știe mai bine, îl contactați”, a mai adăugat Ioana Stan, mama managerului Marius Lumineanu.

Marius Lumineanu susține, în schimb, că nu are nicio implicare în conducerea spitalului privat, deși știe că mama lui are această afacere.

„Practic și-a pus resursele acolo. Dacă pot să spun ca și fiu al dânsei, chiar dacă nu mă, nu intervin activitatea administrativă, dacă mi-ar cere un să, cum să fac? O idee de piață, să spun nu, pot să-i spun nu sau să nu vorbim. Aș fi absurd. I-am spus căutați oameni buni, trebuie să căutați oameni care să fie rezistenți la stres, trebuie să căutați da, sfatul ăsta poate i l-am dat și dau tuturor, dar n-am intervenit ca să-i selectez vreun personal, să-i spun să-mi aducă vreun CV”, este reacția managerului de la Spitalul de Pneumoftiziologie.

Pe Mirela Stanca nu am găsit-o acasă, însă un vecin, dar și ceilalți doi acționari ai firmei ne-au confirmat că este mama lui Edward Stanca, managerul de la Spitalul de Psihiatrie din Drăgoești.

Managerul care nu știe ce afaceri derulează mama lui

Mirela Stanca a intrat în acționariatul companiei în anul 2019, când a preluat acțiunile de la Mariana - Lelia Stanca, soția managerului Edward Stanca.

La fel ca Lumineanu, Edward Stanca, manager din anul 2005, încasează peste 5.000 de euro lunar pentru funcția de conducere de la Spitalului de Psihiatrie, un salariu mult mai mare decât cel al unui manager de spital cu același profil din București (Managerul de la „Obregia” încasează aproximativ 3.200 de euro pe lună).

„Nu discut de societăți deținute de rude, cunoștințe, prieteni. Discut despre unitatea pe care o conduc. (Jurnalist: Mama dvs., la peste 70 de ani, s-a gândit să facă un spital privat?) Poate s-a gândit. Dacă nu știți, investigați, tatăl meu a fost medic (n.r. A condus același spital între 1978 și 2004), mama a fost asistentă medicală”, a răspuns Edward Stanca.

Nici despre Ionuț Chiriță, asistentul șef de la spitalul pe care îl conduce, partener de afaceri al mamei sale, nu poate să ofere detalii.

„Nu pot să vă dau detalii despre ce nu cunosc (Jurnalist: Dvs. îmi spuneți că nu știți, dar aveți aici un asistent șef care este în firma cu mama dvs.) Da, am un asistent șef care conduce o secție de spital (Jurnalist: Și care este acționar cu mama dvs.) Poate o fi, de unde sa știu eu? Poate o fi, poate nu o fi”, a mai spus Stanca.

Edward Stanca a deținut, până în 2021, mai multe terenuri, apartamente și case, pe care le-a donat fiului său. În prezent, mai deține alături de soție și frate trei terenuri de aproximativ 4.000 de metri pătrați, o casă de locuit și are în conturi aproximativ 70.000 de euro (depozite și fonduri de investiții).

Managerul de la spitalul de Psihiatrie a mai fost în atenția presei în anul 2021, când a fost surprins într-o înregistrare în timp ce înjura și amenința o asistentă. A scăpat doar cu o mustrare din partea Consiliului Județean Vâlcea.

Spitalul privat a prins contur încă din anii 2018-2019

Spitalul privat este amplasat pe un teren de peste 10.000 de metri pătrați în localitatea Vlăduceni. Este descris pe pagina de Facebook drept „un spital de boli cronice ce oferă îngrijire avansată și terapii personalizate”.

„Redefinim standardele îngrijirii vârstnicilor și ale pacienților cu afecțiuni cronice. Suntem numiți spital de boli cronice tocmai pentru că oferim servicii medicale complete, de specialitate, echivalente cu cele dintr-o unitate spitalicească”, este descrierea de pe site-ul spitalului.

Spitalul privat a început să prindă contur în anii 2018-2019. Atunci, firma a obținut terenul prin concesionare de la Primăria din Păușești-Măglași (de care aparține localitatea Vlăduceni), iar în 2019 a obținut și autorizația de construire, emisă pentru construirea unui spital de boli cronice.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea a emis autorizație pentru această firmă în anul 2025. În acte, este vorba de un spital de boli cronice, cu 42 de paturi împărțite în 14 saloane.

Potrivit reprezentanților spitalului, în prezent există doi medici cu contract permanent: unul de boli infecțioase și un medic de familie.

În 2024, compania care administrează spitalul privat avea active imobilizate în valoare de 2,4 milioane de lei și datorii de 3 milioane de lei. A încheiat anul 2024 pe pierdere de 257.000 de lei.

Anunțurile de angajare, însă, au fost publicate abia în anul 2025, ceea ce înseamnă că din acest an urma să se dezvolte. Am vorbit și cu asistenta șefă a spitalului privat, care a subliniat că au și angajați din sistemul public.

„(Jurnalist: Contează că mai lucrează și într-un spital public?) Nu. (Jurnalist: Angajații de aici mai lucrează și în alta parte?) Mai avem, da. Sunt part time. Nu vin toată luna, dar vin fracții din liberele de acolo, dar e greu, foarte greu. (Jurnalist: Și de unde sunt? De la ce spitale sunt?) De peste tot. (Jurnalist: Toată lumea pleacă la privat?) Da, și sunt alegeri de făcut, vă dați seama”, a spus asistenta șefă a spitalului privat.

Spitalul nu are încheiat un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, ceea ce presupune că pacienții trebuie să plătească din buzunarul lor pentru serviciile oferite.

„În ceea ce privește costurile, pot preciza faptul că există tarife de bază la care se adaugă costuri suplimentare, de la caz la caz, în funcție de recomandarea medicului curant”, a precizat Ionuț Chiriță, asistentul-șef de la Spitalul de Psihiatrie Dragoești, care este în același timp unul dintre acționarii spitalului privat.

Administratorul companiei este un alt medic de la un spital din județ, de data asta de la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, de la secția de boli infecțioase. Este vorba de Constantin Bănică. Acesta a refuzat să ofere un punct de vedere, motivând că este plecat din țară.

Acuzație: Spitalul privat a fost construit de angajați de la Psihiatrie

Asistentul-șef de la Spitalul de Psihiatrie Dragoești, Ionuț Chiriță, este cel care apare cu nume și prenume în conducerea spitalului, dar și cel care se ocupă de promovarea anunțurilor de angajare.

El susține, într-o reacție acordată în scris, că cei doi manageri - Edward Stanca și Marius Lumineanu - „nu au legătură cu activitatea societății” care administrează spitalul privat, pentru că nu apar în acte.

„O chestiune importantă este faptul ca în condițiile de azi, în care nu doar spitalele publice au nevoie de personal ci și cele private, ar trebui să fie de lăudat faptul că există persoane care vor să își suplimenteze veniturile prin munca în condiții de legalitate. Dacă sunteți la curent, magnetul pentru angajare îl reprezintă spitalele publice și nu cele private”, a fost reacția lui Ionuț Chiriță.

Ionuț Chiriță recunoaște, însă, că Mirela Stanca este mama șefului său, Edward Stanca. O fostă angajată a spitalului unde cei doi lucrează ne-a spus că la construcția spitalului privat au lucrat și angajați ai Spitalului de Psihiatrie.

„Chiar dacă munceau și în cadrul spitalului erau pontați la spital sau dacă îi luară din timpul programului, cum să mă exprim. Dacă lucrau când nu erau în timpul programului, primeau liber pentru că au muncit deja, iar dacă plecau din timpul programului cu atât mai mult că erau pontați”, sunt acuzațiile lansate de fosta angajată.

„Nu am trimis pe nimeni. Aveți informații greșite”, ne-a spus, însă, managerul Stanca.

Ministrul Sănătății a cerut demiterea celor doi manageri

Legea subliniază că funcția de manager de spital este incompatibilă cu orice „alte funcții salarizate, nesalarizate și indemnizate” (cu anumite excepții), cu exercitarea „oricărei activități sau oricărei alte funcții de manager” și cu „excercitarea unei activități sau unei funcții de membru în structurile de conducere ale unei alte unități spitalicești”.

Am încercat să vedem ce părere au reprezentanții Consiliului Judțean Vâlcea despre afacerile private ale rețelei de manageri, asistenți și medici de la spitalele vâlcene.

„Știam doar că există un spital privat în proximitatea orașului nostru. Dar aceste chestiuni legate de acționariat sau de administrare a acestui spital de către un medic înțeleg în activitate într-o altă unitate, nu știu dacă aceste lucruri sunt cunoscute și dacă cumva contravin legii. Eu vă asigur că la nivelul Consiliului Județean pentru așa ceva nu există toleranță”, a spus Adrian Mihăilă, administratorul public al județului Vâlcea.

Acesta a mai adăugat că le va cere celor doi manageri să se suspende din funcție până când Consiliul Județean Vâlcea va ajunge la o concluzie cu privire la ancheta începută în acest sens.

„Dacă sunt premisele ca cei doi manageri, ale căror mame, înțeleg, că sunt acționari într-o societate, dacă sunt premise, le vom cere chiar să se suspende pe o perioadă până la definitivarea anchetei, în funcție de rezultate, putând ajunge până la a le cere demisia sau a fi demiși. Nu spun cuvinte ca să sune bine, dar este un parcurs firesc”, a mai punctat reprezentantul Consiliului Județean Vâlcea.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost însă mai decisiv în acest caz. El a subliniat că le va cere demisia celor doi manageri de spital.

„Este un fenomen pe care l-am tot prezentat de când am preluat acest mandat, l-am și contestat, sunt împotriva lui. Măsurile de reformă prezentate au cumva menirea să reducă acest fenomen, transferul pacienților și implicit al personalului de la public la privat (...) Eu am discutat cu domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Constantin Rădulescu, care a solicitat suspendarea persoanelor în cauză (n.r. Cei doi manageri de spital). Odată cu finalizarea anchetei, pentru acele persoane se va solicita desfacerea contractului de muncă”, a fost reacția ministrului Sănătății în ceea ce privește ancheta Pacient în România și Digi24.ro.