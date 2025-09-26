Live TV

Ce este Serratia marcescens, bacteria descoperită la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde au murit șase copii

Data actualizării: Data publicării:
Bacteria Serratia marcescens. Foto Getty Images
Bacteria Serratia marcescens. Foto Getty Images
Din articol
Ce este bacteria Serratia marcescens Cum se transmite bacteria Simptomele infecției cu Serratia marcescens Tratamentul infecției cu Serratia marcescens

Serratia marcescens este o bacterie răspândită la nivel mondial, prezentă în mediul înconjurător, inclusiv în apă, sol, plante și pe suprafețe umede, și care poate provoca afecțiuni severe la om. Ea apare mai frecvent în spitale, în special în secțiile de terapie intensivă, unde pacienții sunt supuși unor proceduri invazive, precum intubațiile, dializa sau utilizarea cateterelor, echipamente ce pot facilita pătrunderea bacteriei în organism.

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce șase copii au murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă.

Ce este bacteria Serratia marcescens

Serratia marcescens (S. marcescens) este o bacterie prezentă în mediul înconjurător, care poate provoca infecții la oameni. Apare, de multe ori, în cazul pacienților care sunt spitalizați într-o secție de terapie intensivă ori în alte secții speciale (centre de îngrijire pe termen lung).

Pot căpăta o formă severă de boală și pacienții contaminați, care se confruntă deja cu boli cronice, pacienții care stau internați pentru o perioadă mai lungă de timp în spitale, persoanele care au un sistem imunitar perturbat ori cei în vârstă. Aceștia pot ajunge la o infecție generalizată, la sepsis, care să le pună viața în pericol din cauza complicațiilor.

Tratamentul poate fi dificil, deoarece bacteria poate dezvolta rezistență la antibiotice, ceea ce face ca medicamentele să nu fie întotdeauna eficiente în combaterea infecției.

Cum se transmite bacteria

Serratia marcescens se transmite prin contactul direct cu o persoană infectată, dar și prin contact cu suprafețele care sunt contaminate/echipamente medicale (asta este valabil pentru orice alt microorganism). De cele mai multe ori, persoanele se infectează cu bacteria în spitale sau în centre de îngrijire pe termen lung.

Serratia marcescens poate provoca:

  • Infecții ale tractului respirator, cum ar fi pneumonia;
  • Infecții ale tractului urinar (ITU);
  • Infecții oculare, cum ar fi keratita;
  • Infecții ale rănilor;
  • Infecții abdominale (peritonită);
  • Infecții în jurul creierului și măduvei spinării (meningită);
  • Infecții ale oaselor (osteomielită);
  • Inflamația inimii (endocardită);
  • Infecții ale fluxului sanguin (septicemie) (Sursa: National Library of Medicine/Cleveland)

Simptomele infecției cu Serratia marcescens

Simptomele depind de localizarea infecției, iar cel mai important pas este diagnosticarea infecției prin analize de laborator (de sânge, analize care presupun prelevarea probelor, dacă vorbim de o infecție cutanată, probă urinară etc). Ulterior, medicul specialist va stabili dacă este vorba despre infecție activă sau infecție generalizată.

Unele simptome generale pot include:

  • Febră, frisoane;
  • Letargie (oboseală extremă);
  • Dificultăți de respirație, tuse, mucus cu tentă roz sau durere toracică (infecții ale tractului respirator);
  • Durere sau roșeață la nivelul ochilor (infecții oculare);
  • Dificultăți la urinare, urină cu tentă roz sau durere la urinare (infecție a tractului urinar);
  • Dureri de cap, gât înțepenit sau sensibilitate la lumină (meningită).

Tratamentul infecției cu Serratia marcescens

Rezistența organismului în cazul infecțiilor este tot mai mare (la fel cum se întâmplă și în cazul altor infecții cu alte ciuperci/bacterii). Infecțiile de spital ajung să fie destul de greu de tratat pentru că: fie există un diagnostic prea târziu și se intervine greu cu tratamentul specific, fie există rezistență, iar antifungicele nu reușesc să dea efectul scontat, în anumite cazuri.

Tratamentul infecțiilor cu Serratia marcescens se face cu antibiotice, însă această bacterie poate dezvolta rezistență la unele dintre ele. Medicul poate solicita analiza unei probe pentru a identifica antibioticul cu cea mai bună eficiență. În anumite situații, este nevoie de o combinație de medicamente pentru a combate infecția.

Potrivit Ministerului Sănătății: „Din datele medicale existente la momentul de față, puse la dispoziția Ministerului Sănătății, nu putem realiza o legătură directă, din punct de vedere medical, între infecțiile asociate asistenței medicale, celelalte patologii, comorbidități ale pacienților și deces. Legătura de cauzalitate dintre infecția cu Serratia Marcescens și deces va fi stabilită de experții în medicină legală.”

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
profimedia-1038684011
2
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
3
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
4
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le...
Eurofighter Typhoon
5
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană...
O singură dorință, după ce a venit nota de plată și a aflat de pedeapsa de 20 de ani! ”Mare dezamăgire”
Digi Sport
O singură dorință, după ce a venit nota de plată și a aflat de pedeapsa de 20 de ani! ”Mare dezamăgire”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei...
copil cu branula la mana pe patul de spital
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe...
parlamentul republicii moldova
Alegeri Republica Moldova 2025: Care sunt și ce promit moldovenilor...
medic si spital
Reacția ministrului Sănătății după moartea a șase copii la „Sf...
Ultimele știri
Reduceri masive pentru studenți la tren: 90% pe ruta facultate-domiciliu. Care e noutatea pentru românii care studiază în străinătate
Un scandal privind abuzuri sexuale în Ungaria se extinde, riscând să afecteze campania electorală. Viktor Orban promite răzbunare
Maia Sandu a transmis un mesaj moldovenilor înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilustrație virusuri organism infectat
Primele virusuri create de inteligența artificială: cercetătorii spun că pot elimina tulpini ale bacteriei E.coli
bjorn borg in trabuna la un meci de tenis
Bjorn Borg vorbeşte despre boala incurabilă cu care se luptă zilnic. Legenda tenisului a fost căsătorit cu românca Mariana Simionescu
Vaccinarea antigripală în sarcină. Foto Getty Images
Una dintre grupele de risc cele mai afectate de gripă în sezonul virozelor. Medicii explică: „Pot face forme grave de boală”
conferinta-florin-marin-acs-poli-ts009
Antrenorul Florin Marin, în stare foarte gravă. La 1,87 metri, cântărește doar 40 de kilograme
Covid-19 septembrie 2025. Foto Getty Images
Cazurile de COVID-19 cresc în rândul copiilor, odată cu începerea anului școlar. Medicii avertizează: „Apar zilnic noi îmbolnăviri”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, mărturii tulburătoare despre Elvis: „Nu suporta ideea că sunt cu alt bărbat, a vrut să-l...
Cancan
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
Fanatik.ro
“Dacă îl vând pe Bîrligea, imediat îl transfer pe Louis Munteanu!” Gigi Becali vrea să facă afacerea...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!” Ce...
Adevărul
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Playtech
Adresa de domiciliu, eliminată de pe biletele de trimitere și internare. Cum se vor completa documentele...
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi Sport
"Niciodată în viața lui". Gigi Becali s-a convins de Mamadou Thiam și a făcut anunțul
Pro FM
Brian May, dezvăluiri despre înstrăinarea de peste 20 de ani de colegul lui de trupă, John Deacon: „Nu ne...
Film Now
Penn Badgley, adevărul despre scenele intime din serialul „You”: „Mi-au dat o mare bătaie de cap”
Adevarul
Proprietarul halelor Antrefrig, distruse de incendiu, riscă să piardă banii din asigurarea de 12 milioane de...
Newsweek
Va elimina Bolojan pensia anticipată? Ce categorii de pensionari ar putea fi vizați? Când se decide?
Digi FM
Dana Rogoz, într-o rochie fără mâneci, foarte transparentă, de ziua ei: „Sper ca viața asta de om mare să nu...
Digi World
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a dus la moartea a șase copii internați la Iași. Cum se transmite...
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte dulci pentru superba Catherine Zeta Jones: „La mulți ani, iubirea vieții mele”. Sunt...
UTV
Cătălin Botezatu, declarații sincere despre Loredana Groza. „Ne-am sărutat, dar mi-a fost teamă să merg mai...