Ce este Serratia marcescens, bacteria descoperită la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde au murit șase copii

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce șase copii au murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă.

Ce este bacteria Serratia marcescens

Serratia marcescens (S. marcescens) este o bacterie prezentă în mediul înconjurător, care poate provoca infecții la oameni. Apare, de multe ori, în cazul pacienților care sunt spitalizați într-o secție de terapie intensivă ori în alte secții speciale (centre de îngrijire pe termen lung).

Pot căpăta o formă severă de boală și pacienții contaminați, care se confruntă deja cu boli cronice, pacienții care stau internați pentru o perioadă mai lungă de timp în spitale, persoanele care au un sistem imunitar perturbat ori cei în vârstă. Aceștia pot ajunge la o infecție generalizată, la sepsis, care să le pună viața în pericol din cauza complicațiilor.

Tratamentul poate fi dificil, deoarece bacteria poate dezvolta rezistență la antibiotice, ceea ce face ca medicamentele să nu fie întotdeauna eficiente în combaterea infecției.

Cum se transmite bacteria

Serratia marcescens se transmite prin contactul direct cu o persoană infectată, dar și prin contact cu suprafețele care sunt contaminate/echipamente medicale (asta este valabil pentru orice alt microorganism). De cele mai multe ori, persoanele se infectează cu bacteria în spitale sau în centre de îngrijire pe termen lung.

Serratia marcescens poate provoca:

Infecții ale tractului respirator, cum ar fi pneumonia;

Infecții ale tractului urinar (ITU);

Infecții oculare, cum ar fi keratita;

Infecții ale rănilor;

Infecții abdominale (peritonită);

Infecții în jurul creierului și măduvei spinării (meningită);

Infecții ale oaselor (osteomielită);

Inflamația inimii (endocardită);

Infecții ale fluxului sanguin (septicemie) (Sursa: National Library of Medicine/Cleveland)

Simptomele infecției cu Serratia marcescens

Simptomele depind de localizarea infecției, iar cel mai important pas este diagnosticarea infecției prin analize de laborator (de sânge, analize care presupun prelevarea probelor, dacă vorbim de o infecție cutanată, probă urinară etc). Ulterior, medicul specialist va stabili dacă este vorba despre infecție activă sau infecție generalizată.

Unele simptome generale pot include:

Febră, frisoane;

Letargie (oboseală extremă);

Dificultăți de respirație, tuse, mucus cu tentă roz sau durere toracică (infecții ale tractului respirator);

Durere sau roșeață la nivelul ochilor (infecții oculare);

Dificultăți la urinare, urină cu tentă roz sau durere la urinare (infecție a tractului urinar);

Dureri de cap, gât înțepenit sau sensibilitate la lumină (meningită).

Tratamentul infecției cu Serratia marcescens

Rezistența organismului în cazul infecțiilor este tot mai mare (la fel cum se întâmplă și în cazul altor infecții cu alte ciuperci/bacterii). Infecțiile de spital ajung să fie destul de greu de tratat pentru că: fie există un diagnostic prea târziu și se intervine greu cu tratamentul specific, fie există rezistență, iar antifungicele nu reușesc să dea efectul scontat, în anumite cazuri.

Tratamentul infecțiilor cu Serratia marcescens se face cu antibiotice, însă această bacterie poate dezvolta rezistență la unele dintre ele. Medicul poate solicita analiza unei probe pentru a identifica antibioticul cu cea mai bună eficiență. În anumite situații, este nevoie de o combinație de medicamente pentru a combate infecția.

Potrivit Ministerului Sănătății: „Din datele medicale existente la momentul de față, puse la dispoziția Ministerului Sănătății, nu putem realiza o legătură directă, din punct de vedere medical, între infecțiile asociate asistenței medicale, celelalte patologii, comorbidități ale pacienților și deces. Legătura de cauzalitate dintre infecția cu Serratia Marcescens și deces va fi stabilită de experții în medicină legală.”

