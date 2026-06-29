Live TV

Cutremurele din Venezuela: bilanțul crește îngrijorător. Zeci de mii de dispăruți

Data actualizării: Data publicării:
Search for Earthquake Survivors Continues in Venezuela
Echipele de salvare caută supraviețuitori sub dărâmături în zonele afectate de cutremurul de 7,2 care a lovit Venezuela și Caraibe pe 29 iunie 2026. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Bilanţul dublului seism care s-a produs în Venezuela pe 24 iunie a crescut de la 1.450 la 1.719 morţi, a anunţat luni preşedintele Adunării Naţionale din această ţară sud-americană, Jorge Rodriguez.

„Numărul persoanelor care şi-au pierdut vieţile este de 1.719”, a declarat Jorge Rodriguez, menţionând totodată 5.034 de persoane rănite. ONU estimează la aproximativ 50.000 numărul persoanelor dispărute, în timp ce continuă operaţiunile de căutare a potenţialilor supravieţuitori, informează AFP preluată de Agerpres.

„855 de imobile au fost afectate, iar 189 s-au prăbuşit complet şi 666 au suferit o prăbuşire parţială sau au fost grav sau puternic afectate”, a adăugat oficialul venezuelean.

„Cele două seisme tragice, îngrozitoare, care au avut un impact major asupra unor sectoare din populaţia noastră” au fost urmate de "609 replici seismice”, dintre care una în dimineaţa de luni, care a avut magnitudinea 4,2, a subliniat el.

Acest seism a fost puternic resimţit de populaţia din Venezuela.

Posibilitatea de a găsi supravieţuitori scade odată cu trecerea timpului, notează experţii din acest domeniu.

ONU, care se teme de o creştere considerabilă a numărului victimelor, va furniza Venezuelei aproximativ 10.000 de saci mortuari, sperând totuşi că bilanţul celor decedaţi va fi mai mic.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
2
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit...
bombardier B-52 în timpul realimentării cu combustibil în aer
3
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale...
2025-09-16T165542Z_439040959_RC24TGABXFIX_RTRMADP_3_BELARUS-RUSSIA-DRILLS-PUTIN
4
Un demnitar rus acuză o țară europeană că „se transformă într-o a doua Ucraină”...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
5
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a rupt tăcerea! L-a descris în doar patru cuvinte pe miliardar
Digi Sport
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a rupt tăcerea! L-a descris în doar patru cuvinte pe miliardar
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fotbalistul, alături de soție și copii. Foto Instagram
Tragedie în familia fotbalistului argentinian Lucas Trejo: soția și cei doi copii au murit în cutremurul din Venezuela
Neymar
Gestul de generozitate al lui Neymar pentru victimele cutremurului din Venezuela
cutremur in venezuela
Un nou cutremur puternic a zguduit Venezuela, la cinci zile după seismul devastator care a ucis aproape 1.500 de oameni
la guaira cutremur venezuela
Cutremure în Venezuela: Bilanţul deceselor urcă la 1.450. 189 de clădiri s-au prăbuşit complet
Venezuela Earthquake
„Îmi aud fiul plângând sub dărâmături”. Mărturia sfâșietoare a unei supraviețuitoare a cutremurelor din Venezuela
Recomandările redacţiei
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, după analiza Moody’s: „Miza economică majoră a...
romatsa
Ce a decis CSAT în cazul Romatsa. „O posibilă suspendare a...
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Oana Gheorghiu demontează manipulările despre portofelul digital: „Nu...
podul prieteniei
Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse revine la...
Ultimele știri
Cum arată șinele de tramvai la Timișoara, unde au fost peste 60 de grade la nivelul solului. „Pune în pericol circulația”
CM 2026. Brazilia s-a calificat dramatic în optimi după ce a învins Japonia cu un gol marcat în ultimul minut al prelungirilor
Peste 200 de eurodeputați cer anchetă în PE asupra grupului „Europa Națiunilor Suverane” acuzat că încalcă valorile UE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mircea Radu și soția sa, mai tânără cu 20 de ani decât el, au divorțat în secret. Primele declarații făcute...
Cancan
Cum a reușit Matei să copieze la Bacalaureat: 'Nici Einstein nu putea să vină cu asta'
Fanatik.ro
Previziune sumbră pentru FCSB. Ce se poate întâmpla cu echipa lui Gigi Becali în noul sezon
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
FRF, mână de ajutor unui club din SuperLiga. Regulamentul, schimbat în regim de urgență
Adevărul
Detaliul bizar observat în timpul unui interviu cu Putin. Cum a fost surprins dictatorul de la Kremlin
Playtech
Funcția ascunsă a aerului condiționat care scade factura la curent cu 30%. Mulţi români folosesc greşit...
Digi FM
Reacții ferme după proba la Limba română de la Bacalaureat 2026: „Tot ce s-a dat am făcut mai degrabă la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ronaldo: ”El e cel mai bun jucător alături de care am jucat vreodată! Era unic”
Pro FM
Oana Radu, criticată ferm pentru ținuta purtată la un botez: „Asta nu e rochie de biserică, trebuia să fii...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Primul soț al Angelinei Jolie, de nerecunoscut la 53 de ani. Cum a apărut Jonny Lee Miller alături de fiul său
Adevarul
Sesizare penală după controlul la complexul Cosmopolis: Ministrul Mediului reclamă un „atentat la sănătatea...
Newsweek
Casa de Pensii, învinsă în instanță! Un pensionar militar a primit înapoi banii reținuți ca impozit progresiv
Digi FM
Cum să supraviețuiești „iernii economice”: Adrian Asoltanie te învață cum să-ți salvezi banii în noul episod...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Sharon Stone, mărturisire sfâșietoare despre ultimele clipe ale mamei sale: "Am înțeles că trebuie să o las...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...