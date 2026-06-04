Colegiul Medicilor, „îngrijorat” de prevederile din legea salarizării: Nu reflectă nivelul de responsabilitate al profesiei medicale

Colegiul Medicilor din România se declară „îngrijorat” de prevederile propuse în proiectul de lege privind salarizarea unitară a bugetarilor, solicitând modificări precum creşterea coeficienţilor de salarizare pentru toate gradele profesionale ale medicilor, menţinerea sporului de 100% pentru gărzile din weekend şi de sărbători, evitarea reducerii salariului la promovarea în carieră. „Considerăm că forma actuală a proiectului nu reflectă în mod adecvat nivelul de responsabilitate al profesiei medicale, complexitatea activităţii desfăşurate, durata şi exigenţele procesului de formare profesională, gradul de specializare necesar şi impactul social major al actului medical”, arată Colegiul Medicilor.

„În contextul proiectului Legii salarizării aflat în dezbatere publică, Colegiul Medicilor din România, în calitate de for profesional al medicilor din România, îşi exprimă îngrijorarea cu privire la prevederile propuse şi consideră necesar ca viitorul act normativ să respecte principiile asumate chiar de la începutul procesului de elaborare: legalitatea, nediscriminarea şi stimularea performanţei profesionale”, au arătat, miercuri, reprezentanţii instituţiei, potrivit News.ro.

Colegiul Medicilor din România propune modificări, între care: creşterea coeficienţilor de salarizare pentru toate gradele profesionale ale medicilor, respectiv medic, medic rezident, medic specialist şi medic primar; menţinerea sporului de 100% pentru gărzile efectuate în weekend şi în perioada sărbătorilor legale; evitarea reducerii salariului la promovarea în carieră.

„În acest context, adresăm tuturor colegilor noştri un apel la unitate şi solidaritate profesională. Colegiul Medicilor din România este şi va rămâne un partener activ în apărarea drepturilor şi intereselor profesionale ale tuturor medicilor, indiferent de locul în care îşi desfăşoară activitatea: în cabinete, în ambulatoriu sau în unităţi spitaliceşti. Facem apel la unitate, echilibru şi fermitate, deoarece doar printr-o voce comună putem susţine recunoaşterea corectă a responsabilităţii, competenţei şi performanţei profesionale pe care medicii o construiesc de-a lungul întregii cariere. Considerăm că forma actuală a proiectului NU reflectă în mod adecvat nivelul de responsabilitate al profesiei medicale, complexitatea activităţii desfăşurate, durata şi exigenţele procesului de formare profesională, gradul de specializare necesar şi impactul social major al actului medical”, arată sursa citată.

Totodată, Colegiul Medicilor afirmă că finalizarea etapei de consultare publică desfăşurate la Ministerul Sănătăţii în 27 mai, fără solicitarea unui punct de vedere de la Colegiul Medicilor din România, nu contribuie la consolidarea unui dialog instituţional bazat pe transparenţă, reprezentativitate şi colaborare constructivă.

Editor : Liviu Cojan