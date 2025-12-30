Colegiul Medicilor Stomatologi va analiza ordinul privind finanțarea tratamentelor stomatologice în spitale, adoptat fără consultare

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) a anunțat că a demarat o analiză privind impactul ordinului ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care vizează crearea unui mecanism clar şi predictibil de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public, prin programul AP-STOMA.

Reprezentanţii CMSR au transmis însă că ordinul a fost emis fără consultarea organismului profesional reprezentativ al medicilor stomatologi.

„Având în vedere că proiectul de ordin al Ministerului Sănătăţii privind programul AP-STOMA a fost realizat fără consultarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România, Biroul Executiv Naţional al CMSR a demarat procesul de analiză a impactului noilor dispoziţii”, se arată într-un comunicat transmis marţi, 30 decembrie, de CMSR.

Potrivit Colegiului, programul AP-STOMA ar trebui „să devină un instrument real de sprijin pentru pacienţii din categorii defavorizate, bazat pe acces echitabil, transparenţă şi implicarea organismului profesional reprezentativ”.

Avertisment privind riscul dezechilibrelor în sistem

CMSR a avertizat că implementarea unui program naţional într-un număr foarte restrâns de unităţi medicale poate genera dezechilibre în sistemul de sănătate şi „percepţia unei direcţionări netransparente a fondurilor publice”.

De asemenea, Colegiul consideră că ordinul trebuie să asigure un acces real la tratamente stomatologice pentru pacienţii vulnerabili şi să rezolve problema infrastructurii necesare pentru tratamentele complexe care presupun asistare ATI.

Reprezentanţii CMSR au precizat că rezultatele analizei de impact vor fi comunicate Ministerul Sănătății şi vor fi făcute publice.

Ministrul Sănătăţii: „Pentru prima dată, un mecanism clar de finanţare”

La rândul său, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a pus în transparenţă decizională ordinul de ministru care creează, „pentru prima dată în România”, un mecanism public clar şi predictibil de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public.

„V-am consultat şi majoritatea dintre voi aţi spus un lucru foarte clar: stomatologia trebuie să fie dezvoltată şi în spitalele publice. Aveţi dreptate!”, a transmis ministrul într-un mesaj publicat pea Facebook.

Alexandru Rogobete a precizat că există spitale care şi-au exprimat dorinţa de a dezvolta intervenţii stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. Ministrul a amintit şi existenţa unui spital nou, construit în Sectorul 4, dedicat acestui tip de intervenţii.

Potrivit ministrului, până în prezent a lipsit o viziune clară de finanţare şi un mecanism predictibil care să încurajeze spitalele publice să dezvolte aceste servicii stomatologice considerate esenţiale.

