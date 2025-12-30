Live TV

Statul va plăti tratamente stomatologice în spitalele publice. Ce prevede noul program AP-STOMA

Data publicării:
mita coruptie stomatologie
FOTO: Getty Images
Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională un ordin de ministru care introduce programul AP-STOMA, un mecanism de finanțare publică pentru tratamente stomatologice realizate în spitalele publice. Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, este vorba despre „pentru prima dată în România” un sistem clar și predictibil de finanțare a stomatologiei în sistemul public.

Ministrul a precizat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că stomatologia trebuie dezvoltată și în spitalele publice și că există unități medicale care și-au exprimat dorința de a oferi intervenții stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Alexandru Rogobete a amintit și existența unui spital nou, construit în Sectorul 4, dedicat acestui tip de intervenții.

Potrivit ministrului, până în prezent a lipsit o viziune clară de finanțare și un mecanism predictibil care să încurajeze spitalele publice să dezvolte servicii stomatologice considerate esențiale.

Ce prevede programul AP-STOMA

Ordinul emis de Ministerul Sanatatii introduce programul AP-STOMA, prin care statul va plăti anumite tratamente stomatologice realizate în spitalele publice, în special pentru pacienții cu probleme dentare grave sau urgente.

Programul permite ca unele tratamente să fie efectuate gratuit pentru pacienți, costurile fiind acoperite din bugetul de stat.

Tratamentele vor putea fi realizate doar în spitale publice care dispun de cabinete de stomatologie, medici specializați și, în cazurile complexe, de secții de anestezie și terapie intensivă.

Nu toate spitalele vor putea intra în program, ci doar cele care îndeplinesc condițiile stabilite prin ordin.

AP-STOMA se adresează copiilor și adulților cu urgențe stomatologice, infecții, dureri severe, afecțiuni cronice sau pacienților vulnerabili care au nevoie de tratamente complexe, inclusiv intervenții sub anestezie generală.

Fondurile alocate pot fi utilizate pentru consultații, tratamente dentare, medicamente, materiale stomatologice și monitorizarea pacienților după intervenții, dar nu pot fi folosite pentru cheltuieli generale ale spitalelor sau investiții majore.

Ordinul prevede și un sistem de raportare și control, pentru a preveni utilizarea incorectă a fondurilor publice.

Spitalele care vor aplica efectiv programul AP-STOMA urmează să fie stabilite printr-un ordin separat al ministrului Sănătății.

Reacția CMSR: analiză de impact și avertisment privind dezechilibrele

După anunțarea ordinului, Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania a transmis că a demarat o analiză privind impactul programului AP-STOMA, precizând însă că ordinul a fost emis fără consultarea organismului profesional reprezentativ al medicilor stomatologi.

„Având în vedere că proiectul de ordin al Ministerului Sănătății privind programul AP-STOMA a fost realizat fără consultarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România, Biroul Executiv Național al CMSR a demarat procesul de analiză a impactului noilor dispoziții”, se arată într-un comunicat transmis marți, 30 decembrie, de CMSR.

Reprezentanții Colegiului consideră că programul ar trebui să devină „un instrument real de sprijin pentru pacienții din categorii defavorizate”, bazat pe acces echitabil, transparență și implicarea organismului profesional reprezentativ.

CMSR avertizează că implementarea unui program național într-un număr foarte restrâns de unități medicale poate genera dezechilibre în sistemul de sănătate și „percepția unei direcționări netransparente a fondurilor publice”. De asemenea, Colegiul subliniază necesitatea asigurării infrastructurii adecvate pentru tratamentele stomatologice complexe care presupun asistare ATI.

Reprezentanții CMSR au precizat că rezultatele analizei de impact vor fi comunicate Ministerului Sănătății și vor fi făcute publice.

Vezi Ordinul emis de Ministerul Sănătății aici

