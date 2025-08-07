Coordonatorul demis al Centrului de Arși de la Floreasca amenință că-l dă în judecată pe ministrul Rogobete

Situație fără precedent în sistemul medical românesc. Coordonatorul demis al Centrului de Arși de la Floreasca, Paul Neagu, îl notifică oficial pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și amenință că-l dă în judecată. El îl acuză pe Rogobete de declarații publice defăimătoare, făcute fără probe. Printr-un document oficial trimis de un cabinet de avocatură, ministrul este somat să își retragă vorbele. De asemenea, medicul îl reclamă pe Alexandru Rogobete și la Colegiul Medicilor, pe motiv că i-ar fi distrus imaginea și ar fi dus la demiterea lui ilegală.

Fostul coordonator al Centrului de Arși de la Floreasca consideră că declarațiile ministrului Sănătății sunt „un veritabil atac la persoană”, fără să aștepte finalizarea anchetelor, deși ministrul avea informații despre ce se întâmplă acolo de la Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat. Ce l-a deranjat pe Paul Neagu este că Alexandru Rogobete i-a cerut demisia public și a spus că șeful Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca de dovadă „de iresponsabilitate crasă și nepăsare, aroganță și indolență” și l-a acuzat că nu și-a coordonat echipa.

La Digi 24, ministrul Sănătății a precizat că nu acuză medicul - poate e un medic excepțional - acuză însă coordonatorul pentru că nu și-a coordonat echipa. Paul Neagu îl acuză însă pe ministru de limbaj nedem de un ministru al Sănătății față de un medic - cadru didactic, potrivit notificării pe care i-a trimis-o ministrului Sănătății.

Neagu îi mai cere lui Rogobete să ia măsuri pentru ca din mediul online să dispară articolele cu declarațiile ministrului, acuzatoare la adresa lui. Tot prin intermediul avocatului, fostul coordonator al Centrului de Arși a făcut o plângere și la Colegiul Medicilor din România, în care sesizează încălcarea legii și linșalul mediatic comise de către ministrul Sănătății și de către managerul Spitalului Clinic de Urgență București.

El solicită Colegiului „întreprinderea tuturor demersurilor necesare pentru a-i apărea onoarea și reputația profesională”. Fostul coordonator a fost deranjat și de faptul că ministrul Sănătății a spus că Neagu și-a prelungit concediul, deși medicul spune că nu este adevărat, iar managerul nu i-a făcut chemare din momentul în care scandalul infecției cu o ciupercă periculasă în Centrul de Arși a început.

