Live TV

Coordonatorul demis al Centrului de Arși de la Floreasca amenință că-l dă în judecată pe ministrul Rogobete

Data publicării:
Spitalul Floreasca
Spitalul Floreasca. Foto: Profimedia Images

Situație fără precedent în sistemul medical românesc. Coordonatorul demis al Centrului de Arși de la Floreasca, Paul Neagu, îl notifică oficial pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și amenință că-l dă în judecată. El îl acuză pe Rogobete de declarații publice defăimătoare, făcute fără probe. Printr-un document oficial trimis de un cabinet de avocatură, ministrul este somat să își retragă vorbele. De asemenea, medicul îl reclamă pe Alexandru Rogobete și la Colegiul Medicilor, pe motiv că i-ar fi distrus imaginea și ar fi dus la demiterea lui ilegală.

Fostul coordonator al Centrului de Arși de la Floreasca consideră că declarațiile ministrului Sănătății sunt „un veritabil atac la persoană”, fără să aștepte finalizarea anchetelor, deși ministrul avea informații despre ce se întâmplă acolo de la Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat. Ce l-a deranjat pe Paul Neagu este că Alexandru Rogobete i-a cerut demisia public și a spus că șeful Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca de dovadă „de iresponsabilitate crasă și nepăsare, aroganță și indolență” și l-a acuzat că nu și-a coordonat echipa.

La Digi 24, ministrul Sănătății a precizat că nu acuză medicul - poate e un medic excepțional - acuză însă coordonatorul pentru că nu și-a coordonat echipa. Paul Neagu îl acuză însă pe ministru de limbaj nedem de un ministru al Sănătății față de un medic - cadru didactic, potrivit notificării pe care i-a trimis-o ministrului Sănătății.

Neagu îi mai cere lui Rogobete să ia măsuri pentru ca din mediul online să dispară articolele cu declarațiile ministrului, acuzatoare la adresa lui. Tot prin intermediul avocatului, fostul coordonator al Centrului de Arși a făcut o plângere și la Colegiul Medicilor din România, în care sesizează încălcarea legii și linșalul mediatic comise de către ministrul Sănătății și de către managerul Spitalului Clinic de Urgență București.

El solicită Colegiului „întreprinderea tuturor demersurilor necesare pentru a-i apărea onoarea și reputația profesională”. Fostul coordonator a fost deranjat și de faptul că ministrul Sănătății a spus că Neagu și-a prelungit concediul, deși medicul spune că nu este adevărat, iar managerul nu i-a făcut chemare din momentul în care scandalul infecției cu o ciupercă periculasă în Centrul de Arși a început.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ion Iliesc alb negru
1
Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Programul oficial al funeraliilor de stat...
militari ucraineni
2
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de...
ilie bolojan consultari primari crop foto guvernul romaniei
3
Guvernul ia în calcul creșterea cu 70% a taxelor locale. Ce alte măsuri sunt prevăzute...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
4
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
fulger si nori de furtună
5
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
Digi Sport
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde...
Donald Trump și Vladimir Putin
Oficial de la Kremlin: Putin și Trump se vor întâlni „în următoarele...
FUNERALII ION ILIESCU LA COTROCENI
Funeraliile lui Ion Iliescu: Fostul președinte este condus azi pe...
523485198_1518397375837370_7733666322408224530_n
Cimitirul Ghencea, unde va fi înmormântat Iliescu, se află în centrul...
Ultimele știri
Șefa serviciilor secrete din SUA crede în extratereștri. „Vom spune adevărul”
De la „Superman”, la „vânătoarea” de imigranți. Actorul din seria TV „Lois & Clark” devine agent ICE: „Avem un sistem disfuncțional”
Secetă record în Europa. România se numără printre țările cele mai afectate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
medic in spital
Ministrul Sănătății: Acces mai simplu pentru pacienții cronici. Fără bilet de trimitere la specialist, în anumite cazuri
SPITALUL DE URGENTA FLOREASCA - GREVA
Noi nereguli descoperite la Centrul de arși de la Spitalul Floreasca. Lipsuri ce pot pune pacienții în pericol
mâncare de la spitalul de urgenta din satu mare
Pozele cu mâncarea pacienților au declanșat un scandal între Spitalul Satu Mare și ministrul Sănătății. Rogobete trece la amenințări
mancare de spital cu orez si carne
„Ești ceea ce le servești pacienților tăi”. Ministrul Sănătății a postat poze cu mâncarea pacienților de la un spital de urgență
spitalul floreasca
DSP Bucureşti, verificări la Centrul de Arşi de la Floreasca. Rogobete: Vom veni cu modificări, ca astfel de situaţii să nu se repete
Partenerii noștri
Pe Roz
Ion Iliescu și Nina erau împreună de la 18 ani. Nu au avut copii, deși ar fi vrut. Ce meserie a avut fosta...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Dezvăluiri incredibile despre asasinul din Peretu! Vecinul lui Florin ”Bufică” rupe tăcerea: ”Era doar o...
Adevărul
1.000 de oameni ar putea fi trimiși în spațiu, într-o cutie de metal, pentru 250 de ani. „Nu se va mai...
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Ce avere a lăsat Ion Iliescu și cine moștenește totul. Fostul președinte beneficia de o pensie de lux 
Digi Sport
Cora Schumacher i-a lăsat pe toți cu gura căscată. A spus de ce nu renunță la numele fostului soț
Pro FM
Boala de care suferă Mădălina Ghenea, la 38 de ani. Afecțiunea este adesea nediagnosticată: „Mă simt extrem...
Film Now
Producătorul „Titanic” dezvăluie de ce Matthew McConaughey nu a primit rolul lui Jack Dawson: „Accentul nu a...
Adevarul
Generalul Voinea, dezvăluire incendiară despre Ion Iliescu: „Era anchetat penal în decembrie 1989, dar îl...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Reîntâlnire miraculoasă după aproape 80 de ani. O femeie și-a descoperit fratele despre care nu știa că există
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Lupta violentă dintre un rechin-ciocan și o pisică de mare, filmată lângă țărmul Floridei. Momentul a devenit...
Film Now
VIDEO. Ce mesaj dulce îi transmitea Brad Pitt mamei sale chiar cu câteva săptămâni înainte ca ea să se stingă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”