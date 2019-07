Drama fetiței care la 10 ani avea 63 de kilograme. „Nu esti bună, eu sunt slab, eu pot, tu nu poți”

Copiii care se confruntă cu obezitatea sunt victimele celorlalți, indiferent că sunt pe terenul de joacă sau în școală. Iar insultele îi fac să se izoleze și să mănânce și mai mult. Așa a pățit o fetiță din Buzău care la 10 și jumătate cântărea 63 de kilograme.

Nicoleta are 10 ani şi este un copil tăcut şi trist. Acum cinci a început să ia brusc în greutate. Fata îşi aminteşte cu precizie momentul când ceilalţi copii i-au spus că este diferită.

Nicoleta: Când am venit prima dată, am mers la un parc şi era o crăpătură la tobogan şi erau două fete şi m-am uitat în jos şi mi-au zis: ce te uiţi la noi, graso? Eu m-am supărat, că doar voiam să trec.

Timpul a trecut, kilogramele au continuat să se acumuleze și problemele s-au agravat.

Nicoleta: Un coleg mi-a zis că sunt mică şi grasă.

Reporter: Cum te-ai simţit tu atunci?

Nicoleta: M-am simţit foarte ruşinată şi m-am supărat, plus că şi el era la fel ca mine şi n-am vrut să îi zic nimic pentru că nu era frumos.

Reporter: Cum ţi se par copiii care se comportă aşa, e normal?

Nicoleta: Nu, nu se comportă frumos deloc.

Mama Nicoletei: Am avut-o de mică în colectivitate, au fost multe răceli, pediatrul ne-a recomandat calciu şi din cauza asta am început să luăm în greutate, nu am ţinut cont, am zis: creşte. Întotdeauna ea este acuzată că mânâncă mult şi nu este adevărat, poate şi din cauza stresului: nu esti bună, nu ai la sport performanţa de alerga ca mine, eu sunt slab, eu pot, tu nu poți. Și se descurajează, începe să plângă, se închide, nu mai vrea să iasă afară, nu mai vrea să poarte pantalonaşi scurţi.

Momentul decisiv a fost acum câteva luni, când Nicoleta ajunsese să cântărească de două ori mai mult decât greutatea normală a unui copil de 10 ani.

Mama Nicoletei: În urmă cu două luni a ajuns la 10 ani şi cinci luni la 63 de kilograme. Datorită doamnei doctor am început să dăm jos, am ajuns la 59 într-o lună mâncând la ore fixe, trei mese, două gustări, alimentele care îi plac ei, fiind pe o dietă personalizată.

Monica Mocanu, medic nutriţionist: A trebuit să micşorăm din cantităţi, dar să păstrăm calitatea unei nutriţii specifice vârstei. Alături de nutriţie a început să facă şi ceva mişcare şi rezultatele au fost foarte bune, a primit felicitări ultima dată când a venit la cabinet. Cazurile erau destul de rare, poate unul, doi copii veneau la cabinet, acum avem în fiecare zi copii cu probleme de greutate în cabinetul nostru.

Nicoleta: Mă mai întâlnesc cu colegi care îmi spun că am slăbit şi m-am mai înălţat şi mă bucur că îmi spun aşa şi mă simt mai uşoară, nu mă mai simt aşa grea, pot să alerg mai uşor.

Reporter: Ce le-ai spune acum copiilor care ţi-au spus lucruri rele?

Nicoleta: Le-aş spune că nu au avut dreptate şi vreau să le şi mulţumesc pentru că altfel nu cred că aş fi ajuns la regim.