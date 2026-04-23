Un copil de 10 ani a suferit arsuri pe 80% din corp după ce s-a electrocutat. El va fi transferat de urgenţă la Bucureşti

Data publicării:
Un copil în vârstă de 10 ani, din Râmnicu Sărat, a ajuns în stare gravă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, după ce a suferit arsuri severe în urma unei electrocutări. Din primele informaţii, este posibil ca băiatul să se fi electrocutat după ce s-ar fi suit pe un tren de marfă şi ar fi atins linia de contact din gara oraşului. Copilul va fi transferat de urgenţă cu un elicopter la Bucureşti.

Potrivit reprezentanţilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, copilul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe - SMURD cu diagnosticul de arsură prin electrocutţe, leziunile afectând aproximativ 80% din suprafaţa corpului, potrivit News.ro.

Medicii au început de urgenţă procedurile pentru transferul pacientului către un spital din Capitală, acesta urmând să fie transportat cu un elicopter al SMURD.

Starea copilului este extrem de gravă, precizează medicii.

Deocamdată, nu se ştie cum s-a electrocutat minorul, însă incidentul s-ar fi petrecut în gara din Râmnicu Sărat, primele date indicând posibilitatea ca acesta să se fi suit pe un tren de marfă şi ar să fi atins linia de contact.

Editor : M.B.

