Live TV

Iranul amenință că va îmbogăţi uraniul până la 90% dacă este atacat din nou

Data publicării:
Natanz nuclear site
Uzina de la Natanz este cea mai importantă instalație de îmbogățire a uraniului din Iran. Sursa foto: Profimedia Images

Iranul ar putea îmbogăţi uraniu până la puritatea de 90%, un nivel considerat suficient pentru scop militar, dacă va fi atacat din nou, a declarat marţi un purtător de cuvânt al parlamentului de la Teheran.

„Una dintre opţiunile Iranului în cazul unui nou atac ar putea fi îmbogăţirea (uraniului) la 90%. O vom examina în parlament”, a scris pe platforma X Ebrahim Rezaei, purtător de cuvânt al comisiei parlamentare pentru securitate naţională şi politică externă, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că armistiţiul dintre SUA şi Iran este „ţinut în viaţă de aparate”, după ce a respins o propunere iraniană, ceea ce a scos în evidenţă fragilitatea eforturilor diplomatice de a pune capăt conflictului.

În iunie 2025, Trump a spus că instalaţiile nucleare ale Iranului au fost 'complet distruse' de atacurile SUA şi ale Israelului în timpul războiului de 12 zile, limitând sever capacitatea Iranului de a îmbogăţi uraniu.

Soarta a aproximativ 400 kg de uraniu îmbogăţit la 60%, un pas tehnic scurt până la gradul de aproximativ 90% de calitate militară, rămâne neclară.

Evaluările serviciilor de informaţii americane sugerează că programul nuclear al Teheranului nu va fi împiedicat semnificativ dacă stocul de uraniu puternic îmbogăţit nu este eliminat sau distrus.

Problema nucleară a fost un punct cheie de dispută în discuţiile dintre SUA şi Iran pentru a pune capăt conflictului care a început la sfârşitul lunii februarie. Teheranul doreşte ca subiectele nucleare să fie discutate într-o etapă ulterioară, în timp ce Washingtonul insistă ca Iranul să îşi mute stocul de uraniu puternic îmbogăţit în străinătate şi să renunţe la îmbogăţirea lui pe plan intern.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Hungary Election
2
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
3
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
4
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
5
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
Digi Sport
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
Trump spune că ia „serios” în calcul transformarea Venezuelei în cel de-al 51-lea stat american
cosmin marinescu
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: „Conflictul din Orientul Mijlociu generează simultan inflație și stagnare economică”
Presedintele Romaniei il primeste pe premierul slovac Robert Fico la Palatul Cotroceni, 27 martie 2026.
Nicușor Dan: Nu e vorba de o alegere între UE și SUA. Cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO este mai puternică
profimedia-1086404085
Surse WSJ dezvăluie că Emiratele Arabe Unite au lovit direct Iranul, fără să revendice atacurile
trump
De la Nixon la Trump: Vizitele preşedinţilor americani în China în mai bine de o jumătate de secol
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan, despre viitorul guvern: „Eu nu o să fac experimente”. Ce...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan: Nu m-am poziționat împotriva Europei. Acele critici le...
People walk across a busy street while holding umbrellas on a rainy day. Cars are parked nearby, and the wet pavement shines under the falling rain.
HARTĂ Meteorologii au actualizat codurile de ploi, vijelii și vreme...
BUCURESTI - AUR - CONFERINTA - 7 IUL 2025
AUR răspunde acuzațiilor că vrea desființarea Institutului Elie...
Ultimele știri
Avocatul Poporului atacă astăzi la CCR ultima ordonanță de urgență adoptată de Guvernul Bolojan
Irineu Darău avertizează asupra folosirii haotice a AI în administrație: „Vom digitaliza pur și simplu birocrația”
Sondaj: Germania, Republica Moldova și Franța în topul încrederii românilor. Rusia, pe ultimul loc în clasament
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Surpriză! Cine joacă în locul lui Adi Rus, marele absent al Craiovei în finala cu Universitatea Cluj. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, propunere-șoc în fotbalul românesc după ce a văzut analiza lui Vassaras: „Să anunțe în...
Adevărul
Misterul navei rusești scufundate în Mediterană. Transporta reactoare nucleare către Coreea de Nord?
Playtech
Destinația de vacanță iubită de români a rămas fără turiști. Hotelurile și plajele sunt aproape pustii...
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A șters totul ”cu buretele”, după 13 ani de relație și doi copii
Pro FM
George Burcea, reacție după ce a fost acuzat că a ironizat-o pe Andreea Bălan chiar în ziua nunții ei: "Îmi...
Film Now
Alejandra Silva, imagini rare cu copiii și mesaj emoționant de Ziua Mamei: „Femeile țin lumea unită în moduri...
Adevarul
Au lăsat salarii de 2.200€ în Olanda pentru a se întoarce definitiv în România. Motivul neașteptat: „Am rămas...
Newsweek
Care bănci au virat, deja, pensia și ajutorul de 500 de lei pe card? Care pensionari iau bani abia la ora 18?
Digi FM
Ce înseamnă, de fapt, un premier tehnocrat și cum poate apărea un guvern tehnocrat în România. De ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
De la livrator de pizza la câștigător de Oscar. Rami Malek împlineşte 45 de ani. Ce a păstrat după „Bohemian...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...