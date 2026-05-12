Iranul amenință că va îmbogăţi uraniul până la 90% dacă este atacat din nou

Iranul ar putea îmbogăţi uraniu până la puritatea de 90%, un nivel considerat suficient pentru scop militar, dacă va fi atacat din nou, a declarat marţi un purtător de cuvânt al parlamentului de la Teheran.

„Una dintre opţiunile Iranului în cazul unui nou atac ar putea fi îmbogăţirea (uraniului) la 90%. O vom examina în parlament”, a scris pe platforma X Ebrahim Rezaei, purtător de cuvânt al comisiei parlamentare pentru securitate naţională şi politică externă, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că armistiţiul dintre SUA şi Iran este „ţinut în viaţă de aparate”, după ce a respins o propunere iraniană, ceea ce a scos în evidenţă fragilitatea eforturilor diplomatice de a pune capăt conflictului.

În iunie 2025, Trump a spus că instalaţiile nucleare ale Iranului au fost 'complet distruse' de atacurile SUA şi ale Israelului în timpul războiului de 12 zile, limitând sever capacitatea Iranului de a îmbogăţi uraniu.

Soarta a aproximativ 400 kg de uraniu îmbogăţit la 60%, un pas tehnic scurt până la gradul de aproximativ 90% de calitate militară, rămâne neclară.

Evaluările serviciilor de informaţii americane sugerează că programul nuclear al Teheranului nu va fi împiedicat semnificativ dacă stocul de uraniu puternic îmbogăţit nu este eliminat sau distrus.

Problema nucleară a fost un punct cheie de dispută în discuţiile dintre SUA şi Iran pentru a pune capăt conflictului care a început la sfârşitul lunii februarie. Teheranul doreşte ca subiectele nucleare să fie discutate într-o etapă ulterioară, în timp ce Washingtonul insistă ca Iranul să îşi mute stocul de uraniu puternic îmbogăţit în străinătate şi să renunţe la îmbogăţirea lui pe plan intern.

Editor : B.P.