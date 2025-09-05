Live TV

Video Exodul medicilor de la stat la privat. Spitalul județean din țară care a rămas cu un singur medic pe o secție întreagă

Data publicării:
doctor da o reteta pacientului
Un singur medic face munca celor 4 de care ar fi nevoie în secția de Nefrologie. Credit foto: Guliver/Getty Images

Un singur medic face munca celor 4 de care ar fi nevoie în secția de Nefrologie a Spitalului Județean din Satu Mare. Pentru a face față volumului mare de muncă, lucrează chiar și 12-14 ore pe zi. S-a ajuns în această situație după ce doi dintre colegii săi au migrat de la stat la privat. „E o problemă mare”, spune președintele Consiliului Județean Satu Mare, dezamăgit că cele 4 posturi vacanțe sunt încă disponibile, chiar și după 4 concursuri.

La începutul anului, doi dintre specialiștii în boli de rinichi au părăsit spitalul de stat ca să lucreze în clinici private. Singurul medic nefrolog rămas spune că nu face față numărului mare de pacienți.

Adela Chindriș, medic primar Nefrologie: După ambulator merg din nou pe secție, verific consulturile, după care trebuie să fac biletele de externare. Pe lângă nefrologie mai este și centrul de dializă.

Csaba Pataki, președintele Consiliul Județean Satu Mare: Este o problemă mare! Am încercat, s-au făcut 3-4 concursuri.

Localnică: Sunt sate care nu au și oamenii și vin de la 30-40 de kilometri... E ceva urlător la cer! Pleacă pentru că nu le convin salariile.

Localnic: Nu-s plătiți, de aia.
Reporter: Credeți că au salarii mici acum?
Localnic: Unii da, unii nu.

În Spitalul Județean Satu Mare mai este nevoie de patru medici nefrologi, pentru a acoperi nevoile pacienților.

operator: Sebastian Codrean

Editor : Izabela Zaharia

Salma Hayek, apariție spectaculoasă la 59 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în costum de baie roșu, pe un...