Video Minune medicală: Doi pacienți în stare vegetativă s-au recuperat miraculos, după un tratament atipic: „E o sărbătoare continuă”

Probabilitatea de recuperare în cazul ambilor era aproape nulă, însă rezultatul a fost unul neașteptat.

Doi pacienți aflați în stare vegetativă au plecat acasă pe picioarele lor, după ce o echipă de medici din Slatina a folosit pentru ei un tratament recomandat pentru boala Parkinson. Probabilitatea de recuperare în cazul ambilor era aproape nulă, însă rezultatul a fost unul neașteptat. Cei doi pacienți sunt acum acasă și încearcă să-și refacă viața. „Pentru copii este o sărbătoare continuă”, povestește soțul unuia dintre ei.

Primul caz este al unui tânăr de 23 de ani, victimă a unui grav accident rutier. După un traumatism cranio-cerebral sever, medicii au reușit să-i salveze viața, dar nu i-au dat șanse să-și mai revină, pentru că pacientul a intrat în stare vegetativă.

„Au spus că sunt șanse nule, ca e foarte grav. Acum este bine, este spre bine. Cunoaște, merge, mănâncă singur, este mai bine. Sunt fericita, mi s-a luat o piatră de pe inimă”, povestește Victorița Ungureanu, mama lui Marian.

Acum, tânărul se recuperează foarte bine după tratament și a început să facă deja primii pași spre o viață normală. Evoluția pacientului este atent monitorizată de medici, care țin legătura permanent cu familia tânărului.

Un alt caz unde tratamentul care nu era în protocolul oficial a dat rezultate neașteptate este al unei mame a opt copii, soție de preot. Femeia a suferit o hemoragie puternică în urma unei operații pe creier. Șansele de recuperare erau tot aproape de zero, însă tratamentul a dat rezultate și în cazul ei. Soțul femeii este convins că este vorba despre un miracol. Pacienta s-a întors acum acasă, în familie.

„Acum este într-o stare bună, conștientizează totul, se bucură pentru că a scapat. Ea spune că este o minune! Copiii sunt foarte fericiti, pentru copii este o sărbătoare continuă, este o mare bucurie că mama e acasă”, povestește emoționat Bogdan Peptușel, soțul femeii.

La reabilitarea celor doi pacienți, medicii din Slatina au folosit un tratament indicat și aprobat pentru boala Parkinson și mai puțin în cazurile de o gravitate neurologică extremă. Mai multe clinici din SUA și Canada îl aplică frecvent. Medicii au explicat și cum funcționează substanța.

„La acești pacienți, care au suferit traume extraordinare cerebrale, în primul rând trebuie să le recuperezi sinapsele, pentru că nu numărul de neuroni contează, ci numărul de sinapse care conectează neuronii”, explică medicul Renică Diaconescu, șeful secției de Neurologie din cadrul Spitalului Județean Slatina.

Tratamentul nu este unul foarte scump, însă sunt costisitoare îngrijirile unui pacient care se recuperează neurologic, incluzând atât partea de terapie intensivă, cât și cea de recuperare.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

