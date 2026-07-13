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Nu mai putea urina după o intervenție chirurgicală. Care era de fapt cauza

Data publicării:
terapie_rezum_sanador Articol susținut de SANADOR
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Andrei a suferit o ruptură de menisc, pentru care, în urmă cu câteva luni, a efectuat o intervenție chirurgicală. Totul a decurs fără probleme, însă postoperator, după ce sonda urinară i-a fost îndepărtată, a constatat că îi era imposibil să mai urineze. Din acest motiv, medicii i-au montat o nouă sondă urinară, astfel încât urina să poată fi evacuată.

Până la efectuarea intervenției chirurgicale cu rahianestezie, bărbatul nu mai întâmpinase astfel de probleme. Pentru că sonda urinară era doar o soluție temporară pentru retenția de urină, Andrei a fost nevoit să caute o soluție. În urma recomandărilor primite, pacientul a decis să se programeze la un consult de urologie la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și Coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR.

În urma consultului, Conf. Dr. Constantin Gîngu i-a recomandat mai multe investigații de specialitate, ale căror rezultate aveau să stabilească cauza retenției urinare. Bărbatul, în vârstă de 58 de ani, suferea de adenom de prostată, dar și de hidrocel bilateral, respectiv o acumulare de lichid în jurul ambelor testicule. Noile probleme medicale l-au luat prin surprindere pe Andrei, care nu știa de prezența lor, cu atât mai mult cu cât nu avusese simptome înainte de operația pentru ruptura de menisc.

În acest context, pentru a-și putea relua urinarea normală, fără sondă, Conf. Dr. Constantin Gîngu i-a indicat atât tratament pentru adenom de prostată, cât și pentru hidrocel, recomandare cu care pacientul a fost de acord fără să mai stea pe gânduri. Pentru tratarea adenomului de prostată, medicul a aplicat terapia Rezum. Aceasta este o procedură minim invazivă, fără incizii, cu abord transuretral, care utilizează vapori de apă pentru ablația adenomului de prostată. În același timp operator, Conf. Dr. Constantin Gîngu a realizat și intervenția pentru tratarea hidrocelului bilateral. Totul a decurs fără probleme, iar evoluția postoperatorie a fost una favorabilă. Astfel, Andrei a scăpat de sonda urinară, putând urina fără probleme.

La SANADOR, pacienții cu afecțiuni urologice au acces la consultații de specialitate și investigații specifice, pentru un diagnostic corect și pentru stabilirea unui plan terapeutic corespunzător, adaptat fiecărui caz în parte. Atunci când există indicație pentru tratament chirurgical, acesta este realizat la Spitalul Clinic SANADOR, prin abord deschis sau prin metode minim invazive, într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, nivel de competență extinsă. Pacienții cu adenom de prostată beneficiază de intervenții efectuate clasic sau minim invaziv, laparoscopic sau robotic, dar și de diferite tehnici moderne de ablație, de terapia Rezum sau procedura TURP, în funcție de indicație și particularitățile fiecărui caz.

Editor : A.D.V.

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