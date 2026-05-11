Live TV

Suferea de o boală severă, deși nu avea simptome. Cum a fost tratat bărbatul

Data publicării:
chirurgie_robotica_urologie_sanador Articol susținut de SANADOR

Consulturile medicale periodice și investigațiile de rutină pot contribui semnificativ la depistarea unor afecțiuni, unele dintre ele grave, chiar și în lipsa simptomelor. Așa a fost și în cazul lui Cristian, un bărbat în vârstă de 60 de ani, care a aflat că suferea de o boală care, în lipsa tratamentului, i-ar fi putut pune viața în pericol.

Bărbatul avea grijă de sănătatea sa și anual își făcea analize de control. Pe când avea 55 de ani, rezultatul unui test PSA, care măsoară antigenul specific prostatic, a ieșit mai mare decât limita normală. De la un an la altul, valorile continuau să crească. Biopsiile de prostată, realizate doi ani la rând, nu indicau însă prezența vreunei afecțiuni, însă RMN-ul multiparametric de prostată releva existența unor leziuni suspecte ale prostatei. Pentru a se putea stabili un diagnostic clar, Cristian a decis să efectueze și o biopsie prostatică de fuziune, cel mai avansat tip de puncție prostatică până în acest moment.

Cu ajutorul acestei investigații, toate incertitudinile au fost spulberate. Bărbatul suferea de cancer de prostată. Vestea a venit ca un șoc, mai ales că pacientul nu avea manifestări clinice care să îl îngrijoreze. Cristian nu s-a lăsat descurajat și a început să caute soluții. Toți medicii la care a fost i-au recomandat ca tratament intervenția chirurgicală.

În urma unei recomandări, Cristian s-a programat și la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și coordonatorul pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă de la Spitalul Clinic SANADOR. Acesta a confirmat necesitatea operației și i-a indicat tratament prin chirurgie robotică, explicându-i exact în ce va consta intervenția și care sunt riscurile și avantajele.

Cristian nu a mai stat pe gânduri și a acceptat intervenția de prostatectomie radicală robotică. Îndepărtarea totală a prostatei a fost realizată fără complicații, iar operația s-a finalizat cu succes. Evoluția post operatorie a fost una favorabilă, iar la câteva zile de la intervenție, Cristian a primit permisiunea de a se externa.

În prezent, Cristian se simte foarte bine, s-a recuperat complet, revine periodic la control și respectă cu strictețe toate recomandările medicale.

La SANADOR, pacienții cu afecțiuni ale prostatei au acces la consultații de specialitate și investigații avansate, pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător. Atunci când există indicație pentru tratament chiurgical, intervențiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR în condiții sporite de siguranță, într-un bloc operator foarte bine dotat, de chirurgi urologi cu experiență în rezolvarea chiar și a celor mai complexe cazuri. Operațiile de chirurgie robotică urologică sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR cu ajutorul sistemului da Vinci Xi, unul dintre cei mai avansați roboți chirurgicali existenți în acest moment. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, nivel de competență extinsă.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
george simion si calin georgescu fac declaratii
2
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Laura Codruța Kovesi
3
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un...
simion aur inquam george calin
4
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
nicusor dan face declaratii
5
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv...
Cu doar câteva ore înainte de nuntă, socrii Andreei Bălan au scris de mână un mesaj și i l-au trimis artistei
Digi Sport
Cu doar câteva ore înainte de nuntă, socrii Andreei Bălan au scris de mână un mesaj și i l-au trimis artistei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fotografie principala
Când teama lasă loc încrederii: povestea unei paciente cu fibrom uterin mare și rolul esențial al unei abordări umane
Fotografie principala
După ani de durere, Maica H. și-a pus toată încrederea în medic și a ales chirurgia robotică pentru a se întoarce la viața de zi cu zi
asistenta langa pacient in spital
Reacția CNAS după ce pacienții Institutului Oncologic au rămas fără tratamente: Sunt bani, dar problema e gestionarea lor
sam neill
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Dr. Eliza Gangone
Ce înseamnă operația pentru tumorile rectale
Recomandările redacţiei
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.
Ciprian Ciucu: Așteptăm ca PSD să își asume guvernarea. După aceea...
Hungary Election
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce...
petrol brent iran preturi
Preţurile petrolului au crescut după ce Trump a respins propunerile...
Donald Trump
„Inacceptabil”. Prima reacție a lui Trump după ce Iranul a transmis...
Ultimele știri
Rusia a încălcat propriul armistițiu de peste 120 de ori și a atacat civili, afirmă Ucraina
Edouard Philippe și-a lansat candidatura la președinția Franței pentru a opri extrema dreaptă: „Nu vă lăsaţi paralizaţi de pesimişti”
Ministrul Apărării din Germania, vizită neanunțată la Kiev
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii intră într-o perioadă favorabilă pe 11 mai 2026. Cine sunt nativii care vor avea noroc pe toate...
Cancan
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT...
Fanatik.ro
Misterioasele cutremure în lanț de la Satu Mare și legătura cu Proiectul Corvinus. Investitorul principal, un...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Pleacă Alex Dobre şi Andrei Borza de la Rapid? Anunţ frontal al lui Victor Angelescu
Adevărul
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei: semnal de alarmă din interiorul Kremlinului
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mbappe a postat un mesaj la 2-0 pentru Barcelona și "ruptura" de fanii lui Real Madrid e TOTALĂ
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Din față părea o rochie banală, dar când s-a întors, blițurile au pornit. Kate Hudson și-a pus în valoare...
Adevarul
Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis...
Newsweek
Casa de Pensii dă vestea bună pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră, marți, pe card?
Digi FM
Decizia controversată a unei mame. Își ia fiicele de la școală pentru a merge în vacanțe: „Plătesc amenzile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Imagini virale cu o cățelușă care „conduce” un jet ski, în timp ce stăpânul ei se plimba pe hoverboard: „Este...
Film Now
Robin Wright, de la Santa Barbara la House of Cards. Actrița și-a schimbat radical viața la 60 de ani. Unde...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...