Suferea de o boală severă, deși nu avea simptome. Cum a fost tratat bărbatul

Consulturile medicale periodice și investigațiile de rutină pot contribui semnificativ la depistarea unor afecțiuni, unele dintre ele grave, chiar și în lipsa simptomelor. Așa a fost și în cazul lui Cristian, un bărbat în vârstă de 60 de ani, care a aflat că suferea de o boală care, în lipsa tratamentului, i-ar fi putut pune viața în pericol.

Bărbatul avea grijă de sănătatea sa și anual își făcea analize de control. Pe când avea 55 de ani, rezultatul unui test PSA, care măsoară antigenul specific prostatic, a ieșit mai mare decât limita normală. De la un an la altul, valorile continuau să crească. Biopsiile de prostată, realizate doi ani la rând, nu indicau însă prezența vreunei afecțiuni, însă RMN-ul multiparametric de prostată releva existența unor leziuni suspecte ale prostatei. Pentru a se putea stabili un diagnostic clar, Cristian a decis să efectueze și o biopsie prostatică de fuziune, cel mai avansat tip de puncție prostatică până în acest moment.

Cu ajutorul acestei investigații, toate incertitudinile au fost spulberate. Bărbatul suferea de cancer de prostată. Vestea a venit ca un șoc, mai ales că pacientul nu avea manifestări clinice care să îl îngrijoreze. Cristian nu s-a lăsat descurajat și a început să caute soluții. Toți medicii la care a fost i-au recomandat ca tratament intervenția chirurgicală.

În urma unei recomandări, Cristian s-a programat și la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și coordonatorul pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă de la Spitalul Clinic SANADOR. Acesta a confirmat necesitatea operației și i-a indicat tratament prin chirurgie robotică, explicându-i exact în ce va consta intervenția și care sunt riscurile și avantajele.

Cristian nu a mai stat pe gânduri și a acceptat intervenția de prostatectomie radicală robotică. Îndepărtarea totală a prostatei a fost realizată fără complicații, iar operația s-a finalizat cu succes. Evoluția post operatorie a fost una favorabilă, iar la câteva zile de la intervenție, Cristian a primit permisiunea de a se externa.

În prezent, Cristian se simte foarte bine, s-a recuperat complet, revine periodic la control și respectă cu strictețe toate recomandările medicale.

La SANADOR, pacienții cu afecțiuni ale prostatei au acces la consultații de specialitate și investigații avansate, pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător. Atunci când există indicație pentru tratament chiurgical, intervențiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR în condiții sporite de siguranță, într-un bloc operator foarte bine dotat, de chirurgi urologi cu experiență în rezolvarea chiar și a celor mai complexe cazuri. Operațiile de chirurgie robotică urologică sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR cu ajutorul sistemului da Vinci Xi, unul dintre cei mai avansați roboți chirurgicali existenți în acest moment. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, nivel de competență extinsă.

