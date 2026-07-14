Soţia sârbului care a fost la un pas de a fi aspirat afară dintr-un avion povesteşte momentele de groază prin care a trecut

Soţia unui pasager grav rănit în urma unui incident dramatic petrecut la bordul unei aeronave Ryanair care decolase din Grecia şi se îndrepta spre Germania a descris pentru prima dată împrejurările în care soţul ei a fost la un pas de a fi aspirat afară din avion prin hublou după spargerea accidentală a unui geam.

Bărbatul în vârstă de 61 de ani, cetăţean sârb, se află în continuare internat în spital. El a suferit leziuni fizice grave şi traume psihologice în urma zborului de vineri din Salonic spre oraşul bavarez Memmingen, a declarat pentru postul public de televiziune grec ERT soţia sa, citată marţi de agenţia de presă DPA.

„Soţul meu stătea chiar lângă fereastră. Din fericire, avea centura de siguranţă - centura i-a salvat viaţa”, a povestit Svetlana Maximovic în interviul difuzat luni seara.

Ea a descris cum a reuşit, alături de alţi pasageri, să-l tragă pe soţul ei înapoi în interior.

Bărbatul a fost aspirat pe jumătate în afara avionului, suferind leziuni la gât şi la umăr, precum şi arsuri. El poartă acum un guler cervical şi este încă în stare de şoc, a declarat soţia lui.

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Potrivit unui consultant tehnic în aviaţie angajat de familia victimei, o piesă de la unul dintre motoarele aeronavei s-ar fi desprins şi ar fi lovit şi spart geamul. Decompresia rapidă rezultată a creat o puternică forţă de aspiraţie, care a tras temporar partea superioară a corpului pasagerului în afara

aeronavei, a relatat ERT.

Autoritatea greacă pentru investigarea accidentelor aeriene şi feroviare şi consultantul angajat de familie examinează în prezent aeronava, a precizat postul de televiziune.

Expertul în aviaţie şi pilotul Grigoris Konstantelos a declarat anterior pentru ERT că bănuieşte o succesiune similară de evenimente. El a afirmat că pasagerii au avut noroc că incidentul s-a produs la scurt timp după decolare, întrucât o diferenţă mai mare de presiune la altitudinea de croazieră ar fi putut provoca o decompresie mult mai violentă, cu potenţial exploziv.

Incidentul de vineri a stârnit panică la bordul avionului. Pilotul a întors aeronava şi a aterizat pe aeroportul de plecare, la scurt timp după decolare. Pasagerul rănit a fost transportat de serviciile de urgenţă la un spital din Salonic.

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Editor : Sebastian Eduard