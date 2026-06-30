O stațiune balneară celebră în anii '70, care concura cu Băile Felix și Techirghiol, a ajuns acum o ruină. Și-ar putea recăpăta faima, spun autoritățile locale, dacă Guvernul le-ar aloca fondurile necesare. Nămolul de la Ionele, din Oltenia, era cunoscut în toată țara pentru proprietățile valoroase. Acum, stațiunea mai este vizitată doar de localnicii din zonă.

Celebru în anii '70, nămolul de la Băile Ionele era considerat un adevărat miracol pentru durerile de articulații. După Revoluție, stațiunea a dispărut de pe harta turismului balnear de la noi din țară.

„Pentru reumatism, pentru toate durerile ne-au ajutat pe noi, că de mici copii veneam aici. Și în '72 era lacul aici. Erau locuri de cazare chiar și acolo lângă parc, în centru”, povestește un bărbat.

„E în paragină! A rămas așa și am mai rămas noi, câțiva oameni, care luăm apă și nămol. Ne tratăm acasă”, mărturisește un alt localnic.

Oamenii spun că nămolul de aici, bogat în sulf, este bun pentru bolile locomotorii și dermatologice. Proprietățile terapeutice nu au mai fost, însă, testate de zeci de ani.

„Din punct de vedere turistic, este un avantaj pentru comuna noastră, dar și medical, dar asta rămâne să stabilească forurile superioare, dacă acest nămol mai este benefic, să se facă niște teste”, sugerează Ana Maria Vasile, medic de familie.

Primarul e convins că, dacă ar avea fonduri, ar putea reconstrui stațiunea cel puțin la nivelul anilor de glorie. Doar că bani la bugetul local nu sunt.

„Nu a fost nicio axă, niciun fond european sau ceva să atacăm, ca să putem să aducem bani și pentru a amenaja aceaste băi. Este vorba despre o investiție foarte, foarte mare, pe care noi nu ne-o permitem”, spune primarul comunei Urzicuța, Florin Pănduru.

Ca să își poată recăpăta faima de odinioară, primarul spune că stațiunea ar avea nevoie de o finanțare de aproximativ 13 milioane de euro. În România sunt peste 160 de stațiuni cu ape minerale sau termale. O parte dintre ele sunt recunoscute la nivel mondial.

reporter: Elena Alexandru

Editor : Izabela Zaharia