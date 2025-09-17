Live TV

O cauză mai puțin cunoscută a durerilor de umăr

tendinita calcifianta

Durerea de umăr, una dintre cele mai răspândite probleme ortopedice, ascunde adesea o cauză mai puțin cunoscută: tendinita calcifiantă. Aproape jumătate dintre pacienții care suferă de dureri de umăr au, de fapt, depuneri de calciu la nivelul tendoanelor. Afecțiunea este de patru ori mai frecvente la femeile de peste 30 de ani.

Un studiu făcut pe 1.200 de pacienți arată că aproape jumătate dintre cei cu durere de umăr au tendinită calcifiantă.

„De cele mai multe ori, depozitele de calcar se apar la nivelul tendonului supraspinos, dar ele pot apărea în oricare dintre tendoanele care sunt în jurul umărului. Sunt mai multe studii care spun că prin mișcări repetitive sau prin mici traume produse la nivelul tendonului, pe care corpul, încercând să le vindece, trimiteîn zona respectivă toate celule disponibile, producând calcificările. Sunt alte studii care spun că celulele de la nivelul tendoanelor se modifică”, explică dr. Cristina Bica, medic specialist ortopedie-traumatologie.

„Noi, sub control fluoroscopic, avem nevoie de ghidaj imagistic, intrăm cu două sau trei ace și țintim fix calcificarea respectivă, după care începe un proces de spălare efectivă a calcificării. Timp de cinci, zece, cincisprezece minute, spălăm până serul iese curat. Nu este o procedură nouă, dar nu este foarte folosită la noi în țară, unde se practică mai mult intervențiile chirurgicale”, oferă amănunte despre procedura de barbotaj, dr. Cristian Bica, medic specialist ortopedie-traumatologie.

Medicii atrag atenția că durerile de umăr nu trebuie ignorate. Diagnosticul precoce și tratamentele moderne pot preveni complicațiile și pot reda calitatea vieții pacienților.

