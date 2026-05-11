„Ar fi cel mai mare coșmar”. Întâlnirea Donald Trump - Xi Jinping stârnește preocupări în rândul puterilor mijlocii. De ce se tem

Polonia va găzdui în curând linii de producție pentru tancuri sud-coreene. Australia achiziționează nave de război de la Japonia. Canada va trimite uraniu în India, în timp ce aceasta oferă rachete de croazieră Vietnamului, iar Brazilia construiește avioane de transport militar pentru Emiratele Arabe Unite. Toate aceste acorduri au fost încheiate în ultimele săptămâni. Fiecare dintre ele reprezintă o încercare a puterilor de mijloc de a se proteja, pe fondul faptului că războiul din Iran afectează aprovizionarea globală cu energie și în contextul în care se apropie un summit de mare importanță între Donald Trump și Xi Jinping, relatează New York Times.

Sondajele internaționale arată că lumea are puțină încredere în Statele Unite și China. Atât Trump, cât și Xi și-au folosit influența enormă în domeniul comerțului și al securității pentru a constrânge sau a pedepsi. Ca răspuns, națiunile mai mici se comportă de parcă s-ar afla într-un film precum „Godzilla” sau „Dune” — mișcându-se în tăcere, în grupuri mici, încercând să nu provoace mânia unor giganți irascibili.

„Sunt cincizeci de nuanțe de prudență”, a declarat Richard Heydarian, un politolog filipinez de la Universitatea Oxford. Sau, după cum a spus Ja Ian Chong, un analist în domeniul securității din Singapore: „Niciun partid nu vrea să se pună cu Beijingul și acum nici cu Washingtonul”.

Pentru țările care urmăresc de la distanță, întâlnirea dintre Trump și Xi de la Beijing, programată pentru această săptămână, este însoțită de temeri și speranțe. În Asia, care a fost lovită cel mai puternic și cel mai rapid de penuria de petrol provocată de război și de controlul strict exercitat de China asupra exporturilor de produse petroliere, atmosfera este deosebit de sumbră. Interviurile cu oficialii și declarațiile liderilor care călătoresc în întreaga lume pentru a încheia acorduri comerciale și de apărare sugerează că majoritatea puterilor mijlocii se simt copleșite de deteriorarea ordinii mondiale.

Mulți consideră că summitul prezintă mai multe riscuri decât beneficii. Iar modul impulsiv în care liderul de la Casa Albă abordează problemele complexe este principala sursă de îngrijorare.

De luni de zile, oficialii din Asia își exprimă îngrijorarea că președintele american ar putea fi prea dornic să încheie un acord cu Xi Jinping, punând capăt vânzărilor de arme către Taiwan sau acceptând o formulare mai moderată a politicii, care ar putea facilita eforturile Chinei de a submina insula democratică.

„Ar fi cel mai mare coșmar”, a declarat un oficial taiwanez care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni interne ale guvernului. Acesta a subliniat că este puțin probabil ca sprijinul din partea Statelor Unite să se reducă.

Însă orice concesie în privința Taiwanului ar putea determina alți parteneri americani să se teamă că vor fi abandonați. Presiunile exercitate de Beijing pentru respectarea statutului teritoriilor disputate în alte părți ar fi consolidate, de la granița cu India până în Marea Chinei de Sud.

Oficialii vietnamezi au afirmat că, în cazul în care Donald Trump va face un gest de conciliere sau îl va flata pe liderul chinez, chiar și fără compromisuri majore, Beijingul va câștiga libertate de acțiune pentru a exercita o presiune mai puternică asupra țărilor mai mici.

O altă preocupare care face obiectul discuțiilor în întreaga regiune este aceea că Trump ar putea modifica planurile de securitate pe termen lung în schimbul unor condiții economice mai avantajoase cu China.

Decizia celui de-al 47-lea președinte american de a redirecționa un grup de luptă al portavioanelor din Pacific și muniții din Coreea de Sud către războiul din Iran ar fi putut da un impuls unor redistribuiri mai ample. Când Pentagonul a anunțat că va retrage cel puțin 5.000 de soldați din Germania, după ce liderul SUA și-a exprimat nemulțumirea față de cancelarul german, aliaților din Asia li s-a reamintit încă o dată cât de repede poate fi slăbită descurajarea colectivă.

Trump a amenințat în trecut că va retrage trupele din Japonia, care găzduiește aproximativ 53.000 de militari americani — mai mulți decât orice altă țară — și din Coreea de Sud, unde sunt staționați alți 24.000 de americani. Dacă ar putea obține ceva important de la președintele chinez Xi Jinping în schimbul unei reduceri a efectivelor, ar refuza oare această înțelegere? Analiștii au remarcat că planurile la care se opune China, precum AUKUS – un pact între Australia, Marea Britanie și Statele Unite menit să contracareze influența Beijingului prin dotarea Australiei cu submarine cu propulsie nucleară și tehnologie avansată – ar putea fi, de asemenea, anulate brusc.

„Sentimentul că aliații Statelor Unite trebuie să se bazeze unii pe alții, deoarece nu mai pot conta pe America, este unul foarte real”, a declarat Hugh White, un fost oficial al serviciilor de informații australiene care predă studii strategice la Universitatea Națională din Australia. Acest sentiment este mult mai puternic decât ar putea sugera „discursul public prudent” al liderilor naționali, a adăugat el.

Oficialii europeni și asiatici vorbesc adesea în particular, în termeni deschiși, despre faptul că și-au pierdut încrederea în America, ceea ce a determinat un efort fără cale de întoarcere de a-și diversifica activitățile în afara Statelor Unite. În discuțiile informale cu jurnaliștii, aceștia pot părea foarte asemănători cu prim-ministrul canadian Mark Carney, care a primit ovații în picioare la Davos anul acesta pentru un discurs în care a declarat: „Ne aflăm în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziții”.

Însă în public, aceștia sunt mai prudenți. Unii oficiali recunosc că țările lor încearcă să câștige timp și să evite accesele de furie ale liderului american, continuând în același timp să-și joace rolul de supuși ai imperiului.

Oficialii sud-coreeni și-au exprimat pur și simplu resemnarea față de redirecționarea eforturilor militare americane, după ce au declarat deschis că s-au simțit trădați în 2004, când președintele George W. Bush a anunțat planurile de a muta trupe din Asia pentru a le trimite în războiul din Irak. Australia, Taiwanul și Japonia subliniază în mod public și repetat valoarea conducerii americane fără rezerve — chiar dacă taxele vamale impuse de SUA și războiul pe care Trump l-a declanșat cu Iranul le afectează grav economiile.

Nimeni nu vrea să fie văzut că iese din rând.

Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, s-a dovedit mai îndrăzneață decât majoritatea în încercarea de a consolida relațiile cu alte țări. Cu toate acestea, chiar și în timp ce ea străbătea regiunea pentru a promova cooperarea militară, oficialii de la Tokyo își făceau griji cu privire la modul în care Washingtonul ar percepe eforturile sale.

„Japonezii nu doresc ca cooperarea în domeniul securității și vizita lui Takaichi, în special în Australia, să fie percepute ca o versiune a lui Mark Carney”, a declarat Michael J. Green, autorul mai multor cărți despre Japonia și directorul executiv al Centrului de Studii Americane de la Universitatea din Sydney.

Se pare că și alții au ajuns la aceeași concluzie. Vizitele recente ale premierului canadian Mark Carney în India și Australia nu au fost urmate de declarații ferme din partea liderilor acestor țări, care să îi susțină criticile privind rivalitatea dintre marile puteri sau avertismentul său potrivit căruia, dacă puterile de talie medie „nu sunt la masă, noi suntem în meniu”.

În același timp, multe țări — inclusiv unele care beneficiază de consolidarea legăturilor dintre puterile mijlocii — au avut grijă să nu provoace nemulțumirea celeilalte puteri dominante din lume, China.

Țările care își gestionează propriile dispute cu Beijingul, precum Indonezia, nu s-au mobilizat în sprijinul Japoniei atât de mult pe cât și-ar fi dorit unii la Tokyo, mai ales de când Takaichi a fost implicată într-o criză diplomatică după ce a declarat în fața Parlamentului că, în cazul în care China ar ataca Taiwanul, Japonia ar putea riposta militar.

Potrivit unor diplomați care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie discuțiile delicate, oficialii vietnamezi au insistat chiar ca Takaichi să evite criticarea directă a Chinei în discursul său ținut la o universitate din Hanoi, pe 2 mai. Nu este clar dacă s-au făcut modificări. Ulterior, oficialii chinezi au condamnat eforturile sale diplomatice, calificându-le drept „pregătiri de război”.

Și totuși, ca dovadă a faptului că puterile de talie medie continuă să acționeze mai mult decât să declare, cele două țări au semnat șase acorduri de cooperare, printre care unul privind schimbul de date satelitare și altul menit să asigure aprovizionarea celei mai mari rafinării de petrol din Vietnam, ceea ce ar putea atenua penuria.

„Statele Unite au devenit mai puțin de încredere, așa că este logic să încercăm să dezvoltăm alternative”, a declarat Robert O. Keohane, profesor de relații internaționale la Universitatea Princeton. Chiar dacă ceea ce s-a realizat până acum este insuficient, a adăugat el, „este mai bine să ai o alternativă slabă decât să nu ai nicio alternativă”.

